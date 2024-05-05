1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 мая 2024Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
- ИИрина3 мая 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
- ффотеев23 марта 2024Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
- ООльга16 января 2024Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали
- ТТатьяна4 ноября 2023Экскурсия нам понравилась. Алексей рассказал много интересных фактов. Встретил и проводил как родных. Было приятно пообщаться.
- ММарина30 октября 2023Были в Сочи проездом, между самолетами решили посетить Олимпийский парк. Спасибо Антону, что встретил нас в аэропорту и после экскурсии
- ООльга22 августа 2023Очень понравилась экскурсия, очень интересный и грамотный гид Алексей, внимательный и добрый;) Поразили размеры автодрома, архитектурные решения и наполненность музея экспонатами.
- ЛЛюдмила3 мая 2023Это одна из лучших экскурсий в Сочи! Содержательный, глубокий рассказ и высоко профессиональный маршрут, предложенный гидом Анной, сделали это путешествие незабываемым. Настоятельно рекомендую эту экскурсию! Спасибо!
- ККатарина16 апреля 2023Такой формат экскурсии, как велопрогулка, мы выбрали впервые. И надо сказать, что для данной программы это самый оптимальный вариант. Расстояния
- ААнна19 марта 2023Отличный гид, Анна! Очень довольные экскурсией!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочи Автодром»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Сочи Автодром" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 050 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Сочи Автодром», 61 ⭐ отзыв, цены от 1050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август