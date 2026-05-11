Экзотический деликатес из ресторана? Превратим его в ваш живой гастрономический опыт. Вы приготовите три необычных блюда — под крафтовые напитки и закуски. А в конце сделаете небольшой подарок своими руками. Всё будет неспешно, увлекательно и, конечно, вкусно!
Описание мастер-класса
- На нашей мини-ферме вы узнаете, как выращивают улиток Helix Aspersa Maxima.
- Разберётесь во всех этапах их приготовления: сварите, очистите и отделите филе (8 улиток на чел.).
- Приготовите классическое эскарго и паштет из печени улитки.
- Соберёте, промоете и замаринуете улиточную икру — «жемчуг Афродиты» — и, конечно, попробуете её (1 чайная ложка на чел.).
- Сможете продегустировать крафтовые напитки из домашней винодельни. Во время мастер-класса на столе также будут закуски: сырная тарелка и местные соленья.
- А после окунётесь в мир детства. Слепите улитку из полимерной глины, запечёте её и сразу заберёте с собой на память (1 сувенир на чел.).
- На ферме обитают кошки, утки, кролики и два козлика Бурской породы — Алик и Филя. Вы можете привезти им вкусняшки.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Адлера или ФТ «Сириус» на автомобиле Ford Focus или Nissan Urvan, мастер-класс и угощения.
- Из Сочи можно доехать на электропоезде «Ласточка» до аэропорта или ж/д станции Адлер.
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 4 лет.
- Мастер-класс можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере или ФТ «Сириус»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 795 туристов
Я Василий. Родился в Адлере, и продолжаю приносить пользу родному городу, а также нашим дорогим гостям. Я винодел в третьем поколении, а теперь ещё фермер на улиточной ферме. Я и моя команда отдаём предпочтение всему полезному и натуральному.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
побывали в гостеприимном доме, как у старых друзей! большое спасибо, мы просто в восторге!!!
обязательно стоит попробовать новую и интересную кухню, вино просто супер! приготовили сами, под чутким руководством шефа 😋
Василий
Ответ организатора:
Надежда спасибо за отзыв! И помощь на кухни. Вы прошли все этапы готовки блюд из улитки. Увидели и опробовали этот кропотливый труд!
Я рад что вам все понравилось!
