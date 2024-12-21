Для первого знакомства с каньонингом рекомендуем отправиться по этому маршруту. Ахунский — не водный каньон, а сухой: здесь не будет прыжков, только спуски по верёвке. Визитная карточка маршрута — спуск с 30-метрового водопада. Кто умеет пользоваться снаряжением, может спуститься сам. Кто не умеет — того спустит инструктор. Останется только наслаждаться моментом!
Описание экскурсии
День на лоне природы
- Мы встретим вас в микрорайоне Хоста. Проедем 5 минут на машине на точку выхода, оставим там транспорт и пересядем в специально подготовленный автомобиль. На нём едем 15 минут до пешей части маршрута.
- Далее пешком доберёмся по реликтовому самшитовому лесу к входу в каньон — прогулка займёт около 5-10 минут
- На старте выдадим снаряжение и проведём пробные спуски, чтобы вы оценили свои силы и почувствовали работу с верёвкой и рельефом. Затем инструктаж по безопасности — и отправляемся навстречу приключениям!
- Приготовьтесь совершить несколько спусков на верёвках и преодолеть различные преграды, устроенных самим каньоном. Самый высокий спуск — 30 метров, после которого мы устроим перекус
- После перекуса нас ожидает ещё одно препятствие и финальный спуск
Занимательные истории
В пути мы не дадим вам заскучать и расскажем много интересного о юге России. Вы узнаете, как образовались Кавказские горы и почему на их вершинах можно увидеть следы моллюсков, живших на дне океана миллионы лет назад. И конечно, обсудим каньонинг: как он появился и почему получил широкое распространение именно в Сочи.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов-инструкторов нашей команды
- Протяжённость маршрута — от 4,5 до 7 км
в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В микрорайоне Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 22 туристов
Приветствуем тебя, путешественник. Мы Наталья и Семён, семейная пара, которая обожает всем сердцем свой город. Живём здесь уже 10 лет и знаем все прекрасные места и хотим поделиться ими с вами! С нами вы полюбите Сочи и взгляните на него с другой стороны. Мы приложим все усилия, чтобы ваш отпуск стал ещё интереснее и ярче! Тёплые воспоминания вам обеспечены.Задать вопрос
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