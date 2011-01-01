Водопады, живописное ущелье, невероятный вид на долину реки

Начинаем наш маршрут с чашечки горячего кофе в живописном Ахштырском ущелье на берегу горной реки Мзымта. Над нами величественно весит подвесной мост Скайбридж (Скайпарк). После ёмкого рассказа гида мы поедем на смотровую площадку откуда открывается прекрасный вид на долину реки. По желанию мы можем пройтись до водопада Глубокий Яр («Пасть дракона»). Далее мы можем заехать и прогуляться 👣 по старой «Царской дороге», которая идет в потрясающе красивом ущелье Ахцу. Или можем сразу поехать дальше на минеральный источник Чвижепсе, где вас ждет бювет с питьевой водой, Водопад Желаний и Камень Любви.

Эсто-Садок, Красная поляна и Роза Хутор

После мы проедем по самому поселку Красная поляна и поедем в поселок Эсто-Садок, где и находятся горнолыжные комплексы, олимпийские объекты и казино. Наш путь лежит на самый известный горнолыжный комплекс — Роза Хутор. Мы будем подниматься на авто до отметки 1170м (Роза плато). По дороге мы будем проезжать санно-бобслейную трассу и остановимся на смотровой площадке кафе «Коготь», откуда открывается обзорный вид на весь посёлок Эсто-Садок.

Роза пик, набережная реки Мзымта и великолепная природа

В самой олимпийской деревне на высоте 1170 м. Мы увидим места размещения участников олимпиады, посетим аллею флагов, можем покататься на родельбане. Далее исходя их погодных условий мы можем подняться на верхнюю точку курорта Роза пик 2320 м с гидом или без. После чего мы спустимся на авто вниз до отметки 560 м к набережной реки Мзымта и осмотрим нижнюю точку курорта, Ратушу с часами, ярмарку, водопад, родник с питьевой водой.