Приглашаю провести день в окружении дивных пейзажей! Вы погуляете по живописным тропам Кавказского биосферного заповедника, подышите свежим лесным воздухом и полюбуетесь Ачипсинскими водопадами. Посетите волшебные озера, оцените величественные горные ландшафты и рассмотрите редкие растения.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фантастическая природа

Вы увидите горные озера Хмелевского и Зеркальное. Насладитесь видами на Главный Кавказский хребет, море и плато Арабика. Погуляете по лесам и альпийским лугам, полюбуетесь Ачипсинскими водопадами и по желанию окунетесь в освежающие воды реки. А также оцените величественные ледники гор Чугуш, Агепста, Фишт и познакомитесь с краснокнижным видом тритонов.

Занимательные истории

По пути я расскажу о временах, когда горы населяли кавказские племена. Покажу редкие растения и поделюсь интересными фактами о лесных обитателях нашего края: оленях, турах, леопардах и кавказском зубре. Кроме того, в живописном месте мы устроим привал с ароматным горным чаем. Будем наслаждаться единением с природой, красивыми видами и тишиной.

Организационные детали