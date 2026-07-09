читать дальше уменьшить это сделала. Не думала, что меня ждёт столько эмоций, адреналина и авантюризма. Спасибо нашим супер позитивным гидам-инструкторам Андрею и Александру за поддержку и веру в меня, которая была мне так необходима. Рассказала и показала видео близким и друзьям, теперь завидуют и тоже хотят) отдельное спасибо Евгении, с которой я общалась до мероприятия, которая чутко отвечала по поводу орг вопросов и также всячески подбадривала меня:)

Просто восторг! Не ожидала от себя, что решусь на каньонинг, ведь до этого опыта походов, сплавов, а уж тем более прыжков у меня не было. И тем не менее, я