Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»

Новый антуражный квест - расследование: «Тайна Дача Квитко»

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Новый антуражный квест — расследование: «Тайна Дача Квитко». Таинственное место, обладающее невероятной энергетикой давно привлекает искателей острых ощущений.

История этого особняка, больше известного, как санаторий «Красный штурм» трагична, и затрагивает несколько исторических эпох: от дореволюционнной России, и мрачных довоенных лет Сталинских репрессиий и «царствования» НКВД, до наших с вами современных дней.
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Мистический квест «Тайна заброшенного особняка»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Прогуливаясь вечером по лесу, вы наткнулись на заросшую тропинку, на которую раньше не обращали внимания. Пробираясь несколько часов сквозь заросли, вы, наконец, вышли к заброшенному особняку, покрытому мхом. Из - под облупившегося известкового покрытия местами проглядывала древняя кладка кирпичей. Роскошное здание было брошено много лет назад, однако, к вашему удивлению, довольно неплохо сохранилось.
Вдалеке прогремел гром, а на улице уже совсем стемнело, так что, похоже, вам придётся провести ночь здесь, переживая непогоду. Вы зашли внутрь и, нащупав старинный выключатель, зажгли свет. Множество покрытых пылью ламп осветили просторную гостиную.
На каминной полке вы нашли письмо без конверта, старую газету и таинственное послание, приклеенное скотчем к стене. Ознакомившись с письмом, вы поняли, что впереди у вас не так много времени, поэтому немедленно принялись решать первую загадку хозяина особняка.

Важно знать:

  • Обратите внимание, что «Тайна заброшенного особняка» не является классическим квеструмом!
  • Лучше всего подойдет спортивная форма одежды:).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия с гидом
  • Квест с актером
  • Подарочная монета (копия старинной монеты из клада)
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Сочи, Новороссийское шоссе, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание, что «Тайна заброшенного особняка» не является классическим квеструмом!
  • Лучше всего подойдет спортивная форма одежды:)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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