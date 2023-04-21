Однодневная экскурсия по самым легендарным местам Сочи подойдет всем, кто хочет за один день посетить множество интересных локаций, исторических и культурных объектов города-курорта. Вы увидите дачу Сталина, сходите до перового водопада Чертова купель. Заглянете на форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию.
Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
Все объекты вы сами сможете выбрать из моего маршрутного листа, чтобы ваша экскурсия была насыщенной и запоминающейся.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ул. Виноградная с ее достопримечательностями
- Дублер Курортного проспекта
- Хостинский и Адлерский районы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
За один день вы сможете увидеть и посетить множество интересных локаций, исторических, культурных, природных и других объектов города-курорта. Самое главное, что все эти объекты вы сами можете выбрать из моего лонг-листа, а моя задача, как опытного гида и водителя сделать маршрут экскурсии интересным, насыщенным, запоминающимся и безопасным. В зависимости от сезонности, часов работы объектов, погодных условий мы посетим большинство из них.
Что вы увидите:• Дача Сталина:
- Агурское ущелье (треккинг до 1го водопада Чертова купель),
- Гора Ахун (смотровая башня на реконструкции, альтернатива - колесо обозрения),
- Дача полковника Квитко (легендарный дом с привидениями).
- Урочище Гнездо Совы (Ахштырский каньон с видом на Скай парк снизу).
- Форелевое хозяйство с экскурсией по предприятию,
- Шоу стеклодувов (только по предварительной брони).
- Ахштырская пещера.
- Скай парк.
- Олимпийский парк с шоу фонтанов (шоу не проводится в дни профилактики, концертов и фестивалей в парке, футбольных матчей).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортное и экскурсионное обслуживание по пути следования к объектам посещения
- Что не входит
- Входные билеты на выбранные объекты посещения (уточнить у гида стоимость перед бронированием, она меняется в зависимости от сезонности)
- Обед по маршруту (по желанию туристов)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель от Дагомыса до центра СочиЗавершение: Ваш отель от центра Сочи до Дагомыса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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