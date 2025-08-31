Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье

В удовольствие поплавать на доске, погулять по тисо-самшитовой роще и попробовать самый северный чай
Взгляните на известные окрестности Сочи необычным способом! Стоя на большой надувной доске и орудуя веслом, вы покорите каньон сказочной красоты — с бирюзовой водой, среди вечнозелёных плюшевых зарослей.

На дружеской прогулке в мини-группе вы влюбитесь в сапсерфинг, насладитесь приятной прохладой и тишиной недалеко от Сочи и Адлера.
4.8
39 отзывов
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье

Описание экскурсии

Дружеская Сап прогулка

Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдёт почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В небольшой компании прогулки проходят легко, дружно и весело!

Уникальная локация

Вы окажитесь среди величественных скал дикого каньона, длиной 300 метров. Проплыть его можно достаточно быстро, но мы найдём чем заняться, чтобы не заскучать! Будем делать много красивых кадров с разных ракурсов, угостим вас домашним пирогом и травяным чаем! Из активностей — прыжки со скал разной высоты до 7 метров, катание на сапах и купание в горной реке.

Чайные плантации

После каньона мы отправимся гулять по склонам самого северного чая в мире! Полюбуемся шикарными видами и попробуем местный чай.

Навалищенское ущелье

Протяжённость живописного ущелья составляет около 1,5 км, но гулять по нему много не придётся. Сделаем красивые кадры на фоне известковых скал и пройдёмся по тисо-самшитовому лесу.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Сочи (от ж/д вокзала и по курортному проспекту), аренда оборудования, непромокаемый чехол для телефона, чаепитие с вкусняшками. Встреча в Адлере — по договорённости
  • Во время трансфера с вами могут находится другие пассажиры. Общее количество человек в машине с учётом водителя не более 9 человек
  • Возьмите с собой удобную, не стесняющую движений одежду, в которой вы будете плавать и которую, скорее всего, намочите
  • Дополнительно оплачивается проход и прибывание в каньоне на территории нацпарка: 500 ₽ с чел.

ежедневно в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется,
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то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
2
2
1
1
Н
Очень понравилась поездка.
Было тяжело согласиться на 6 утра встречи, но это было правильным решением, потому что иначе мы бы катались по каньону в толпе людей.
Нас научили кататься на сап-досках, покормили, напоили чаем, все рассказали-показали. Было интересно.
Все места были красивыми. Получили крутые фото. Спасибо Михаилу, Артуру и Елизавете.
Очень понравилась поездка.
Очень понравилась поездка.
Очень понравилась поездка.
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Виктория
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу гидрокостюмов хочу чуть пояснить… майский день у нас был прохладным, и даже немного моросил
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дождик 1 раз… вода была холодная (не смотря на май) но через гидрики ощущения сглаживались, и если во время прогулки вы погрузитесь полностью в воду, не переживайте, не примерзнете. Поэтому рекомендую эту поездку и в прохладные месяца (весна,осень) конечно если погодные условия позволяют, и уровень воды безопасный (это уже Вам расскажет Ваш гид, когда можно плыть, а когда не получится). Красивучие места, интересные фотографии, и хорошая компания! Эдуард максимально спокойный человек, все расскажет и покажет, везде поможет, а женуля его испечет для Вас изумительный пирог и заварит шикарный травяной чай (аппетит на воде будет зверский). Рады что мы посетили эту прогулку, спасибо огромное за яркие эмоции!

Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу
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Ю
Благодарю, за прекрасную экскурсию.
Очень атмосферная поездка выдалась, с хорошей компанией. Забрали по моему адресу, что очень удобно при раннем подъеме. Наша группа первая приехала на локацию и успели поплавать в
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одиночестве, без толпы туристов. Михаил замечательный гид, провел инструктаж, все доступно объяснил (я впервые каталась на сапе).
Был невероятный завтрак с сэндвичами и сваренным кофе, заварным чаем.
Далее поехали на чайные плантации, пили вкусный чай, гид Артур рассказывал интересные факты о чае.

Незабываемый день, спасибо Михаилу и Артуру. Отдельная благодарность, за такие качественные и атмосферные снимки!

Спасибо организатору Эдуарду, за отличную экскурсию!

Благодарю, за прекрасную экскурсию.
Благодарю, за прекрасную экскурсию.
Благодарю, за прекрасную экскурсию.
Благодарю, за прекрасную экскурсию.
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Анастасия
Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале и подсказывал в процессе прогулки, так что я даже ни разу не упала:)
Каньон очень
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красивый, но, к сожалению, короткий. Сделали очень много красивых фотографий. В конце прогулки нас угостили вкусным пирогом и чаем.
После сапов уже без гида мы всей группой прогулялись по длинному маршруту тисо-самшитовой рощи. Виды очень красивые, по дороге есть где искупаться. Если планируете прогулку, не забудьте взять удобную обувь, в пляжной пройтись возможно, но не очень приятно)
В целом все было круто, спасибо за экскурсию!

Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале
Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале
Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале
Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале
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Елизавета
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень комфортно плавать, но также можно слезть и поплавать самостоятельно. После сапов Эдуард проводил нас
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в Самшитовый лес, где мы погуляли по лесным и горным тропам. Все организовано очень хорошо, мы остались крайне довольны!
Рекомендую брать с собой удобную спортивную обувь, а ехать в закрытых сланцах.
Спасибо за новые впечатления!

Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень
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А
Мы остались очень довольны прогулкой! Очень интересно было посмотреть на каньон изнутри - не только сверху, прогуляваясь по тропе тисово-самшитовой рощи. Вид просто невероятный!
Экскурсия замечательно организована - удобно, интересно -
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гиды все объясняют, рассказывают, терпеливо фотографируют (да, лично мне просто необходимы красивые фото))) - приятно, когда заботятся о комфорте, горячий чай с пирогом после прыжков в воду (по желанию, разумеется)) - божественно!
Удобно, что везут с раннего утра, когда людей посторонних нет и можно успеть насладиться видами Буду рекомендовать всем друзьям!

Мы остались очень довольны прогулкой! Очень интересно было посмотреть на каньон изнутри - не только сверху,
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