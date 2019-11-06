Покорить Кавказские горы и насладиться первозданной природой с высоты птичьего полета
Треккинговый маршрут к карнизу Бзерпи – это отличный вариант для тех, кто хочет совместить активный отдых и погружение в потрясающую природу Кавказского заповедника.
Вы подниметесь по канатной дороге, пройдете через альпийские луга, насладитесь горными панорамами и отдохнете у глади прозрачного озера. Я хочу провести вас по заповедным тропам и показать самые удивительные грани Кавказских гор!
Через три часа подъема в удобном темпе мы достигнем известного карниза Бзерпи, который можно назвать воротами в горный мир Кавказского заповедника. Здесь не бывает шумных туристических групп – только тишина и первозданная природа. Мы разогреем чай и устроим небольшой перекус на потрясающем фоне: с карниза вам откроется шикарный вид на Красную поляну и горные вершины!
Покорение пика Бзерпи или прогулка к озеру
Через Бзерпинский карниз горные тропы ведут сразу к нескольким интересным природным объектам, поэтому у нас есть два варианта дальнейшего маршрута. Если захотите, мы можем продолжить восхождение и подняться на пик Бзерпи, или же прогуляемся по горной долине к озеру Малому, где каждой клеточкой тела ощущается абсолютная гармония.
Кому подойдёт этот маршрут
Поход рассчитан на взрослых активных путешественников, которые любят дикую природу и горные панорамы.
Организационные детали
Протяженность маршрута: пешая часть — 17 км, пеший набор высоты 640 м (если пойдем на озеро) / 800 м (если пойдем на вершину).
Дополнительно оплачивается проезд на хребет Псехако (6000 руб.) и билет в Кавказский Заповедник (300 руб/чел).
Для треккинга необходима удобная обувь и одежда, также рекомендуем взять с собой перекус и воду.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 413 туристов
Добрый день, путешественники! Я — член Русского Географического Общества и горный инженер по образованию. С детства увлекаюсь походами, спортивным ориентированием и горнолыжными видами спорта. Я и моя команда хотим показать вам самые красивые уголки Сочи, скрытые от глаз обычных туристов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Ходили с Сергеем на Карниз Бзерпи и озеро Малое. Очень переживали, что сейчас не сезон и тропа может быть закрыта. Сергей связался с нами до поездки, подробно объяснил все детали читать дальшеуменьшить
маршрута, порекомендовал, что взять с собой. За несколько дней до похода уточнил в Заповеднике, что тропа открыта и поход состоится. В назначенное время (6.30 утра) нас забрали из отеля и мы отправились на встречу с прекрасным. Поход не в сезон имеет свои преимущества: отсутствие людей на тропе и полное уединение с природой, разнообразие красок и климатических зон. Мы прошли поля, хвойный и лиственный леса, альпийские луга покрытые 15 сантиметровым слоем снега, полюбовались невероятной красотой горного озера и ниспадающего в него водопада. На некоторых участках тропа была обледенелой, где-то приходилось преодолевать слегка подмороженные горные ручьи, тропить. В этот момент Сергей всегда был рядом и помогал, что давало ощущение безопасности и комфорта. Сказать, что нам понравилось - не сказать ничего. В Москву мы вернулись отдохнувшими, переполненными впечатлений, а в телефоне и фотоаппарате остались запечатленными фантастически красивые виды. Спасибо!
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