Екатерина - замечательный гид, лёгкая в общении. Экскурсия замечательная. Прошла на УРА! Много новых, интересных и познавательных историй про город и его жителей, а не просто банальная статистика, которую можно прочитать в интернете. Рассказала про те места, которые следует посетить и как лучше это сделать, чтобы сэкономить. Просто до этого был неудачный опыт экскурсии, которую заказали через рекламный буклет, коих предлагают множество. Бизнес поставлен на поток, никто не задумывается о Вашем комфорте, все по времени, банальные места для фото, стандартно отведенное время. После таких экскурсий впечатления не айс, поэтому, считаю, лучше заказать чуть подороже, но это будет именно Ваш день, Ваши эмоции, это того однозначно стоит.