Предлагаю вам круглогодичный несложный маршрут, который позволяет познакомиться поближе с Красной Поляной и её природными достопримечательностями! За один поход мы поднимемся по ущелью, спустимся в огромный каньон, прогуляемся по самшитовому лесу, найдём вход в широкую пещеру и поднимемся из неё по виа феррате.
Описание экскурсии
- Подвесной мост через реку Мзымта
- Дзыхринское ущелье и Дзыхринский каньон
- Самшитовый лес
- Лиановая пещера
Маршрут проходит по скале, а значит постоянно сопровождается видами на 360 градусов.
Во время прогулки
- поговорим о реке Мзымта — где она берёт начало и почему так важна для региона
- пройдём мимо заброшенного карьера, а ныне полигона для катания на квадроциклах
- спустимся к каньону и посмотрим, как вода камень точит
- посмотрим на храбрецов, прыгающих в Sky Park’e
- устроим ланч на площадке с лучшим видом на ущелье и долину реки Мзымта (питание берите с собой)
- посетим широкий грот под мостом: возможно, увидим летучих мышей, а может и Бэтмена встретим!
Организационные детали
- В стоимость включено: билет в нацпарк, всё необходимое снаряжение, фото- и видеосъёмка, чай
- Маршрут лёгкий, но предусматривает подъёмы и спуски. Специальной физической подготовки не требует
- За дополнительную оплату можно организовать трансфер до точки старта — детали в переписке
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около остановки «Форелевое хозяйство»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 138 туристов
Я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! Исходил и изъездил много троп в Красной Поляне. Самыми любимыми я хочу поделиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Отличный маршрут. Даже не смотря на немного скользкую тропу после дождя, все прошло отлично. По пути были красивые виды. Интересный опыт виа феррата. Сергей отличный гид, сделал много красивых фото и видео для нас. Спасибо за замечательный поход.
