Испытай удачу на квесте «Форт Боярд»

Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику и быстроту реакции. За каждое пройденное испытание вы получаете либо ключ, либо подсказку.

Для того чтобы открыть сокровищницу, и добыть золото, нужно 6 ключей, и как можно больше подсказок. Посмотрим, улыбнётся ли Вам удача? До игры, по пути к игровой зоне, вы сможете увидеть гоночные болиды и трассу Формулы–1.

Важная информация

Цена указана за одного участника, но для того, чтобы квест состоялся, нужна команда от 4-х человек.