Наш девиз — «Расскажем, покажем, дадим попробовать и, если понравится, научим».
Вас ждёт увлекательный день на море с видами на Олимпийские объекты, купанием летом и тёплым пледом зимой. Если повезёт, встретим дельфинов — говорят, тогда удача будет вам гарантирована на весь год.
Вас ждёт увлекательный день на море с видами на Олимпийские объекты, купанием летом и тёплым пледом зимой. Если повезёт, встретим дельфинов — говорят, тогда удача будет вам гарантирована на весь год.
Описание экскурсии
- Перед отплытием мы проведём инструктаж по технике безопасности. Детям до 14 лет обязательно выдаём спасательные жилеты, взрослым — по желанию.
- Пройдём вдоль Олимпийского парка и полюбуемся на Кавказский хребет с воды.
- По желанию вы примете участие в постановке паруса и встанете за штурвал — под руководством капитана.
- Летом делаем остановку для купания, в прохладный сезон угостим вас горячими напитками.
Организационные детали
- Вместимость парусника — 11 человек.
- В случае непогоды перенесём прогулку на другой день или согласуем отмену.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и всю жизнь живу в Сочи. Занимаюсь парусным спортом с 1980 года — море стало моим домом ещё в юности. Окончил Морскую академию имени Ушакова (факультет судовождения и радиоэлектроники), служил
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Морская прогулка под парусом вдоль побережья Сириуса»
Мини-группа
до 11 чел.
Под парусом - в открытое море
Полюбоваться городом с воды, насладиться плеском волн и, если повезет, встретить дельфинов
Начало: В порту Сочи, Адлера, Кудепсты
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
18 мая в 19:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Морская прогулка на круизной яхте - в индивидуальном формате
Прокатиться по Чёрному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Адлера
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте Azimut
Проплыть по волнам Черного моря на комфортабельном судне
Начало: В порту Сочи
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Утренняя морская прогулка (из Адлера)
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
1900 ₽ за человека
от 12 000 ₽ за экскурсию