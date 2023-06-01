Пройти по каньону Голубая балка в сопровождении опытного инструктора
Каньонинг — один из самых увлекательных видов активного туризма. Вы покорите ущелье реки Западный Дагомыс без лодок или сапов. Вброд и вплавь, прыгая в воду и преодолевая небольшие водопады. Это весело, интересно и не требует специальной физической подготовки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы организуем для вас трансфер из Сочи до базы отдыха Голубая балка. По прибытии вы наденете гидрокостюмы, каски и страховочные системы — и отправитесь с инструктором к каньону. Идти до него около 20 минут. Затем начнётся самое интересное — покорение каньона! Вплавь и пешком, с верёвками и прыжками в воду. Мы будем помогать друг другу, вместе наслаждаться природой и справляться с увлекательными препятствиями.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из Сочи и обратно, гидрокостюм, каска, страховочное снаряжение
- Входные билеты в национальный парк оплачиваются дополнительно — 200 руб. с человека
- До базы отдыха ехать 30 минут, прохождение маршрута занимает 3-4 часа
- На каньонинг не допускаются дети младше 7 лет и люди с весом 150 кг +
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ТЦ Моремолл
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.
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