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Инстаграм тур по Сочи

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
Инстаграм тур по Сочи
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи

Что вы увидите

  • Змейковский водопад
  • Ахун
  • Морской вокзал
  • Орджоникидзе
  • чайные плантации
Инстаграм Тур по Сочи– охота за лайками. Этот город 🏙️ напичкан панорамами, фонами и ракурсами – на любой цвет и вкус самых продвинутых любителей «себяшек», «сторис» и прочего «вау-контента». Время собирать лайки! Их там миллионы.
Что мы посетим?
Самые классные здания в Сочи: Морской вокзал, заброшенный санаторий “Орджоникидзе”, Зимний театр
Санаторий имени Орджоникидзе — самая красивая «заброшка» Сочи. Вы погуляете по великолепному парку, оцените величественную советскую архитектуру и узнаете, какие фильмы 🎥 здесь снимались.
Чайные плантации одного из самых северные чаев в мире!
Легкий трекинг на Змейковские водопады
Дачу полковника Квитко, окутанную легендами и тайнами
*Агурское ущелье — вы прогуляетесь 👣 вдоль реки Агура и раскроете секрет молочно-белого цвета ее воды. А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель.
Встретим закат на самой крутой смотровой площадке горе Ахун
Гора Ахун — самая высокая гора в окрестностях Сочи. С ее смотровой площадки вам откроется невероятный вид на горы ⛰️ и бескрайнее море 🌊. А также я покажу одноименный заброшенный ресторан и раскрою связанные с ним легенды.
Что входит
  • Входные билеты
  • чай
  • фотографии
Что не входит
  • Питание
  • сувениры
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 Ж\д вокзал Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи
Инстаграм тур по Сочи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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Бунин И. проводит ещё 3 экскурсии

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