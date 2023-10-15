Восхититься видами, оценив разнообразие природы края и популярные горные курорты
Горные курорты Красной Поляны, уникальная флора и фауна, а также целый парк водопадов — в этой экскурсии собрано всё, что нужно узнать и увидеть, чтобы полюбить сочинский край.
Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
Вы услышите историю Черноморского побережья, насладитесь видами, которые известны только местным жителям, и перезагрузитесь душой и телом.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Первая остановка по пути из Сочи на Красную Поляну — смотровая площадка в ущелье Ахцу. Приготовьтесь к головокружительным видам на горы, Старое Краснополянское шоссе и вантовый мост.
- Следующий пункт маршрута — минеральный источник «Чвижепсе». Здесь вы попробуете местный нарзан и наберёте с собой минеральной воды, сколько захотите.
- По прибытии на Красную Поляну мы закажем обед, чтобы к назначенному времени всё было готово. Качество еды ресторанное, а ценник вполне демократичный (от 600 руб. /чел.).
- Поднявшись на канатной дороге на высоту 2320 метров, вы полюбуетесь панорамами и отправитесь на другой подъёмник, который ведёт на противоположную сторону горы.
- И вот перед вами настоящий парк водопадов! Вы увидите большие каскады и маленькие ручьи, оборудованные смотровые площадки. Водопадов здесь несколько десятков, и каждый по-своему необычен.
- После обеда на Красной Поляне у вас будет время погулять по курортам в сопровождении гида. Поездка завершится в Сочи около 19.00-20.00.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется из центрального района Сочи или Адлера, Хосты, Кудепсты. Общая продолжительность поездки — до 12 часов.
- В связи с посещением приграничной зоны пребывание на маршруте разрешено только для граждан РФ.
- Доступность маршрута зависит от погодных условий: возможен перенос на следующую неделю или возврат предоплаты.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — от 2150 руб. (подробную информацию о расценках и льготах уточняйте на сайте оператора). Минеральный источник «Чвижепсе» — 100 руб. /чел. (по желанию). Обед — от 600 руб. /чел.
в воскресенье в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Центральном или Адлерском районах г. Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 574 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
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