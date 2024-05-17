Во время нашей экскурсия мы посетим Гагры — один из главных курортов страны, Гудауты со множеством кафе и ресторанов национальной кухни, а также Новый Афон и его главные достопримечательности. Завершается экскурсия в столице Абхазии — Сухуме, с прогулкой по живописной набережной.
Ближайшие даты:
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Описание
Какие города вы увидитеПервая наша остановка это Гагра — один из главных курортов страны. Мы посетим тут основные туристические достопримечательности и узнаем их историю. Следующим городом на нашем пути будет Гудаута. Мы посетим кафе национальной кухни, отведаем самые вкусные лодочки в Абхазии, и все это с видом на море. Пока будем ждать еду, можно прогуляться до памятника, символизирующего корабль, на котором в 19 веке насильно вывозили горцев на территорию Турции. Далее на нашем пути будет Новый Афон. Он, как и Гагра, является одним из ключевых курортов страны. Мы посетим основные туристические достопримечательности, узнаем их историю и происхождение. Финальным городом нашей программы будет столица Сухум. Мы прогуляемся по набережной и увидим основные достопримечательности, которые там расположены. Какие документы нужны для въезда в Абхазию:• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт • Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний) • Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты на объекты:
- Новоафонская пещера (700 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю из вашего отеля или квартиры
Завершение: Возвращаю откуда забрал, либо в любую точку, если она не сильно отклоняется от маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь:
- Паспорта РФ, на детей свидетельство о рождении. Если ребенку нет 18 лет и он едет без родителей, то нужна нотариальная доверенность на выезд
- Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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