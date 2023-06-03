Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фотопоездке по популярным локациям города и окрестностей
Описание фото-прогулки
Мы посетим самые красивые места, где я проведу вам мобильную фотосессию на телефон Vivo X200, какой снимает на уровне цифровых фотоаппаратов. Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов». Змейковские водопады: 5 водопадов расположенные недалеко друг от друга в микрорайоне Мацеста на реке Дикарька. Чайные плантации. В Мацестинской долине сохранились самые большие чайные плантации, живописные виды которых притягивают множество туристов и любителей эффектных фотографий. Агурское ущелье в хорошую погоду здесь можно сделать фотографии у реки белого цвета. Экоферма «Вольница» (по желанию) — здесь мы увидим водопад, а также вы сможете покормить кроликов и ондатр морковкой. В течение 10 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий на Яндекс Диске Важная информация:
В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo X300. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий Вы получите более 40 фотографий в обработке • Трансфера из Адлера и Олимпийского парка нет При наличии у вас льгот и удостоверений, статуса пенсионера, обязательно берите оригинал документа.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Змейковский водопад
- Дача Сталина
- Чайные плантации
- Агурское ущелье
Что включено
- Трансфер из Сочи
- Мобильная фотосессия на камерофон Vivo X200
Что не входит в цену
- Входные билеты:/n дача Сталина - 800 руб. с чел., /n чай - 300 руб/n водопады - 400 руб + 400 за фотографа/n агурское ущелье - 300 руб + 300 за фотографа/n
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии ваш отель в Центральном Сочи
Завершение: Ваш отель в Центральном Сочи или жд вокзал Мацеста
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo X300. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий
- Вы получите более 40 фотографий в обработке
- Трансфера из Адлера и Олимпийского парка нет
- При наличии у вас льгот и удостоверений, статуса пенсионера, обязательно берите оригинал документа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень понравилась экскурсия! У индивидуального тура очевидные преимущества - внимание гида, перемещение в комфортном авто, возможность изменить маршрут. Илья показал несколько мест за один день: заброшенная дача полковника Квитко, винодельня "Бабушкина хата", Змейковские водопады, плантации Мацесты.
Понравилась подача информации: культурно-исторические справки об объектах и развлекательные факты, какие может знать только житель Сочи. Рекомендую!
Понравилась подача информации: культурно-исторические справки об объектах и развлекательные факты, какие может знать только житель Сочи. Рекомендую!
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Е
Это была замечательная поездка по ключевым местам города и его окрестностей в приятной компании с культурным и образованным проводником! Я узнала множество интересных исторических фактов. И, конечно же, сделала много фотографий и даже записала несколько коротких видео! Илья обязательно поможет вам с позированием, направлениями взгляда и советами по тому, что делать!
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О
Спасибо Илье за чудесное утро! Только добралась до отеля и осознала, какой классный получился день! Так здорово, что Илья настоял, и мы встретились раньше! В общем спасибо еще раз! И, конечно, буду ждать фотографии!
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С
Были на экскурсии в Сочи даже под дождем! Замечательно выстроен маршрут и подготовлена программа экскурсии! Гид дал всем дождевики.
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Я
Экскурсия прошла отлично. Несмотря на обширную программу, усталость не ощущается. Фотографии также получились очень красивыми.
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А
Понравилась экскурсия! Илья замечательно все рассказывал, было интересно. Сделали много фотографий по всему маршруту.
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