Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Дружеский SUPer-тур Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдет почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В небольшой компании прогулки проходят легко, дружно и весело!
Уникальная локация Длина каньона «Чертовы ворота» 350 метров. Это расстояние можно преодолеть за 10 минут, но скучать вам точно не придется. Вы проплывете по узкой водной дороге вдоль высоких светлых скал, рассмотрите каменистое дно и полюбуетесь буйной растительностью ущелья. У его конечной точки вас ждет чаепитие с угощениями. Здесь можно отдохнуть, полетать на тарзанке и попрыгать в воду со скал высотой 2 и 6 метров. А в завершение тура вы погуляете по заповедной тисо-самшитовой роще.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Сочи или Адлера, аренда оборудования, непромокаемый чехол для телефона, чаепитие с вкусняшками, проход в тисо-самшитовую рощу
Возьмите с собой удобную, не стесняющую движений одежду, в которой вы будете плавать и которую, скорее всего, намочите
Начало и место завершения
🚩 в Сочи или Адлере по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, то смело выбирайте нас! Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаем друг друга. Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединенность места. Мы не любим попсовые места, где ходят толпы туристов и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса. Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу) Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа, это любимое дело!