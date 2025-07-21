Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Однодневная экскурсия по самым легендарным местам Сочи подойдет всем, кто хочет за один день посетить множество интересных локаций, исторических и культурных объектов города-курорта. Вы увидите дачу Сталина, сходите до перового водопада Чертова купель. Заглянете на форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию.



Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся. 5 2 отзыва

Сергей Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 5 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии За один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них. Что вы увидите:• Дача Сталина • Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель), • Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения), • Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями) • Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу) • Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию, • Шоу стеклодувов (только по предварительной брони) • Ахштырская пещера • Скай парк • Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Ул. Виноградная с ее достопримечательностями

Дублер Курортного проспекта

Хостинский и Адлерский районы Что включено Автотранспортное и экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам посещения Что не входит в цену Входные билеты на выбранные объекты посещения (уточнить у гида стоимость перед бронированием, она меняется в зависимости от сезонности)

Обед по маршруту (по желанию туристов). Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи Завершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.