Инстаграм Тур по Сочи– охота за лайками. Этот город 🏙️ напичкан панорамами, фонами и ракурсами – на любой цвет и вкус самых продвинутых любителей «себяшек», «сторис» и прочего «вау-контента». Время собирать лайки! Их там миллионы.

Что мы посетим?

Самые классные здания в Сочи: Морской вокзал, заброшенный санаторий “Орджоникидзе”, Зимний театр

Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.

Чайные плантации одного из самых северные чаев в мире!

Легкий трекинг на Змейковские водопады

Дачу полковника Квитко, окутанную легендами и тайнами

*Агурское ущелье — вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Агура и раскроете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.

Встретим закат на самой крутой смотровой площадке горе Ахун

Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы ⛰️ и бескрайнее море 🌊. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды.