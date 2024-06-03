Экскурсии к поющим фонтанам в Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Поющие фонтаны» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«В завершение вас ждёт шоу фонтанов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
15 отзывов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
34 отзыва
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
«В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000 за человека
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    3 июня 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
    Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
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    предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    14 марта 2024
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Как только села в автобус, сразу началась экскурсия, гид обращал внимание на достопримечательности, интересно рассказывал обо всём, что проезжали. По
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    маршруту останавливаливались в интересных местах и проводили фотосессию. На Красной Поляне поднялась по канатной дороге на высоту 2200 метров, красота неописуемая. На Роза Хутор прогулялись до центральной площади, на Газпром не заезжали… В Олимпийский парк приехали как раз к началу шоу водно световой феерии, завораживающее зрелище под мелодии Венского вальса, час пролетел незаметно… Всех уставших и довольных развести до отелей!!!

  • В
    Величко
    30 сентября 2023
    Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Экскурсия очень полезная и отличная всем,кто в первый раз попадает в Сочи. Очень много положитеных эмоций. Наобед остановили в кафешке,где
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    вкусно накормили. Порции большие и вкусные, поэтому много набирать не нужно,чтобы потом с собой не забирать. Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной. Очень правиный,красивый слог. Видно что человек на своём месте и занимается Любимым делом. Благодаря экскурсоводу Экскурсия превратилась в прекрасное путешествие. Огромное Спасибо!!!

  • А
    Алёна
    25 августа 2023
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Экскурсия очень интересная, увидели красоты гор "Город","Роза Хутор","ГазПром". Комфортно работает канатная дорога на Красной Поляне. Вечернее масштабное шоу "Поющие фонтаны"
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    клёвое, дети и мы были рады,что увидели своими глазами. Экскурсовод Пётр-душевный профессионал своего дела, рекомендуем!!! Нашёл подход и поделился познавательными историями для меня,супруга и ребят.

  • V
    Vika-zik
    21 июля 2023
    Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Всё Мега Супер!!! За всю экскурсию вышло 2850₽ включая трансфер, канатки и завёзд на мин воды. Экскурсовод Яков Душка!!! Выехали в 10,закончилрсь всё в /21:40, ну ещё до ЖД вокзала доставка. Только положительные эмоции. Мой рекомендосьëн!!!!
  • Б
    Батуев
    21 июля 2023
    Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов
    Экскурсия замечательная, Яков очень интересно и увлекательно её провёл. Узнали много новых фактов о Сочи, корортах и истории создания города. Спасибо большое!
  • Б
    Билоус
    10 мая 2023
    Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
    Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию! Жаль что погода не позволила в полной мере насладиться видами гор, но сами курорты просто потрясающе красивые. Особенно Роза Хутор!! Надо обязательно в ясную погоду сюда приехать…
  • Н
    Наталья
    19 марта 2023
    Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
    Экскурсия нам очень понравилась. Мы путешествовали с сыном, осталось очень много впечатлений. Прекрасный экскурсовод, рассказывала очень много интересных историй о
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    Сочи, о Кавказе - очень все подробно, с интересными моментами. Понравились все остановки, очень много осталось прекрасных фотографий. Мы очень-очень довольны:)

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Поющие фонтаны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
  2. Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
  3. Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
  4. Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Поющие фонтаны" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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