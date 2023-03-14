Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Прогуливаясь вечером по лесу, вы наткнулись на заросшую тропинку, на которую раньше не обращали внимания. Пробираясь несколько часов сквозь заросли, вы, наконец, вышли к заброшенному особняку, покрытому мхом. Из - под облупившегося известкового покрытия местами проглядывала древняя кладка кирпичей. Роскошное здание было брошено много лет назад, однако, к вашему удивлению, довольно неплохо сохранилось.

Вдалеке прогремел гром, а на улице уже совсем стемнело, так что, похоже, вам придётся провести ночь здесь, переживая непогоду. Вы зашли внутрь и, нащупав старинный выключатель, зажгли свет. Множество покрытых пылью ламп осветили просторную гостиную.

На каминной полке вы нашли письмо без конверта, старую газету и таинственное послание, приклеенное скотчем к стене. Ознакомившись с письмом, вы поняли, что впереди у вас не так много времени, поэтому немедленно принялись решать первую загадку хозяина особняка.

Важно знать: