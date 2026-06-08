Сочи: Увлекательная прогулка по парку Ривьера и его окрестностям Увлекательная прогулка по жемчужине города Сочи — самому главному парку Центрального района курорта. Во время экскурсии по Ривьере вы познакомитесь с его основателем, осмотрите основные достопримечательности, узнаете легендарную историю их создания, а также продегустируете местную минеральную воду. Но одним парком экскурсия не ограничивается! Маршрут включает в себя знакомство с необычными местами за пределами парка, расположенными в пешей доступности. Прогулка будет лёгкой, живописной и увлекательной, ведь вас ждут исторические объекты, знаменитое место проведения фестиваля «Новая волна», а также здание морского вокзала с необычного ракурса. Вы прогуляетесь вдоль действующего Морского порта, наслаждаясь зелёными аллеями и запахом морского бриза, и получите ценные советы от местного жителя. Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

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