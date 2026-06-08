Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по парку Ривьера в Сочи, где вы познакомитесь с его историей, основателем и достопримечательностями, а также попробуете местную минеральную воду.
Маршрут включает необычные места за пределами парка,
Маршрут включает необычные места за пределами парка,
Описание аудиогида
Сочи: Увлекательная прогулка по парку Ривьера и его окрестностям Увлекательная прогулка по жемчужине города Сочи — самому главному парку Центрального района курорта. Во время экскурсии по Ривьере вы познакомитесь с его основателем, осмотрите основные достопримечательности, узнаете легендарную историю их создания, а также продегустируете местную минеральную воду. Но одним парком экскурсия не ограничивается! Маршрут включает в себя знакомство с необычными местами за пределами парка, расположенными в пешей доступности. Прогулка будет лёгкой, живописной и увлекательной, ведь вас ждут исторические объекты, знаменитое место проведения фестиваля «Новая волна», а также здание морского вокзала с необычного ракурса. Вы прогуляетесь вдоль действующего Морского порта, наслаждаясь зелёными аллеями и запахом морского бриза, и получите ценные советы от местного жителя. Важная информация: Как проходит аудиоэкскурсия • После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Ривьера
- Дача Хлудова
- Дельфинарий
- Монумент врачам
- Пляж Ривьера
- Набережная реки Сочи
- Морской Вокзал
- Триумфальная арка
- Комсомольский сквер
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида
- Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в парк Ривьера (ул. Егорова, 1)
Завершение: Комсомольский сквер (ул. Несебрская, 1)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Как проходит аудиоэкскурсия
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сочи
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