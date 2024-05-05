Экскурсии на автодром Формулы-1 в Сочи

Найдено 7 экскурсий в категории «Сочи Автодром» в Сочи, цены от 1 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Олимпийский парк Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Сочи для чемпионов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Сочи для чемпионов
Увидеть главные спортивные символы на курорте «Роза Хутор» и в олимпийском парке
Начало: На любой удобной автобусной остановке в Сочи или А...
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
1 050 за человека
Сочи Автодром и музей Ника Панули
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Сочи Автодром и музей Ника Панули
Попасть за кулисы самого грандиозного события в мире автоспорта и увидеть раритетные автомобили
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
Прокатиться на велосипеде по Олимпийскому парку и встретить закат на живописной набережной
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
7 700 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в Адлере
Начало: От отеля Центрального района Сочи/Адлера
Завтра в 18:00
9 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Вечерний Олимпийский парк
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Начало: Ваш отель в Сочи
Расписание: Ежедневно
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
9 800 за всё до 4 чел.
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест «Гарри Поттер и Подземелье Слизерина» в Сочи
Начало: Сочи, ул Армянская 1/1г
Расписание: 10:00–19:00 по предварительной брони
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 мая 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Хорошая экскурсия, отлично провели время. Рекомендуем
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Отличная экскурсия! Посмотрели все интересные места и в Сириусе и в парке. Татьяна интересно рассказывает! Шоу фонтанов понравилось! Татьяна, спасибо!!!
  • ф
    фотеев
    23 марта 2024
    Вечерний Олимпийский парк
    Понравилось. Гид прекрасный, хорошей лексикой, много знает.
  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Олимпийский парк Сочи
    Спасибо Антону, что показал нам Олимпийский парк. Все понравилось, все было так, как и планировали
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2023
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Экскурсия нам понравилась. Алексей рассказал много интересных фактов. Встретил и проводил как родных. Было приятно пообщаться.
  • М
    Марина
    30 октября 2023
    Олимпийский парк Сочи
    Были в Сочи проездом, между самолетами решили посетить Олимпийский парк. Спасибо Антону, что встретил нас в аэропорту и после экскурсии
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    очень комфортно вернул обратно! Во время поездки Антон очень интересно рассказывал о Сочи, отвечал на все вопросы, в парке пешком прогулялись и осмотрели все олимпийские объекты, ну, а шоу фонтанов - это выше всяких похвал! В этот день шоу проходило под латинскую музыку, очень зажигательно! Всем рекомендую посетить данную экскурсию с Антоном!

  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Сочи Автодром и музей Ника Панули
    Очень понравилась экскурсия, очень интересный и грамотный гид Алексей, внимательный и добрый;) Поразили размеры автодрома, архитектурные решения и наполненность музея экспонатами.
  • Л
    Людмила
    3 мая 2023
    Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
    Это одна из лучших экскурсий в Сочи! Содержательный, глубокий рассказ и высоко профессиональный маршрут, предложенный гидом Анной, сделали это путешествие незабываемым. Настоятельно рекомендую эту экскурсию! Спасибо!
  • К
    Катарина
    16 апреля 2023
    Вечерняя велопрогулка по Имеретинке
    Такой формат экскурсии, как велопрогулка, мы выбрали впервые. И надо сказать, что для данной программы это самый оптимальный вариант. Расстояния
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    между объектами достаточно большие, поэтому пеший экскурсант быстро утомится. А на велосипедах - одно удовольствие. Ольга (наш гид) всё замечательно рассчитала по времени, и мы успели увидеть много интересного, включая знаменитый фонтан. Мы узнали об истории места строительства олимпийских стадионов, как Олимпиада повлияла на развитие города, об эмоциях болельщиков и многое другое. Ольга рассказывала очень живо и непринужденно, ответила на множество наших дополнительных вопросов и даже после экскурсии прислала расписание и программу работы фонтана. Конечно рекомендуем данную экскурсию при посещении Сочи!

  • А
    Анна
    19 марта 2023
    Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Сочи
    Отличный гид, Анна! Очень довольные экскурсией!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Сочи Автодром»

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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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