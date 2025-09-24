Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии 2025» в Сочи, цены от 350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Сочи в Абхазию - за яркими впечатлениями
На машине
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Из Сочи в Абхазию - за яркими впечатлениями
Насладиться пейзажами и атмосферой черноморского юга
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
3000 ₽ за человека
Все курорты Красной Поляны: групповой трансфер + экскурсия
На автобусе
12 часов
148 отзывов
Групповая
Все курорты Красной Поляны
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны. Посетите "Роза Хутор", "Газпром Поляну" и "Красную Поляну" в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Сочи
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
350 ₽ за человека
Один день в Абхазии - из Сочи
На автобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Один день в Абхазии - из Сочи
Погрузитесь в атмосферу Сочи и Абхазии, наслаждаясь живописными видами и культурными достопримечательностями
Начало: На ближайшей к вам остановке в Сочи
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
25 сен в 05:30
3000 ₽ за человека
К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
На мотоцикле
3 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
К Змейковским водопадам - на мотоцикле из Сочи
С ветерком добраться до национального парка и насладиться природой
Завтра в 19:00
25 сен в 08:00
7600 ₽8000 ₽ за человека
Рица и Пицунда: по малому кольцу Абхазии + купание
На автобусе
12 часов
-
10%
2 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Рица и Пицунда: по малому кольцу Абхазии + купание
Познакомиться с природой, культурой и морем Абхазии - за один день из Сочи
Начало: Сочи/Адлер/птгСириус
25 сен в 06:30
27 сен в 06:30
1800 ₽2000 ₽ за человека
На квадроциклах - к Мокрому каньону реки Псахо
На квадроциклах
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
На квадроциклах - к Мокрому каньону реки Псахо
Поймать волну адреналина на дне древнего океана Тетис и серпантине Сочинского нацпарка
Начало: На улице Краснофлотской
Завтра в 12:00
25 сен в 10:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.

