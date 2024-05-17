Какие города вы увидите

Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.

Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.

Первая наша остановка это Гагра — один из главных курортов страны. Мы посетим тут основные туристические достопримечательности и узнаем их историю. Следующим городом на нашем пути будет Гудаута. Мы посетим кафе национальной кухни, отведаем самые вкусные лодочки в Абхазии, и все это с видом на море. Пока будем ждать еду, можно прогуляться до памятника, символизирующего корабль, на котором в 19 веке насильно вывозили горцев на территорию Турции. Далее на нашем пути будет Новый Афон. Он, как и Гагра, является одним из ключевых курортов страны. Мы посетим основные туристические достопримечательности, узнаем их историю и происхождение. Финальным городом нашей программы будет столица Сухум. Мы прогуляемся по набережной и увидим основные достопримечательности, которые там расположены. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.