  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Красная Поляна: путешествие на высоту

Марина К.
Марина К. – Гид из Сочи
Красная Поляна: путешествие на высоту
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Красная Поляна: путешествие на высоту
Красная Поляна: путешествие на высоту

Что вы увидите

  • Ахштырский каньон
  • курорт Красная Поляна
  • набережная курорта Роза Хутор
  • трц Галактика
  • панорамная площадка на высоте 2320м
  • Долина реки Чвижепсе
Увлекательное путешествие чтобы познакомиться с природой и пейзажами Предгорий Кавказа.
Современная трасса пролегает вдоль горной реки Мзымта и приводит прямо к горнолыжным объектам.
По пути мы заезжаем в живописное ущелье с отвесными скалами чтобы выпить 🍹 чашечку кофе и прогуляться 👣 по деревянному мостику, прокинутому через бурную горную реку.
Далее нас ждет 3 горно-лыжных курорта, которые находятся рядышком друг с другом. Мы просматриваем все 3 курорта, узнаем особенности каждого. Обязательно гуляем по набережной курорта Роза Хутор и прогулочной зоне курорта Красная Поляна.
С помощью канатной дороги мы поднимаемся на высоту 2320 чтобы казаться на гребне хребта и полюбоваться открывающимся отсюда видом.
При желании можете прокатиться на родельбане или посетить вольерный комплекс.
На обратном пути мы заезжаем в местечко с "говорящим" названием Медвежий угол на дегустацию минеральной воды нарзанного типа.
Тур подойдет тем гостям, кто едет в Красную Поляну в первый раз.
Отправляемся в царство гор ⛰️ - горный кластер Сочи.

во время поездки мы посетим:

    -живописный Ахштырский каньон,
    -прогуляемся по деревянному мостику через горную реку
    -прогуляемся по курорту "Красная Поляна"
    -поднимемся с помощью канатной дороги на альпийские луга
    -прогуляемся по курорту "Роза-Хутор"
    -посетим трц "Галактика"
    -пообедаем в лучшем ресторане курорта (дам рекомендации)
    -продегустируем воду из минерального источника
    Что входит
    • трансфер и услуги гида
    • бутилированная вода в авто
    Что не входит
    • билет на канатку - от 1690р/взрослый
    • обед
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Красная Поляна: путешествие на высоту
    Красная Поляна: путешествие на высоту
    Красная Поляна: путешествие на высоту
    Красная Поляна: путешествие на высоту
    Красная Поляна: путешествие на высоту

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Марина К.
    Марина К.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    700
    2 часа
    Влюбиться в Сочи за 2 часа
    45 отзывов
    1.5487
    Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
    Здравствуй, Абхазия!
    скидка10%
    10300
    9 270
    9 часов
    Здравствуй, Абхазия!
    26 отзывов
    1.5416
    Озеро Рица, Пицунда, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    10 000
    9 часов
    Сочи и его живописные окрестности на автомобиле
    17 отзывов
    1.5342
    Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
    Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
    8 450
    8 часов
    Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
    46 отзывов
    1.5265
    Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
    Джип-приключение в окрестностях Сочи
    15 000
    9 часов
    Джип-приключение в окрестностях Сочи
    63 отзыва
    1.5184
    Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
    Большое путешествие по «русской Швейцарии»
    9 000
    9 часов
    Большое путешествие по «русской Швейцарии»
    28 отзывов
    1.51
    Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день