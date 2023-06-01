Каньонинг — один из самых увлекательных видов активного туризма. Вы покорите ущелье реки Западный Дагомыс без лодок или сапов. Вброд и вплавь, прыгая в воду и преодолевая небольшие водопады. Это весело, интересно и не требует специальной физической подготовки.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы организуем для вас трансфер из Сочи до базы отдыха Голубая балка. По прибытии вы наденете гидрокостюмы, каски и страховочные системы — и отправитесь с инструктором к каньону. Идти до него около 20 минут. Затем начнётся самое интересное — покорение каньона! Вплавь и пешком, с верёвками и прыжками в воду. Мы будем помогать друг другу, вместе наслаждаться природой и справляться с увлекательными препятствиями.

Организационные детали