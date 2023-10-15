Групповой тур к водопадам Красной Поляны

Восхититься видами, оценив разнообразие природы края и популярные горные курорты

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Горные курорты Красной Поляны, уникальная флора и фауна, а также целый парк водопадов — в этой экскурсии собрано всё, что нужно узнать и увидеть, чтобы полюбить сочинский край.

Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Ближайшие даты:
15
окт
22
окт
29
окт
5
ноя
12
ноя
19
ноя
26
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Первая остановка по пути из Сочи на Красную Поляну — смотровая площадка в ущелье Ахцу. Приготовьтесь к головокружительным видам на горы, Старое Краснополянское шоссе и вантовый мост.
  • Следующий пункт маршрута — минеральный источник «Чвижепсе». Здесь вы попробуете местный нарзан и наберёте с собой минеральной воды, сколько захотите.
  • По прибытии на Красную Поляну мы закажем обед, чтобы к назначенному времени всё было готово. Качество еды ресторанное, а ценник вполне демократичный (от 600 руб. /чел.).
  • Поднявшись на канатной дороге на высоту 2320 метров, вы полюбуетесь панорамами и отправитесь на другой подъёмник, который ведёт на противоположную сторону горы.
  • И вот перед вами настоящий парк водопадов! Вы увидите большие каскады и маленькие ручьи, оборудованные смотровые площадки. Водопадов здесь несколько десятков, и каждый по-своему необычен.
  • После обеда на Красной Поляне у вас будет время погулять по курортам в сопровождении гида. Поездка завершится в Сочи около 19.00-20.00.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется из центрального района Сочи или Адлера, Хосты, Кудепсты. Общая продолжительность поездки — до 12 часов.
  • В связи с посещением приграничной зоны пребывание на маршруте разрешено только для граждан РФ.
  • Доступность маршрута зависит от погодных условий: возможен перенос на следующую неделю или возврат предоплаты.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — от 2150 руб. (подробную информацию о расценках и льготах уточняйте на сайте оператора). Минеральный источник «Чвижепсе» — 100 руб. /чел. (по желанию). Обед — от 600 руб. /чел.

в воскресенье в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Центральном или Адлерском районах г. Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
На весь день
Водопады
Красная поляна
Канатная дорога
Смотровые площадки
Долина водопадов Менделиха
Популярные места
Для студентов

Похожие туры из Сочи

3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
782 отзыва
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк с канатной дорогой на выбор
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
у вашего отеля либо ближайшей к нему автобусной ос...
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Адлерский район или Сириус
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
120008 400 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
у вашего отеля или ближайшей остановки
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ