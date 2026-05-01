На моих индивидуальных занятиях вы спокойно и последовательно освоите горные лыжи на склонах «Красной Поляны»: от базовой техники и понимания трасс до уверенного катания и работы с подъёмниками.
Научитесь уверенно держать равновесие, понимать логику склона и получать от спуска настоящее удовольствие.
Описание экскурсии
Я провожу тренировки на любой трассе курорта «Красная Поляна». Уровень сложности подбирается индивидуально — от первых шагов на лыжах до уверенного катания по сложным склонам.
В программе занятия:
- вводный инструктаж с разбором правил поведения на склоне по стандартам FIS
- техника падения, остановок и обгонов
- правильный подбор и использование экипировки
- обучение работе с подъёмниками
- практическое катание с корректировкой техники
Бонусы и комфорт
- Во время обучения я делаю фото и видео, чтобы у вас осталась память о вашем прогресе и эмоциях
- На всех высотах курорта работают рестораны и точки с едой — при желании можно сделать паузу и отдохнуть
Организационные детали
- Занятия проводятся только на курорте «Красная Поляна»
- Если вы бронируете программу для ребёнка, сопровождать его необязательно: я заберу экипированного ученика от места встречи и приведу туда же после окончания тренировки
Дополнительные расходы
- Ски-пасс — по тарифам курорта
- Прокат снаряжения (лыжи, ботинки, палки, защита) — при необходимости
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На горнолыжном курорте «Красная Поляна»
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с гидом и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Мария — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Тренер по горным лыжам, состою в Национальной лиге инструкторов. Работаю с учениками разного уровня. Обучаю с нуля и помогаю выстроить уверенную технику тем, кто уже катается. Главное внимание уделяю безопасности, пониманию склона и реальному прогрессу. Занятия проходят на горнолыжном курорте «Красная Поляна».
