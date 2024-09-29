Только представьте — лес, напоминающий джунгли, белые скалы, бирюзовая вода… Настоящий тропический рай! Вы пройдёте по трём тайным каньонам, о которых почти никто не знает — даже в самый жаркий сочинский день здесь прохладно и безлюдно. Будем много купаться, наслаждаться тишиной и красотой природы. И конечно, фотографироваться!

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Описание экскурсии

Наш путь пролегает через три красивейших безлюдных каньона. Мы пройдём сквозь колхидский лес — вы увидите папоротниковые поляны, деревья, увитые плющом. Полюбуетесь скальными гротами, бирюзовыми купелями, множеством водоскатов и скрытых небольших водопадов.

В каждом каньоне вы будете купаться в прохладной воде и фотографироваться — в таких локациях точно получатся классные снимки. А в последнем каньоне устроим небольшой привал: мы сварим для вас чай или кофе, вместе отдохнём и обсудим впечатления!

Организационные детали