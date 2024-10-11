Приглашаю провести день в окружении дивных пейзажей! Вы погуляете по живописным тропам Кавказского биосферного заповедника, подышите свежим лесным воздухом и полюбуетесь Ачипсинскими водопадами. Посетите волшебные озера, оцените величественные горные ландшафты и рассмотрите редкие растения.
Описание экскурсии
Фантастическая природа
Вы увидите горные озера Хмелевского и Зеркальное. Насладитесь видами на Главный Кавказский хребет, море и плато Арабика. Погуляете по лесам и альпийским лугам, полюбуетесь Ачипсинскими водопадами и по желанию окунетесь в освежающие воды реки. А также оцените величественные ледники гор Чугуш, Агепста, Фишт и познакомитесь с краснокнижным видом тритонов.
Занимательные истории
По пути я расскажу о временах, когда горы населяли кавказские племена. Покажу редкие растения и поделюсь интересными фактами о лесных обитателях нашего края: оленях, турах, леопардах и кавказском зубре. Кроме того, в живописном месте мы устроим привал с ароматным горным чаем. Будем наслаждаться единением с природой, красивыми видами и тишиной.
Организационные детали
- До места старта можно добраться 2 способами: те, кто хочет побольше погулять, может отправиться пешком из посёлка Красная Поляна с набором высоты 1000 метров; более лёгкий вариант — заброска на внедорожнике — 7000 ₽ за автомобиль в одну сторону. На машине вас поднимут сразу на высоту 1700 метров над уровнем моря.
- Билеты в Кавказский биосферный заповедник не включены в стоимость — 500 ₽ с человека
- Протяженность маршрута зависит от вашего опыта и физической подготовки. Минимум — 6 км.
- Подходит для детей от 12 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Красной Поляне по договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 1197 туристов
Мы работаем в разных уголках южных широт: от Красной Поляны до турецких берегов. Все лето мы с командой ходим в походы, а с наступлением зимы учим желающих кататься на горных лыжах. Нам хочется поделиться с путешественниками теми чувствами и эмоциями, которые охватывают нас в горах, показать нетронутую, первозданную природу этих мест и приобщить вас к походной романтике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Треккинг прошёл отлично. Действительно индивидуальный подход, забрали от места, где договорились встретиться, вернули туда же. Само путешествие прошло хорошо, маршрут не самый лёгкий, но гид (Сергей) легко ориентировался на мои возможности и потребности, где надо отдыхали, где-то шли активнее. Было комфортно в общении. Рекомендую.
