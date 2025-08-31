Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Взгляните на известные окрестности Сочи необычным способом! Стоя на большой надувной доске и орудуя веслом, вы покорите каньон сказочной красоты — с бирюзовой водой, среди вечнозелёных плюшевых зарослей. На дружеской прогулке в мини-группе вы влюбитесь в сапсерфинг, насладитесь приятной прохладой и тишиной недалеко от Сочи и Адлера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дружеская Сап прогулка

Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдёт почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В небольшой компании прогулки проходят легко, дружно и весело!

Уникальная локация

Вы окажитесь среди величественных скал дикого каньона, длиной 300 метров. Проплыть его можно достаточно быстро, но мы найдём чем заняться, чтобы не заскучать! Будем делать много красивых кадров с разных ракурсов, угостим вас домашним пирогом и травяным чаем! Из активностей — прыжки со скал разной высоты до 7 метров, катание на сапах и купание в горной реке.

Чайные плантации

После каньона мы отправимся гулять по склонам самого северного чая в мире! Полюбуемся шикарными видами и попробуем местный чай.

Навалищенское ущелье

Протяжённость живописного ущелья составляет около 1,5 км, но гулять по нему много не придётся. Сделаем красивые кадры на фоне известковых скал и пройдёмся по тисо-самшитовому лесу.

Организационные детали