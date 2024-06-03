1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов
Увидеть ледовые арены и города-отели, посетить Сириус и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля
«В завершение вас ждёт шоу фонтанов»
16 июня в 16:00
23 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия из Сочи «Три горных курорта»
Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
«Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов
Начало: Сочи, КПП любого отеля или ближайшая остановка
«В честь этого фонтанчик для воды выполнен в виде медведя»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Роза Хутор: Олимпийская деревня и шоу поющих фонтанов с канатной дорогой
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
«Достопримечательностями этой территории считаются Олимпийский парк, олимпийские объекты и шоу «Поющие фонтаны»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел3 июня 2024Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!
- ООльга27 апреля 2024Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.
- ООльга22 апреля 2024Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине
- ННаталья14 марта 2024Как только села в автобус, сразу началась экскурсия, гид обращал внимание на достопримечательности, интересно рассказывал обо всём, что проезжали. По
- ВВеличко30 сентября 2023Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтановЭкскурсия очень полезная и отличная всем,кто в первый раз попадает в Сочи. Очень много положитеных эмоций. Наобед остановили в кафешке,где
- ААлёна25 августа 2023Экскурсия очень интересная, увидели красоты гор "Город","Роза Хутор","ГазПром". Комфортно работает канатная дорога на Красной Поляне. Вечернее масштабное шоу "Поющие фонтаны"
- VVika-zik21 июля 2023Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтановВсё Мега Супер!!! За всю экскурсию вышло 2850₽ включая трансфер, канатки и завёзд на мин воды. Экскурсовод Яков Душка!!! Выехали в 10,закончилрсь всё в /21:40, ну ещё до ЖД вокзала доставка. Только положительные эмоции. Мой рекомендосьëн!!!!
- ББатуев21 июля 2023Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтановЭкскурсия замечательная, Яков очень интересно и увлекательно её провёл. Узнали много новых фактов о Сочи, корортах и истории создания города. Спасибо большое!
- ББилоус10 мая 2023Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию! Жаль что погода не позволила в полной мере насладиться видами гор, но сами курорты просто потрясающе красивые. Особенно Роза Хутор!! Надо обязательно в ясную погоду сюда приехать…
- ННаталья19 марта 2023Экскурсия нам очень понравилась. Мы путешествовали с сыном, осталось очень много впечатлений. Прекрасный экскурсовод, рассказывала очень много интересных историй о
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