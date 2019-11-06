Что вас ожидает

Карниз Бзерпи – место, где замирает время

Через три часа подъема в удобном темпе мы достигнем известного карниза Бзерпи, который можно назвать воротами в горный мир Кавказского заповедника. Здесь не бывает шумных туристических групп – только тишина и первозданная природа. Мы разогреем чай и устроим небольшой перекус на потрясающем фоне: с карниза вам откроется шикарный вид на Красную поляну и горные вершины.

Покорение пика Бзерпи или прогулка к озеру

Через Бзерпинский карниз горные тропы ведут сразу к нескольким интересным природным объектам, поэтому у нас есть два варианта дальнейшего маршрута. Если захотите, мы можем продолжить восхождение и подняться на пик Бзерпи, или же прогуляемся по горной долине к озеру Малому, где каждой клеточкой тела ощущается абсолютная гармония.

Кому подойдет эта экскурсия

Маршрут рассчитан на взрослых активных путешественников, которые любят дикую природу и горные панорамы.

Организационные детали