Однодневная экскурсия по самым легендарным местам Сочи подойдет всем, кто хочет за один день посетить множество интересных локаций, исторических и культурных объектов города-курорта. Вы увидите дачу Сталина, сходите до перового водопада Чертова купель. Заглянете на форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию.
Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
Описание экскурсииЗа один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них. Что вы увидите:• Дача Сталина • Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель), • Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения), • Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями) • Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу) • Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию, • Шоу стеклодувов (только по предварительной брони) • Ахштырская пещера • Скай парк • Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Виноградная с ее достопримечательностями
- Дублер Курортного проспекта
- Хостинский и Адлерский районы
Что включено
- Автотранспортное и экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам посещения
Что не входит в цену
- Входные билеты на выбранные объекты посещения (уточнить у гида стоимость перед бронированием, она меняется в зависимости от сезонности)
- Обед по маршруту (по желанию туристов).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра Сочи
Завершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все замечательно - информативно, своевременно, приятно и удобно.
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D
Все замечательно - информативно, своевременно, приятно и удобно.
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