С ветерком добраться до национального парка и насладиться природой
Мы отправимся в долину Мацесты и увидим семь живописных каскадов. Вы узнаете, как река Змейка получила своё название и где найти питьевой родник с минеральной водой. Оцените чистый горный воздух и сочинские пейзажи. А летом искупаетесь в прозрачной воде первого водопада.
Мы встретимся в Центральном Сочи, вы познакомитесь с техникой безопасности. На мотоцикле мы поедем в сторону Мацесты вдоль русла реки. У начала Змейковских водопадов оставим мотоцикл и начнём прогулку по пешеходному маршруту (2 км).
Сочинский национальный парк (60–90 минут)
Река Змейка бежит по склонам и образует Змейковские водопады. Чтобы увидеть все семь каскадов, вам предстоит преодолеть крутые горные тропы.
Высота первых двух водопадов около 30 метров. Они образуют большую чашу, где в тёплое время года вы можете искупаться. Третий водопад — это бурлящий девятиметровый поток. Четвёртый — небольшой двойной поток, около полутора метров. Трёхметровый пятый каскад падает в прямоугольный бассейн. А шестая и седьмая ступени сливаются в единый «кружевной» ансамбль, этот водопад часто называют Ажурным.
Безопасность:
На время поездки путешественнику выдаётся необходимая экипировка
Путешественник страхуется по ОСАГО
Организационные детали
Поездка проходит на мотоцикле Honda Gold Wing под управлением опытного пилота из нашей команды
Вход на территорию Сочинского национального парка оплачивается отдельно — 300 ₽
Выбирайте закрытую спортивную обувь. В летнее время возьмите с собой купальник и полотенце
После прогулки можем зайти в кафе перекусить (по желанию)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 1184 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
С
Светлана
3 мая 2025
Очень понравилось, как Захару не безразличны желания туристов! Отношение на уровне! Потрясающий маршрут, виды! Захватывают эмоции!! И важно, что они часа экскурсия, этого достаточно чтобы насладиться поездкой!!!