Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Сап-прогулка по каньону Сочи + чайные плантации + Навалищенское ущелье
В удовольствие поплавать на доске, погулять по тисо-самшитовой роще и попробовать самый северный чай
Взгляните на известные окрестности Сочи необычным способом! Стоя на большой надувной доске и орудуя веслом, вы покорите каньон сказочной красоты — с бирюзовой водой, среди вечнозелёных плюшевых зарослей.
На дружеской прогулке в мини-группе вы влюбитесь в сапсерфинг, насладитесь приятной прохладой и тишиной недалеко от Сочи и Адлера.
Наш гид-инструктор в первую очередь научит вас «общаться» с сап-бордом: как правильно вставать на доску, держать весло и не терять равновесие. Сап-бординг, придуманный на Гавайях, подойдёт почти всем — с нами катаются активные путешественники от 6 лет; как поклонники сапов, так и новички. В небольшой компании прогулки проходят легко, дружно и весело!
Уникальная локация
Вы окажитесь среди величественных скал дикого каньона, длиной 300 метров. Проплыть его можно достаточно быстро, но мы найдём чем заняться, чтобы не заскучать! Будем делать много красивых кадров с разных ракурсов, угостим вас домашним пирогом и травяным чаем! Из активностей — прыжки со скал разной высоты до 7 метров, катание на сапах и купание в горной реке.
Чайные плантации
После каньона мы отправимся гулять по склонам самого северного чая в мире! Полюбуемся шикарными видами и попробуем местный чай.
Навалищенское ущелье
Протяжённость живописного ущелья составляет около 1,5 км, но гулять по нему много не придётся. Сделаем красивые кадры на фоне известковых скал и пройдёмся по тисо-самшитовому лесу.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из Сочи (от ж/д вокзала и по курортному проспекту), аренда оборудования, непромокаемый чехол для телефона, чаепитие с вкусняшками. Встреча в Адлере — по договорённости
Во время трансфера с вами могут находится другие пассажиры. Общее количество человек в машине с учётом водителя не более 9 человек
Возьмите с собой удобную, не стесняющую движений одежду, в которой вы будете плавать и которую, скорее всего, намочите
Дополнительно оплачивается проход и прибывание в каньоне на территории нацпарка: 500 ₽ с чел.
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1926 туристов
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, читать дальшеуменьшить
то смело выбирайте нас!
Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга.
Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса.
Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталья
Очень понравилась поездка. Было тяжело согласиться на 6 утра встречи, но это было правильным решением, потому что иначе мы бы катались по каньону в толпе людей. Нас научили кататься на сап-досках, покормили, напоили чаем, все рассказали-показали. Было интересно. Все места были красивыми. Получили крутые фото. Спасибо Михаилу, Артуру и Елизавете.
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Виктория
Всем рекомендую однозначно! Если ни разу не стояли на сапах, стоит хотя-бы раз попробовать! По поводу гидрокостюмов хочу чуть пояснить… майский день у нас был прохладным, и даже немного моросил читать дальшеуменьшить
дождик 1 раз… вода была холодная (не смотря на май) но через гидрики ощущения сглаживались, и если во время прогулки вы погрузитесь полностью в воду, не переживайте, не примерзнете. Поэтому рекомендую эту поездку и в прохладные месяца (весна,осень) конечно если погодные условия позволяют, и уровень воды безопасный (это уже Вам расскажет Ваш гид, когда можно плыть, а когда не получится). Красивучие места, интересные фотографии, и хорошая компания! Эдуард максимально спокойный человек, все расскажет и покажет, везде поможет, а женуля его испечет для Вас изумительный пирог и заварит шикарный травяной чай (аппетит на воде будет зверский). Рады что мы посетили эту прогулку, спасибо огромное за яркие эмоции!
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Ю
Юлия
Благодарю, за прекрасную экскурсию. Очень атмосферная поездка выдалась, с хорошей компанией. Забрали по моему адресу, что очень удобно при раннем подъеме. Наша группа первая приехала на локацию и успели поплавать в читать дальшеуменьшить
одиночестве, без толпы туристов. Михаил замечательный гид, провел инструктаж, все доступно объяснил (я впервые каталась на сапе). Был невероятный завтрак с сэндвичами и сваренным кофе, заварным чаем. Далее поехали на чайные плантации, пили вкусный чай, гид Артур рассказывал интересные факты о чае.
Незабываемый день, спасибо Михаилу и Артуру. Отдельная благодарность, за такие качественные и атмосферные снимки!
Спасибо организатору Эдуарду, за отличную экскурсию!
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Анастасия
Все прошло отлично. Это была моя первая прогулка на сапах, Эдуард все подробно объяснил в начале и подсказывал в процессе прогулки, так что я даже ни разу не упала:) Каньон очень читать дальшеуменьшить
красивый, но, к сожалению, короткий. Сделали очень много красивых фотографий. В конце прогулки нас угостили вкусным пирогом и чаем. После сапов уже без гида мы всей группой прогулялись по длинному маршруту тисо-самшитовой рощи. Виды очень красивые, по дороге есть где искупаться. Если планируете прогулку, не забудьте взять удобную обувь, в пляжной пройтись возможно, но не очень приятно) В целом все было круто, спасибо за экскурсию!
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Елизавета
Невероятно красивая и впечатляющая поездка! В каньоне вода чистая, прохладная, виды очень красивые! На сапах очень комфортно плавать, но также можно слезть и поплавать самостоятельно. После сапов Эдуард проводил нас читать дальшеуменьшить
в Самшитовый лес, где мы погуляли по лесным и горным тропам. Все организовано очень хорошо, мы остались крайне довольны! Рекомендую брать с собой удобную спортивную обувь, а ехать в закрытых сланцах. Спасибо за новые впечатления!
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А
Алиса
Мы остались очень довольны прогулкой! Очень интересно было посмотреть на каньон изнутри - не только сверху, прогуляваясь по тропе тисово-самшитовой рощи. Вид просто невероятный! Экскурсия замечательно организована - удобно, интересно - читать дальшеуменьшить
гиды все объясняют, рассказывают, терпеливо фотографируют (да, лично мне просто необходимы красивые фото))) - приятно, когда заботятся о комфорте, горячий чай с пирогом после прыжков в воду (по желанию, разумеется)) - божественно! Удобно, что везут с раннего утра, когда людей посторонних нет и можно успеть насладиться видами Буду рекомендовать всем друзьям!
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