Олимпийский парк — это ультрасовременная локация, где располагаются спортивные объекты, построенные для проведения XXII зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году. Мы ездим туда как днем, так и вечером.
Днем хорошо просматривается простор и масштаб этого места, вечером же можно насладиться разноцветной иллюминацией, напоминающей световое шоу!
Днем хорошо просматривается простор и масштаб этого места, вечером же можно насладиться разноцветной иллюминацией, напоминающей световое шоу!
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииАдреналин, спорт и инновации Приглашаем вас на увлекательную мотопрогулку по Олимпийскому парку в Сириусе. Бронируйте в любое время года – мы ездим без перерывов на зиму! В 2014 году здесь проводились XXII зимние Олимпийские и XI Паралимпийских игры. Для масштабных спортивных событий были построены уникальные объекты, которые поражают воображение. Мы увидим:
- Медальную площадь, ледовые арены, стадион «Фишт» и другие олимпийские объекты • Сделаем остановку возле местного Диснейленда.
- Увидим космический шаттл «Буран». При желании, за доп. плату можно дополнить поездку посещением поющих фонтанов (вечером). Возможность посещения фонтанов уточняйте при бронировании. Продолжительность поездки указана при старте из Адлера, из других районов уточняйте при бронировании.
Если нет подходящего доступного слота - забронируйте любой. Мы с вами свяжемся и подберем подходящие дату и время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сочи Парк
- Космический шаттл «Буран»
- Сочи Автодром
- Радужные мосты
- Медальная площадь
- Дворец зимнего спорта «Айсберг»
- Ледовый дворец «Большой»
- Стадион «Фишт»
- Поющий фонтан
- Музыкальный сад
Что включено
- Подача мотоцикла на адрес и возвращение обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем с вашего адреса
Завершение: Адрес клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Если нет подходящего доступного слота - забронируйте любой. Мы с вами свяжемся и подберем подходящие дату и время.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 окт 2025
Это было не забываемо!!! Андрей, просто супер, столько знаний!!! Очень и очень. .
Было. интересно. . Столько восторга.!!! Эмоций,!!!! Всем, кто хочет провести время, узнать много интересного!! Поймать каиф. Притом что!! это все. . Скорость… Но было на столько комфортно и спокойно с Андреем!!! Всем рекомендую. . При случаюе обязательно Повторю,… Андрей ты супер, просто огонь!!!!
Было. интересно. . Столько восторга.!!! Эмоций,!!!! Всем, кто хочет провести время, узнать много интересного!! Поймать каиф. Притом что!! это все. . Скорость… Но было на столько комфортно и спокойно с Андреем!!! Всем рекомендую. . При случаюе обязательно Повторю,… Андрей ты супер, просто огонь!!!!
Я
Яна
10 июн 2025
Благодарю за шикарную мотоэкскурсию. Невероятные виды, серпантин, скорость и музыка создали идеальную атмосферу. Теперь мечтаю поехать с вами в Абхазию!
А
Арина
5 июн 2025
Это настоящая свобода и драйв! Поездка подарила невероятные ощущения скорости и полную перезагрузку. Водитель-профессионал, все объяснил и сделал поездку безопасной. Обязательно повторю!
П
Полина
30 мая 2025
Провели время великолепно! Это уникальный опыт для Сочи. Море эмоций, аккуратное и в то же время экстремальное вождение. Вы лучшие, теперь вы наша любовь!
Е
Екатерина
29 мая 2025
Байк-тур сделал наш отдых в Сочи незабываемым! Спасибо за море эмоций, потрясающие виды гор и чайных плантаций. Это был драйв, скорость и полное ощущение счастья! Отдельная благодарность за фотосессию.
В
Виктория
14 мая 2025
Уже второй год открываем Сочи с вами, и снова самые яркие впечатления! Спасибо за отличное общение, захватывающие мотопрогулки и красивые маршруты. Все было великолепно, до новых встреч!
Н
Наталья
9 мая 2025
Ребята, вы самые крутые! С вами не страшно, а маршруты и общение дарят незабываемые впечатления, которые будут греть душу. Огромное спасибо, обязательно вернемся!
М
Мария
3 мая 2025
Невероятные эмоции и настоящий драйв! Ощущение свободы, когда видишь все вокруг не из окна, а вживую, несравнимо ни с чем. Спасибо команде за этот заряд энергии и счастья!
Ю
Юлия
25 апр 2025
В полном восторге от спонтанной ночной поездки по Сочи! Станислав — профессионал, с которым было нестрашно и очень комфортно даже мне, давней противнице мотоциклов. Получила невероятные эмоции, которые запомню надолго. Обязательно вернусь!
О
Ольга
22 апр 2025
Спасибо за прекрасную поездку. Море впечатлений от маршрута и комфортной езды. Водитель — профессионал, вез очень аккуратно.
К
Ксения
11 апр 2025
Три дня мотопутешествий стали самыми яркими за весь отдых! Огромная благодарность за шквал эмоций, адреналин и красивейшие места Сочи и Красной Поляны. Вы лучшие, профессионалы, дающие полное ощущение безопасности. Это была идеальная перезагрузка!
Д
Диана
20 мар 2025
Невероятно эмоционально и адреналино! Спасибо за вашу надежность и стопроцентный профессионализм. Ребята знают свое дело на отлично.
А
Алина
8 мар 2025
Взяла одну экскурсию, но впечатления были так сильны, что сразу взяла вторую. Удобный байк, шикарные виды и адреналин от езды. Благодарю водителя за интересную и безопасную поездку и за прекрасные фото.
Д
Денис
17 фев 2025
Отличная поездка с прекрасными гидами! Однозначно рекомендую.
А
Анастасия
15 фев 2025
Проездом в Сочи успели на потрясающую ночную экскурсию. Нас комфортно прокатили на мотоцикле, показали красивые места и интересно рассказали о городе. Отдельное спасибо за отличные фотографии на память! Обязательно повторим в следующий приезд.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Побывайте в сердце Олимпийских игр, исследуйте современные арены и насладитесь уникальным шоу фонтанов. Это вечер, который запомнится надолго
Начало: У вашего отеля
1 дек в 16:00
3 дек в 16:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ледовым дворцам и стадионам Сочи
Погрузитесь в атмосферу Олимпийского парка Сочи, узнайте историю Имеретинской низменности и насладитесь светомузыкальным шоу фонтанов
8 дек в 17:00
9 дек в 17:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Пополнить коллекцию воспоминаний снимками на фоне стадиона «Фишт» и других олимпийских объектов
Начало: На Олимпийском проспекте
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.