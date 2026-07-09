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Каньонинг в Сочи

Пройти по каньону горной реки в сопровождении опытного инструктора
Каньонинг — один из самых увлекательных видов активного туризма. Вы покорите ущелье реки Западный Дагомыс без лодок или сапов. Вброд и вплавь, прыгая в воду и преодолевая небольшие водопады. Это весело, интересно и не требует специальной физической подготовки.
5
17 отзывов
Каньонинг в Сочи
Каньонинг в Сочи
Каньонинг в Сочи

Описание экскурсии

Мы организуем для вас трансфер из Сочи. По прибытии вы наденете гидрокостюмы, каски и страховочные системы — и отправитесь с инструктором к каньону. Идти до него около 20 минут. Затем начнётся самое интересное — покорение каньона! Вплавь и пешком, с верёвками и прыжками в воду. Мы будем помогать друг другу, вместе наслаждаться природой и справляться с увлекательными препятствиями.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, гидрокостюм, каска, страховочное снаряжение
  • Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 300 ₽ с чел. Бесплатно для детей до 18 лет, многодетным семьям, ветеранам боевых действий, пенсионерам (необходимо предоставить удостоверение)
  • До места старта ехать 30 минут, прохождение маршрута занимает 3-4 часа
  • На каньонинг не допускаются дети младше 7 лет и люди с весом 150 кг +

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ Моремолл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 375 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких проходов всё это создаёт неповторимую атмосферу приключения. Инструктор Максим внимательный и профессиональный. Однозначно рекомендую тем, кто хочет вырваться из рутины и почувствовать себя исследователем!
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких
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Светлана
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Это непередаваемые эмоции восторга… от красоты вокруг! От того, что ты единое целое где-то там внутри этого каньона, а не идёшь наблюдателем
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сверху! От воды, которая охлаждает и тебе всё-равно не холодно, тк ты в гидрике. От рассказов Максима и его неоценимой фразы - Горжусь!, после того как я всё-таки решилась прыгнуть с 5метровой скалы)) Спасибо большое за имерсив - это новое слово - погружение в реальность! Реально Круто! Но надо обязательно пробовать самим! ❤️🙌

Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
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Т
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас не было опыта в каньонинге. По итогу мы нисколько не пожалели. Максим - прекрасный
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инструктор, все объясняет и помогает по пути. С ним не страшно и спокойно на протяжении всего маршрута. Эмоций мы получили много, напрыгались, находились, наплавались на год вперед.

Хочется отметить так же организацию - нас забрали практически от отеля, привезли обратно, а на базе подняли на уазике до старта маршрута и нам не пришлось идти пешком. Однозначно рекомендую, особенно тем, кто ни разу не пробовал такой вид отдыха до этого.

Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас
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Наталья
Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов, а уж тем более прыжков у меня не было. И тем не менее, я
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это сделала. Не думала, что меня ждёт столько эмоций, адреналина и авантюризма. Спасибо нашим супер позитивным гидам-инструкторам Андрею и Александру за поддержку и веру в меня, которая была мне так необходима. Рассказала и показала видео близким и друзьям, теперь завидуют и тоже хотят) отдельное спасибо Евгении, с которой я общалась до мероприятия, которая чутко отвечала по поводу орг вопросов и также всячески подбадривала меня:)

Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов,
Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов,
Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов,
Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов,
Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов,
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Артем
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
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Ю
Давно хотела попробовать для себя что-то экстремальное и вот с мужем решили открыть для себя водно рельефное скалолазание под названием Каньонинг. Это было очень интересно. Экстрима хватило,т. к нет возможности обойти и ты прыгаешь со скал в каньон, а они достаточно глубокие. Спасибо Максиму и Даниилу за этой экскурс. Всем советую попробовать)
Давно хотела попробовать для себя что-то экстремальное и вот с мужем решили открыть для себя водно
Давно хотела попробовать для себя что-то экстремальное и вот с мужем решили открыть для себя водно
Давно хотела попробовать для себя что-то экстремальное и вот с мужем решили открыть для себя водно
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