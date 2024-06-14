1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Групповой тур к водопадам Красной Поляны
Восхититься видами, оценив разнообразие природы края и популярные горные курорты
Начало: В Центральном или Адлерском районах г. Сочи
Расписание: в воскресенье в 08:30
23 июня в 08:30
30 июня в 08:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина14 июня 2024Спасибо большое Сергею за отличную экскурсию! Сергей - очень интересный рассказчик. Мы узнали много интересного! Маршрут был построен максимально удобно для нас. В слудующий раз обязательно обратимся к нему, для проведения новых экскурсий! Всем советуем! Получите море информации, положительных эмоций!))))
- ЮЮлия12 июня 2024Забронировала на сайте экускурсию по Сочи у Дениса, практически сразу он мне перезвонил, мы обсудили все моменты, а именно какие
- ДДенис6 июня 2024Отличная экскурсия! Были с женой вдвоём. Сергей отличный рассказчик и знаток своего края! Помимо прекрсно спланированной основной составляющей экскурсии, Сергей
- ЕЕлена30 мая 2024Провели замечательный день в компании Сергея! Получили огромное удовольствие от поездки! Маршрут составлен интересно, по дороге Сергей рассказал о городе,
- ЕЕвгения17 мая 2024Это была супер экскурсия! В Сочи были с супругом в первый раз, очень хотелось за один день увидеть город с
- ТТаисия20 апреля 2024День на самом деле получился идеальным. Мы успели посетить множество интересных мест и локаций. Денис переключается под вас и строит
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Долина водопадов Менделиха»
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