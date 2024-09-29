Только представьте — лес, напоминающий джунгли, белые скалы, бирюзовая вода… Настоящий тропический рай! Вы пройдёте по трём тайным каньонам, о которых почти никто не знает — даже в самый жаркий сочинский день здесь прохладно и безлюдно. Будем много купаться, наслаждаться тишиной и красотой природы. И конечно, фотографироваться!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Наш путь пролегает через три красивейших безлюдных каньона. Мы пройдём сквозь колхидский лес — вы увидите папоротниковые поляны, деревья, увитые плющом. Полюбуетесь скальными гротами, бирюзовыми купелями, множеством водоскатов и скрытых небольших водопадов.
В каждом каньоне вы будете купаться в прохладной воде и фотографироваться — в таких локациях точно получатся классные снимки. А в последнем каньоне устроим небольшой привал: мы сварим для вас чай или кофе, вместе отдохнём и обсудим впечатления!
Организационные детали
- Обратите внимание: небольшую часть пути нужно будет преодолеть вброд (уровень воды — максимум по колено)
- Мы заберём вас на комфортабельном Suzuki Grand Vitara или Mitsubishi Pajero. Время в пути до места старта — около 1,5 часов
- Для прохождения маршрута достаточно базовой физической подготовки
- Берите с собой перекус и воду — мы устроим пикник на природе
- Надувные плотики и водонепроницаемые мешки для вещей мы предоставляем бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал Сочи или Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 48 туристов
Не первый год проводим экскурсии по Абхазии и Сочи — и влюбляем сотни путешественников в эти края! С нами комфортно, интересно и безопасно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
29 сен 2024
Потрясающе красивый лес, чистая бирюзовая вода, скалы. Прям глаз радуется!
Вода в каньонах была довольно холодной, но это не помешало оценить по полной их красоту и пробраться к водопадам.
Особенно порадовала тишина, не думала, что в Сочи ещё остались места, где можно спокойно отдохнуть от суеты.
Спасибо Карине за необычное и увлекательное приключение!
Однозначно рекомендую.
Вода в каньонах была довольно холодной, но это не помешало оценить по полной их красоту и пробраться к водопадам.
Особенно порадовала тишина, не думала, что в Сочи ещё остались места, где можно спокойно отдохнуть от суеты.
Спасибо Карине за необычное и увлекательное приключение!
Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по природным чудесам Сочи: от чая до пещер
Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Начало: На остановке автобуса «Хоста-Мост»
1 ноя в 11:00
3 ноя в 11:00
1340011 390₽ за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
Завтра в 19:00
27 окт в 08:00
26 700₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
27 окт в 08:00
29 окт в 08:00
6 000₽ за человека