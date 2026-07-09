Каньонинг — один из самых увлекательных видов активного туризма. Вы покорите ущелье реки Западный Дагомыс без лодок или сапов. Вброд и вплавь, прыгая в воду и преодолевая небольшие водопады. Это весело, интересно и не требует специальной физической подготовки.
Описание экскурсии
Мы организуем для вас трансфер из Сочи. По прибытии вы наденете гидрокостюмы, каски и страховочные системы — и отправитесь с инструктором к каньону. Идти до него около 20 минут. Затем начнётся самое интересное — покорение каньона! Вплавь и пешком, с верёвками и прыжками в воду. Мы будем помогать друг другу, вместе наслаждаться природой и справляться с увлекательными препятствиями.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, гидрокостюм, каска, страховочное снаряжение
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 300 ₽ с чел. Бесплатно для детей до 18 лет, многодетным семьям, ветеранам боевых действий, пенсионерам (необходимо предоставить удостоверение)
- До места старта ехать 30 минут, прохождение маршрута занимает 3-4 часа
- На каньонинг не допускаются дети младше 7 лет и люди с весом 150 кг +
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Моремолл
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 375 туристов
Я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Каньонинг — это взрыв адреналина и невероятных ощущений! Спуск по каньону, прыжки в воду, преодоление узких проходов всё это создаёт неповторимую атмосферу приключения. Инструктор Максим внимательный и профессиональный. Однозначно рекомендую тем, кто хочет вырваться из рутины и почувствовать себя исследователем!
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Вчера посчастливилось быть частью этого каньона❤️ в команде Максима!
Это непередаваемые эмоции восторга… от красоты вокруг! От того, что ты единое целое где-то там внутри этого каньона, а не идёшь наблюдателем
Это непередаваемые эмоции восторга… от красоты вокруг! От того, что ты единое целое где-то там внутри этого каньона, а не идёшь наблюдателем
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Т
Мы сначала долго сомневались стоит ли нам идти на экскурсию, так как до этого у нас не было опыта в каньонинге. По итогу мы нисколько не пожалели. Максим - прекрасный
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Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов, а уж тем более прыжков у меня не было. И тем не менее, я
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Интереснейшая новая активность. Раньше прыгал максимум с 2 метров и то на твердую землю, а тут прыжки в неизвестность. Адреналин зашкаливал
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Ю
Давно хотела попробовать для себя что-то экстремальное и вот с мужем решили открыть для себя водно рельефное скалолазание под названием Каньонинг. Это было очень интересно. Экстрима хватило,т. к нет возможности обойти и ты прыгаешь со скал в каньон, а они достаточно глубокие. Спасибо Максиму и Даниилу за этой экскурс. Всем советую попробовать)
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