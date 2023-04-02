Термальные источники, Сухум и ущелье Черниговка
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Что вас ожидает:
- Гагра, колоннада
- Ресторан Гагрипш
- Сухум, набережная
- Ущелье Черниговка
- Драндский собор
- Термальный источник+грязи+гидродуш
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гагра. Курортный город, где вы прогуляетесь по Приморскому парку принца Ольденбургского с самыми высокими пальмами на побережье и полюбуетесь Колоннадой.
- Бзыбское ущелье и завтрак. Таинственное ущелье, где расположился Бзыбский храм. Остановка на бесплатное чаепитие с дегустацией вина и мёда.
- Сухум — столица Абхазии. Вы прогуляетесь по знаменитой набережной и сфотографируетесь на фоне белоснежного драмтеатра и у фонтана с грифонами.
- Ущелье Черниговка. Это настоящий оазис: каньон с бурной рекой, водопадами, покрытыми мхом камнями и деревянными дорожками.
- Кындыгский термальный комплекс. Самая приятная часть экскурсии — купание в горячих источниках с температурой от 28 до 40 градусов. Также в вашем распоряжении — природный гидродуш, бочка с холодной водой и лечебные грязевые ванны. После визита на источники мы пообедаем в местном кафе, где готовят быстро и вкусно!
- Также по желанию можно посетить Драндский собор, основанный в 6 веке (300 руб. /чел.). Насладитесь историей древнего мира!
Важная информация:
- Трансфер забирает из Адлера, Сириуса, Сочи, Хосты, Мацесты, Красной Поляны.
- Наш гид встретит вас на границе, где вы вместе пройдете паспортный контроль.
- При себе иметь: паспорт РФ или заграничный (свидетельства о рождении в оригинале), деньги на личные расходы, питьевую воду, теплые вещи, купальные принадлежности.
По четным числам
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Легкий завтрак(чай/кофе, выпечка)
- Услуги гида
- Дегустации
- Страховка
- Что не входит
- Вход на источник — 300 руб. /взрослый, 200 руб. /детский (до 11 лет)
- Обед (500-700 руб., по желанию)
- Драндский собор (300 руб., по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Остановки центральных улиц Сочи, Адлера, ж/дЗавершение: Место, откуда вас забрал трансфер
- Когда и сколько длится?
- Когда: По четным числамЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- После бронирования диспетчер высылает информацию о времени выезда и номер автобуса. Оплата — после пересечения границы.
- При себе иметь: паспорт РФ или заграничный (свидетельства о рождении в оригинале), деньги на личные расходы, питьевую воду, теплые вещи, купальные принадлежности.
- Экскурсия проводится по четным числам. В Абхазии роуминг
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
2 апр 2023
Организатор ужас!!!! Автобус не организовала, связь с гидам не организовала. Сама поездка норм, только мало на объектах, всё быстро быстро, и по времени ни до 17.00,а до 20.00
Л
Любовь
25 мар 2023
Экскурсия была в Абхазию. К термальному источнику Кындыг. Прекрасная была экскурсия.
А
Алексей
2 мар 2023
Всё отлично, очень понравилось, чёткая организация, соблюдение графика экскурсии, продуманный маршрут. Хорошие водители - профессионалы. Омар - отличный гид во всëм, грамотное ведение экскурсии, очень интересная подача экскурсионного материала, исторические справки, ответы на вопросы и т. д. Было очень интересно и познавательно.
Однозначно рекомендую этот маршрут.
Однозначно рекомендую этот маршрут.
А
Алина
4 янв 2023
К
Котова
19 сен 2022
Очень понравилась экскурсия по насыщенности,много получила информации. Гид Омар с любовью и гордостью за свою маленькую страну рассказывал об обычаях своего народа. Показал много интересных мест. Водитель везде нас возил очень быстро,но аккуратно. Вежливость и юмор… просто приятно с ними общаться. Посмотрела и увидела много… 18сентября.
С
Светлана
19 мая 2022
Мария, огромное вас спасибо! Съездили супер!!! Огромное спасибо все понравилось и с погодой повезло солнце было 😊😊😊 Спасибо вам огромное! 👍
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