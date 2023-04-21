Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне

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Однодневная экскурсия по самым легендарным местам Сочи подойдет всем, кто хочет за один день посетить множество интересных локаций, исторических и культурных объектов города-курорта. Вы увидите дачу Сталина, сходите до перового водопада Чертова купель. Заглянете на форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию.

Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Легендарные достопримечательности Сочи за 1 день на комфортном минивэне
Ближайшие даты:
6
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13
апр
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Что вас ожидает:

  • Ул. Виноградная с ее достопримечательностями
  • Дублер Курортного проспекта
  • Хостинский и Адлерский районы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них.

Что вы увидите:• Дача Сталина:

  • Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель),
  • Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения),
  • Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями).
  • Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу).
  • Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию,
  • Шоу стеклодувов (только по предварительной брони).
  • Ахштырская пещера.
  • Скай парк.
  • Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортное и экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам посещения
Что не входит
  • Входные билеты на выбранные объекты посещения (уточнить у гида стоимость перед бронированием, она меняется в зависимости от сезонности)
  • Обед по маршруту (по желанию туристов)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи
Завершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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