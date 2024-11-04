Ореховский водопад — один из самых высоких в Сочи. Его окружают величественные горы и тенистый лес, рядом бежит горная река.
В этой сказочной локации и пройдёт наша фотосессия! Вы полюбуетесь невероятными видами, подышите чистым воздухом — и даже искупаетесь при желании. А я сохраню лучшие моменты вашего путешествия на фотографиях.
В этой сказочной локации и пройдёт наша фотосессия! Вы полюбуетесь невероятными видами, подышите чистым воздухом — и даже искупаетесь при желании. А я сохраню лучшие моменты вашего путешествия на фотографиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Нас ждёт несложный подъём в гору — по пути я расскажу об истории водопада и о том, как он менялся со временем. Поделюсь, через какое расстояние проходит горная река и почему она идеально подходит для купания.
Вот мы и на месте! Наслаждайтесь живописной природой — а я сделаю для вас прекрасные снимки. Даже если вы никогда не фотографировались, не переживайте. Я помогу с позированием и выберу самые лучшие ракурсы.
Организационные детали
- В течение пяти дней после прогулки вы получите 15-20 снимков в цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
- Съёмка проходит на профессиональную беззеркальную камеру Sony a6300
- В стоимость включена ретушь 5 снимков
- Подъём в гору до места проведения фотосессии — около 15 минут
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В с. Ореховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Сочи
Меня зовут Софья, я живу в Сочи с детства. Люблю беседовать с людьми: со мной не будет скучно и я точно смогу рассказать вам много всего интересного. И конечно, очень люблю свою профессию. Отец — популярный фотограф, который обучал меня съемкам. Поэтому я точно не подведу и сделаю для вас самые сочные фотографии, от которых вы будете в восторге.Задать вопрос
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