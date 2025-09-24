Сейчас в Сочи в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 350 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5