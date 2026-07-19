Эта программа для людей с индивидуальными предпочтениями: мы посетим только те достопримечательности, которые вы отобрали из моего лонг-листа.
Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом.
Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом.
Описание экскурсии
Ваша Красная Поляна
Экскурсия-конструктор хороша тем, что исключает точки, куда не очень хотелось, но нужно — ведь место входит в программу гида. Мы обсудим ваши пожелания и отправимся в поездку по индивидуальному плану — идеальное решение. Ниже от меня подборка интересных объектов и локаций в окрестностях Красной Поляны:
- форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»
- смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров; бар «Коготь» и площадка с видом на ущелье Ахцу
- высокогорный парк развлечений Skypark
- cтарая дорога на Красную Поляну, скальный участок «Пронеси, Господи!»
- вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов
- Водопад желаний, «Девичьи слезы» и нарзанный источник
- курорт «Красная Поляна» с подъемом на авто до высоты 960 м
- курорт «Роза Хутор» с подъемом на авто до высоты 1170 м
- дольменный комплекс
- cтарое эстонское кладбище
- моя собственная семейная винодельня с дегустацией вина
- высокогорная пасека с дегустацией меда
- Олимпийский парк и шоу фонтанов
И многое другое!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.
- Я заберу вас от вашего отеля и привезу обратно после экскурсии
- Маршрут корректируется по вашим пожеланиям
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспорт, работа гида, питьевая вода
- Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости и питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2077 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия с гидом Олегом прошла превосходно!
Забрал из отеля,проехали по всем местам, которые хотели посмотреть. Дегустация просто супер, очень весело и позитивно!
Очень рады,что взяли именно эту экскурсию,выше всех похвал!
Забрал из отеля,проехали по всем местам, которые хотели посмотреть. Дегустация просто супер, очень весело и позитивно!
Очень рады,что взяли именно эту экскурсию,выше всех похвал!
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Е
В феврале 2026 ездили с мужем на экскурсию «Красная Поляна под ключ на авто». Ездили в Сочи на выходные на 23 февраля, в связи с техническими проблемами отзыв удалось написать
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А
Благодарю за качественно проведённую экскурсию. Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Екатерина сразу расположила к себе — настолько доброжелательный и увлечённый человек. Рассказывала так захватывающе, что мы слушали, затаив дыхание. А атмосфера была настолько душевной, будто гуляли с давним другом. Огромное спасибо за этот незабываемый день — эмоции просто зашкаливают!
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О
Большое спасибо Кате за чудесную экскурсию. Несмотря на дождливый день мы провели время очень познавательно, маршрут был составлен исходя из наших запросов и Катиных предложений. Мы проехали много разных точек
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Здравствуйте! Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему гиду, Екатерине. Я думал что 9 часов на Красной Поляне очень много для ознакомления, но время пролетело под рассказы Катерины мимолетно. Мы уже
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А
Фотография к сожалению не отражает тех ощущений, которые испытываешь непосредственно на месте. Сама экскурсия прошла просто великолепно
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