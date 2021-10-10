Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи

Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться

5
4 отзыва
Эта программа для людей с индивидуальными предпочтениями: мы посетим только те достопримечательности, которые вы отобрали из моего лонг-листа.

Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Сочи

Что вас ожидает

Ваша Красная Поляна

Экскурсия-конструктор хороша тем, что исключает точки, куда не очень хотелось, но нужно — ведь место входит в программу гида. Мы обсудим ваши пожелания и отправимся в поездку по индивидуальному плану — идеальное решение. Ниже от меня подборка интересных объектов и локаций в окрестностях Красной Поляны:

  • форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»
  • смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров; бар «Коготь» и площадка с видом на ущелье Ахцу
  • высокогорный парк развлечений Skypark
  • cтарая дорога на Красную Поляну, скальный участок «Пронеси, Господи. »
  • заброшенный пансионат «Медвежий угол»
  • водопад Желаний, «Девичьи слезы», «Пасть дракона» и нарзанный источник
  • курорт Красная Поляна с подъемом на авто до высоты 960 м.
  • курорт Роза Хутор с подъемом на авто до высоты 1170 м.
  • дольменный комплекс
  • cтарое эстонское кладбище
  • Олимпийский парк и шоу фонтанов

И многое другое.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.
  • Я заберу вас от вашего отеля и привезу обратно после экскурсии
  • Маршрут корректируется по вашим пожеланиям

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, работа гида, питьевая вода
  • Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости и питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Добрый день! Меня зовут Катя. На протяжении 12 лет я работаю в туризме (крупные туроператорские компании; горнолыжные курорты Роза Хутор и Красная Поляна (быв. Горки Город), отели 5 звезд известных мировых цепочек). А также я директор фирмы по организации индивидуальных и групповых туров по России и за рубежом. Индивидуальные экскурсии провожу самостоятельно на авто премиум-класса. Уже более 100 поездок! С радостью познакомлю вас с чудесным регионом Сочи!
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4 настоящих отзыва от туристов

Ю
10 окт 2021
Очень довольны проведенной экскурсией. Екатерина прекрасно знает историю Сочи и очень аккуратно водит машину. Впечатления от проведенного времени только положительные. Рекомендуем всем данную экскурсию.
А
16 авг 2021
Все очень понравилось. Екатерина учла все наши пожелания. Экскурсия была познавательна и интересна. При следующем посещении г. Сочи будем обращаться к ней. А также будем рекомендовать друзьям и знакомым.
М
13 июля 2021
Екатерина - замечательный гид, лёгкая в общении. Экскурсия замечательная. Прошла на УРА! Много новых, интересных и познавательных историй про город и его жителей, а не просто банальная статистика, которую можно прочитать в интернете. Рассказала про те места, которые следует посетить и как лучше это сделать, чтобы сэкономить. Просто до этого был неудачный опыт экскурсии, которую заказали через рекламный буклет, коих предлагают множество. Бизнес поставлен на поток, никто не задумывается о Вашем комфорте, все по времени, банальные места для фото, стандартно отведенное время. После таких экскурсий впечатления не айс, поэтому, считаю, лучше заказать чуть подороже, но это будет именно Ваш день, Ваши эмоции, это того однозначно стоит.
Л
28 июня 2021
Экскурсия прошла замечательно, дети в восторге. Екатерина очень приятная в общении, показала нам много интересных мест и красивенных видов.
Самое главное, что мы никуда не торопились и делали, что хотели. Получили большое удовольствие.

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