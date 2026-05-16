Морская прогулка под парусом вдоль побережья Сириуса

Встать к штурвалу самого быстрого парусника на Чёрном море и насладиться видами Кавказского хребта
Наш девиз — «Расскажем, покажем, дадим попробовать и, если понравится, научим».

Вас ждёт увлекательный день на море с видами на Олимпийские объекты, купанием летом и тёплым пледом зимой. Если повезёт, встретим дельфинов — говорят, тогда удача будет вам гарантирована на весь год.
Описание экскурсии

  • Перед отплытием мы проведём инструктаж по технике безопасности. Детям до 14 лет обязательно выдаём спасательные жилеты, взрослым — по желанию.
  • Пройдём вдоль Олимпийского парка и полюбуемся на Кавказский хребет с воды.
  • По желанию вы примете участие в постановке паруса и встанете за штурвал — под руководством капитана.
  • Летом делаем остановку для купания, в прохладный сезон угостим вас горячими напитками.

Организационные детали

  • Вместимость парусника — 11 человек.
  • В случае непогоды перенесём прогулку на другой день или согласуем отмену.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Имеретинском порту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и всю жизнь живу в Сочи. Занимаюсь парусным спортом с 1980 года — море стало моим домом ещё в юности. Окончил Морскую академию имени Ушакова (факультет судовождения и радиоэлектроники), служил
на Дважды Краснознамённом Балтийском флоте. Капитан с международными правами и инструкторскими категориями International Yacht Training. За годы работы ходил под парусами в Греции, Италии, на Кипре и во Франции. Неоднократно становился призёром регат. Владелец самой быстрой в нашем клубе парусной яхты «Навигатор». Основатель парусного клуба «Переплут». Наш девиз: «Расскажем покажем, дадим попробовать, если понравится, — научим». Добро пожаловать на борт.

