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Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк

Форт Б.
Форт Б. – Гид из Сочи
Вас ждёт активный вид отдыха.

Квест по мотивам легендарного телепроекта «Форт Боярд».
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная

  • 2 500 ₽ за человека

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Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Олимпийский парк
  • Сочиавтодром
Испытай удачу на квесте «Форт Боярд»
Вы станете участником приключений: вашей команде предстоит пройти несколько испытаний на логику, моторику и быстроту реакции. За каждое пройденное испытание вы получаете либо ключ, либо подсказку.
Для того чтобы открыть сокровищницу, и добыть золото, нужно 6 ключей, и как можно больше подсказок. Посмотрим, улыбнётся ли Вам удача? До игры, по пути к игровой зоне, вы сможете увидеть гоночные болиды и трассу Формулы–1.
Важная информация
Цена указана за одного участника, но для того, чтобы квест состоялся, нужна команда от 4-х человек.
Что входит
  • Посещение Главной трибуны
  • Обзорная мини–экскурсия по пути следования до игровой площадки
  • Квест–шоу «Форт Боярд» с прохождением испытаний, со звуковыми и световыми спецэффектами.
Что не входит
  • Трансфер по согласованию
  • Сувенирная продукция от 50₽
  • Питание от 500₽/чел
  • Музей Автоспорта от 600₽/чел.
Начало и место завершения
🚩 Триумфальная ул., 26, Сочи
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк
Квест «Форт Боярд» на Сочиавтодром, Формула–1, Олимпийский парк

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Форт Б.
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