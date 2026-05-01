Вы пройдёте под сенью реликтовых лесов и вдохнёте ароматы трав, полюбуетесь вершинами и отдохнёте на берегу лазурных водоёмов. Погуляете по Гагре, насладитесь пикником на высоте 2200 м и попробуете местные мёд, вино и сыр. А кульминацией станет катание на лошадях с видами на озёра, горы и цветущие луга.
Описание трансфер
- Ресторан «Гагрипш» — старейший ресторан в Гагре, который посещали Николай II, Антон Чехов и Максим Горький.
- Колоннада в стиле ампир — символ города.
- Водопад Девичьи слёзы высотой 55 м. со множеством прозрачных струй.
- Голубое озеро с необычным цветом из-за залежей лазурита на дне.
- Озеро Рица, в котором отражаются горы.
- Юпшарский каньон с отвесными стенами, покрытыми мхом и самшитом.
- Водопад Мужские слёзы с мощными потоками.
- Долина Ауадхара, где находятся целебные минеральные источники.
- Дегустация вина сыра и мёда.
- Пикник на перевале Пыв, на высоте 2200 м.
- Альпийские луга с морем цветов — в конце мая–начале июня здесь раскрываются чёрные тюльпаны.
- Конная прогулка в долине Семи озёр с седыми ледниками, суровыми вершинами и множеством водоёмов.
Организационные детали
- Мы встретим вас в Адлере, Сириусе, Сочи, Хосте, Мацесте, Красной Поляне, на Розе Хутор, Газпроме, Лауре или Эсто-Садке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обязательный экосбор на озере Рица: взрослый — 1000 ₽ с чел., детский — 500 ₽ с чел.
- Трансфер от отеля — 500 ₽ с чел. (по желанию).
- Тарзанка на реке Бзыбь — 1000 ₽ (по желанию).
- Конная прогулка — 3500 ₽ (по желанию).
- Катание на катамаране — 500 ₽ (по желанию).
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана.
- Взрослые и дети 14–18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт.
- Дети до 14 лет — загранпаспорт.
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется.
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки.
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов.
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|7000 ₽
|Пенсионный (ветераны, участники СВО)
|8500 ₽
|Взрослый
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор на Красной поляне
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Мы официальный перевозчик с аккредитованными и лицензированными гидами. У нас чёткая коммуникация, вы получите всю нужную информацию до поездки. Программы составляем так, чтобы каждый нашёл что-то по душе — от природы и головокружительных видов до традиционных застолий и национального колорита.
