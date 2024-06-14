Долина водопадов Менделиха – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Долина водопадов Менделиха» в Сочи, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
188 отзывов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
14 670 за всё до 8 чел.
Ваш идеальный день в Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🎈 На воздушном шаре
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
12 часов
88 отзывов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
18 000 за всё до 4 чел.
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Восхититься видами, оценив разнообразие природы края и популярные горные курорты
Начало: В Центральном или Адлерском районах г. Сочи
Расписание: в воскресенье в 08:30
23 июня в 08:30
30 июня в 08:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    14 июня 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Спасибо большое Сергею за отличную экскурсию! Сергей - очень интересный рассказчик. Мы узнали много интересного! Маршрут был построен максимально удобно для нас. В слудующий раз обязательно обратимся к нему, для проведения новых экскурсий! Всем советуем! Получите море информации, положительных эмоций!))))
  • Ю
    Юлия
    12 июня 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Забронировала на сайте экускурсию по Сочи у Дениса, практически сразу он мне перезвонил, мы обсудили все моменты, а именно какие
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    места бы мы хотели посетить, какого формата экскурсии и тд. В назначенный день Денис приехал к гостинице, составил для нас хороший и индивидуальный маршрут на весь день. На все интересующие нас вопрос он мог ответить, рассказал историю города, сопровождал нас на все локации. Хотелось бы отметить что Денис очень хорошо знает город и пригород-легко объезжали все пробки, благодаря этому экономили время. Было очень интересно и познавательно, спасибо.

  • Д
    Денис
    6 июня 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Отличная экскурсия! Были с женой вдвоём. Сергей отличный рассказчик и знаток своего края! Помимо прекрсно спланированной основной составляющей экскурсии, Сергей
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    привел множество интересных исторических фактов о местности в целом и о каждой отдельной локации в частности. Это была действительно полноценная экскурсия с погружением в исторю края. Огромное спасибо за прекрасное времяпровождение и отдельное спасибо за данные рекомендации по план рованию нашего дальнейшего отдыха! Всем рекомендую.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
    Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
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    его истории и легендах. Дал информацию не только историческую, но и о современной жизни города. В Красной Поляне его советы позволили нам оптимально спланировать время пребывания и увидеть максимум. А еще Сергей аккуратный водитель комфортного автомобиля! Оценка самая высокая и 100% рекомендация!

  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
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    разной стороны, учитывая еще тот факт, что супруг передвигается на костылях, и больше на экскурсии он бы не поехал. Все получилось! Маршрут был выстроен исходя из наших предпочтений и возможностей супруга. Мы побывали в тех местах, о существовании которых и не подозревали (Навалищенское ущелье моя любовь). Денис - профессионал своего дела, не только знающий всё и вся о своем крае, но и просто очень очень приятный в общении человек. Будем рекомендовать 100%!

    Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за одинЭто была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один
  • Т
    Таисия
    20 апреля 2024
    Ваш идеальный день в Сочи
    День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
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    маршрут именно по вашим интересам. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила кучу ярких эмоций и множество фото на телефоне. Спасибо огромное, за замечательный идеальный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Долина водопадов Менделиха»

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  3. Самое главное
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Долина водопадов Менделиха" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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