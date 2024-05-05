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между объектами достаточно большие, поэтому пеший экскурсант быстро утомится. А на велосипедах - одно удовольствие. Ольга (наш гид) всё замечательно рассчитала по времени, и мы успели увидеть много интересного, включая знаменитый фонтан. Мы узнали об истории места строительства олимпийских стадионов, как Олимпиада повлияла на развитие города, об эмоциях болельщиков и многое другое. Ольга рассказывала очень живо и непринужденно, ответила на множество наших дополнительных вопросов и даже после экскурсии прислала расписание и программу работы фонтана. Конечно рекомендуем данную экскурсию при посещении Сочи!