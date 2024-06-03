П Павел Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Светлана очень заботливый человек, создающий комфорт и удобство для своей группы. На время экскурсии становишься почти членом её семьи. Подача материала, поддержка разговора, рекомендации по маршрутам и перестроение текущего маршрута при необходимости. Высший пилотаж. Спасибо!

О Ольга Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию. Время пролетело незаметно. Осталось тёплое и приятное "послевкусие". Дети с удовольствием вспоминают интересные рассказы.

О Ольга Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов читать дальше предусмотрен бустер для ребенка, вода - такие приятные мелочи. Сама экскурсия была легкая. ненавязчивая. Светлана подстраивалась под нашего ребенка, меняла маршрут, чтобы ему было интересно. Мы получили большое удовольствие! Обязательно порекомендуем мягкого и тактичного экскурсовода своим друзьям, которые осенью приедут в Сочи. Спасибо большое! Добрый день! 12 апреля ездили на экскурсию по Олимпийскому Сочи со Светланой. Светлана за нами заехала в отель. В машине

Н Наталья Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов читать дальше маршруту останавливаливались в интересных местах и проводили фотосессию. На Красной Поляне поднялась по канатной дороге на высоту 2200 метров, красота неописуемая. На Роза Хутор прогулялись до центральной площади, на Газпром не заезжали… В Олимпийский парк приехали как раз к началу шоу водно световой феерии, завораживающее зрелище под мелодии Венского вальса, час пролетел незаметно… Всех уставших и довольных развести до отелей!!! Как только села в автобус, сразу началась экскурсия, гид обращал внимание на достопримечательности, интересно рассказывал обо всём, что проезжали. По

В Величко Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов читать дальше вкусно накормили. Порции большие и вкусные, поэтому много набирать не нужно,чтобы потом с собой не забирать. Нам очень повезло с экскурсоводом Ириной. Очень правиный,красивый слог. Видно что человек на своём месте и занимается Любимым делом. Благодаря экскурсоводу Экскурсия превратилась в прекрасное путешествие. Огромное Спасибо!!! Экскурсия очень полезная и отличная всем,кто в первый раз попадает в Сочи. Очень много положитеных эмоций. Наобед остановили в кафешке,где

А Алёна Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов читать дальше клёвое, дети и мы были рады,что увидели своими глазами. Экскурсовод Пётр-душевный профессионал своего дела, рекомендуем!!! Нашёл подход и поделился познавательными историями для меня,супруга и ребят. Экскурсия очень интересная, увидели красоты гор "Город","Роза Хутор","ГазПром". Комфортно работает канатная дорога на Красной Поляне. Вечернее масштабное шоу "Поющие фонтаны"

V Vika-zik Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов Всё Мега Супер!!! За всю экскурсию вышло 2850₽ включая трансфер, канатки и завёзд на мин воды. Экскурсовод Яков Душка!!! Выехали в 10,закончилрсь всё в /21:40, ну ещё до ЖД вокзала доставка. Только положительные эмоции. Мой рекомендосьëн!!!!

Б Батуев Красная Поляна - увлекательная экскурсия + шоу поющих фонтанов Экскурсия замечательная, Яков очень интересно и увлекательно её провёл. Узнали много новых фактов о Сочи, корортах и истории создания города. Спасибо большое!

Б Билоус Курорты Красной Поляны и шоу поющих фонтанов Спасибо Наталье за увлекательную экскурсию! Жаль что погода не позволила в полной мере насладиться видами гор, но сами курорты просто потрясающе красивые. Особенно Роза Хутор!! Надо обязательно в ясную погоду сюда приехать…