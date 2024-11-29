Порадуйте себя прогулкой на белоснежном катере вдоль берегов Сочи.
Берите купальники, чтобы поплавать в открытом море и готовьте фотоаппараты, ведь в любой момент среди волн могут показаться дельфины. Можем отправляться!
Описание экскурсии
Прогулка среди морских пейзажей в компании капитана с отличным чувством юмора. На катере есть всё для комфортного плавания: спасательные жилеты, тёплые пледы, каюта для переодевания, туалет.
Организационные детали
- Прогулка проходит в центральном Сочи, Хостинский район
- После бронирования с вами свяжется наш диспетчер и сообщит, куда подходить, а перед отплытием встретит вас в морском порту и проводит на судно
- Выход в море может быть отменён из-за непогоды или беспилотной атаки — в этом случае возможен перенос рейса на другое время или другую дату
- На борт нельзя проносить напитки ярких цветов (гранатовый сок, красное вино и т. д.), запрещено курить
- По запросу можем сдать катер в аренду только для вашей компании или организовать трансфер до порта
ежедневно в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый от 12 лет
|2800 ₽
|Дети от 2 до 10 лет
|2500 ₽
|Дети до 2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт клуб Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 10739 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Организация - на высоте: представитель был на связи в Ватсапп, помог отыскать место встречи. Предполагалось, что это будет просто морская прогулка, но наш капитан Леонард устроил настоящую экскурсию - с рассказом о местных красотах, историческими справками и с интересными фактами буквально обо всем на свете! Это было прекрасно)) А еще нас сопровождала стайка дельфинов, что особенно украсило прогулку.
Капитан сделал эту поездку замечательной, спасибо ему большое! Предложил пледы, на случай если будет холодно, предложил включить музыку, подсказал, где самые удачные локации для фото и рассказал много интересного про саму яхту:)
Ч
Все хорошо, немного задержали прогулку, потому что было мало людей, не совсем ошибка организатора, но возможно стоило предупредить гостей. Несмотря на задержку, время прогулки не сократили и все было замечательно. Спасибо!
Отличная морская прогулка: от коммуникации с организатором до выхода на пирс после прогулки. «Катер» чистый - будьте готовы разуться:)
Рекомендую бронировать слот, чтобы застать в процессе закат.
Просто прогулка на 45 мин, ничего больше. Увидите центральный Сочи с яхты, если повезет, встретите дельфинов.
А
Все прекрасно ✨
