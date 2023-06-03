Мы посетим самые красивые места, где я проведу вам мобильную фотосессию на телефон Vivo X200, какой снимает на уровне цифровых фотоаппаратов. Дача Сталина — самая любимая и посещаемая из загородных резиденций «отца народов». Змейковские водопады: 5 водопадов расположенные недалеко друг от друга в микрорайоне Мацеста на реке Дикарька. Чайные плантации. В Мацестинской долине сохранились самые большие чайные плантации, живописные виды которых притягивают множество туристов и любителей эффектных фотографий. Агурское ущелье в хорошую погоду здесь можно сделать фотографии у реки белого цвета. Экоферма «Вольница» (по желанию) — здесь мы увидим водопад, а также вы сможете покормить кроликов и ондатр морковкой. В течение 10 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий на Яндекс Диске Важная информация:

В стоимость включена мобильная фотосессия на камерофон Vivo X300. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 50 фотографий Вы получите более 40 фотографий в обработке • Трансфера из Адлера и Олимпийского парка нет При наличии у вас льгот и удостоверений, статуса пенсионера, обязательно берите оригинал документа.