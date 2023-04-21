Что вы увидите:• Дача Сталина:

Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель),

Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения),

Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями).

Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу).

Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию,

Шоу стеклодувов (только по предварительной брони).

Ахштырская пещера.

Скай парк.

Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).

За один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них.