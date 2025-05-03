Мы отправимся в долину Мацесты и увидим семь живописных каскадов. Вы узнаете, как река Змейка получила своё название и где найти питьевой родник с минеральной водой. Оцените чистый горный воздух и сочинские пейзажи. А летом искупаетесь в прозрачной воде первого водопада.

Описание экскурсии

Дорога

Мы встретимся в Центральном Сочи, вы познакомитесь с техникой безопасности. На мотоцикле мы поедем в сторону Мацесты вдоль русла реки. У начала Змейковских водопадов оставим мотоцикл и начнём прогулку по пешеходному маршруту (2 км).

Сочинский национальный парк (60–90 минут)

Река Змейка бежит по склонам и образует Змейковские водопады. Чтобы увидеть все семь каскадов, вам предстоит преодолеть крутые горные тропы.

Высота первых двух водопадов около 30 метров. Они образуют большую чашу, где в тёплое время года вы можете искупаться. Третий водопад — это бурлящий девятиметровый поток. Четвёртый — небольшой двойной поток, около полутора метров. Трёхметровый пятый каскад падает в прямоугольный бассейн. А шестая и седьмая ступени сливаются в единый «кружевной» ансамбль, этот водопад часто называют Ажурным.

Безопасность:

На время поездки путешественнику выдаётся необходимая экипировка

Путешественник страхуется по ОСАГО

Организационные детали