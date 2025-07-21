Мои заказы

Легендарные достопримечательности Сочи за один день

Однодневная индивидуальная экскурсия по легендарным местам Сочи на микроавтобусе
Однодневная экскурсия по самым легендарным местам Сочи подойдет всем, кто хочет за один день посетить множество интересных локаций, исторических и культурных объектов города-курорта. Вы увидите дачу Сталина, сходите до перового водопада Чертова купель. Заглянете на форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию.

Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
5
2 отзыва
Легендарные достопримечательности Сочи за один день
Легендарные достопримечательности Сочи за один день
Легендарные достопримечательности Сочи за один день

Описание экскурсии

За один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них. Что вы увидите:• Дача Сталина • Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель), • Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения), • Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями) • Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу) • Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию, • Шоу стеклодувов (только по предварительной брони) • Ахштырская пещера • Скай парк • Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ул. Виноградная с ее достопримечательностями
  • Дублер Курортного проспекта
  • Хостинский и Адлерский районы
Что включено
  • Автотранспортное и экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам посещения
Что не входит в цену
  • Входные билеты на выбранные объекты посещения (уточнить у гида стоимость перед бронированием, она меняется в зависимости от сезонности)
  • Обед по маршруту (по желанию туристов).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи
Завершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Д
Все замечательно - информативно, своевременно, приятно и удобно.
Вам был полезен этот отзыв?
D
Все замечательно - информативно, своевременно, приятно и удобно.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сочи

Похожие экскурсии на «Легендарные достопримечательности Сочи за один день»

Город-сказка Сочи
Пешая
2.5 часа
189 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Город-сказка Сочи
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
11 авг в 07:00
13 авг в 07:30
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
На машине
7.5 часов
188 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
Насладиться зрелищными видами, побывать в небанальных местах и узнать главное об этом крае
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 21 500 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Погрузитесь в историю Сочи через его знаменитые вокзалы. Узнайте о строительстве, архитектуре и мистических элементах фасадов
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 17:00
11 авг в 09:00
от 9800 ₽ за всё до 6 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
На машине
4 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная автопешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сочи
18 000 ₽ за экскурсию