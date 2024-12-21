Наталья — ваша команда гидов в Сочи

Провели экскурсии для 22 туристов

Приветствуем тебя, путешественник. Мы Наталья и Семён, семейная пара, которая обожает всем сердцем свой город. Живём здесь уже 10 лет и знаем все прекрасные места и хотим поделиться ими с вами! С нами вы полюбите Сочи и взгляните на него с другой стороны. Мы приложим все усилия, чтобы ваш отпуск стал ещё интереснее и ярче! Тёплые воспоминания вам обеспечены.