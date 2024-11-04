Ореховский водопад — один из самых высоких в Сочи. Его окружают величественные горы и тенистый лес, рядом бежит горная река. В этой сказочной локации и пройдёт наша фотосессия! Вы полюбуетесь невероятными видами, подышите чистым воздухом — и даже искупаетесь при желании. А я сохраню лучшие моменты вашего путешествия на фотографиях.

Описание фото-прогулки

Нас ждёт несложный подъём в гору — по пути я расскажу об истории водопада и о том, как он менялся со временем. Поделюсь, через какое расстояние проходит горная река и почему она идеально подходит для купания.

Вот мы и на месте! Наслаждайтесь живописной природой — а я сделаю для вас прекрасные снимки. Даже если вы никогда не фотографировались, не переживайте. Я помогу с позированием и выберу самые лучшие ракурсы.

Организационные детали