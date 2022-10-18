Пленэр в Сочи — отличный способ и для детей, и для взрослых необычно провести время, научиться чему-то новому и на два часа почувствовать себя городским художником! Опытный мастер расскажет о популярных техниках письма на холсте и поможет вам отразить на картине ваше видение пейзажа. Фоном для творческого процесса станут изящный Морской вокзал и бескрайнее Черное море.
Описание мастер-класса
Погружение в мир искусства
Профессиональный художник встретит вас в районе Морского порта, предоставит все материалы для рисования, поможет подобрать удачное место — и творческий процесс начнется! Вы узнаете, как правильно строить композицию рисунка и в чем особенности работы под открытым небом. После мастер-класса заберете готовую картину с собой — она станет прекрасным напоминанием о солнечном Сочи.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Если вам нужен другой день или время, напишите — мы его согласуем
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Морского вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Игорь, я представляю команду профессиональных гидов в Сочи. Мы проводим экскурсии, морские прогулки и творческие мастер-классы. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
18 окт 2022
Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
