Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Дружеский SUPer-тур

Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдет почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В небольшой компании прогулки проходят легко, дружно и весело!

Уникальная локация

Длина каньона «Чертовы ворота» 350 метров. Это расстояние можно преодолеть за 10 минут, но скучать вам точно не придется. Вы проплывете по узкой водной дороге вдоль высоких светлых скал, рассмотрите каменистое дно и полюбуетесь буйной растительностью ущелья. У его конечной точки вас ждет чаепитие с угощениями. Здесь можно отдохнуть, полетать на тарзанке и попрыгать в воду со скал высотой 2 и 6 метров. А в завершение тура вы погуляете по заповедной тисо-самшитовой роще.

Организационные детали