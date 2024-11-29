Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Т Татьяна Организация - на высоте: представитель был на связи в Ватсапп, помог отыскать место встречи. Предполагалось, что это будет просто морская прогулка, но наш капитан Леонард устроил настоящую экскурсию - с рассказом о местных красотах, историческими справками и с интересными фактами буквально обо всем на свете! Это было прекрасно)) А еще нас сопровождала стайка дельфинов, что особенно украсило прогулку. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Яна Капитан сделал эту поездку замечательной, спасибо ему большое! Предложил пледы, на случай если будет холодно, предложил включить музыку, подсказал, где самые удачные локации для фото и рассказал много интересного про саму яхту:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ч Чаяана Все хорошо, немного задержали прогулку, потому что было мало людей, не совсем ошибка организатора, но возможно стоило предупредить гостей. Несмотря на задержку, время прогулки не сократили и все было замечательно. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Игорь Отличная морская прогулка: от коммуникации с организатором до выхода на пирс после прогулки. «Катер» чистый - будьте готовы разуться:)

Рекомендую бронировать слот, чтобы застать в процессе закат. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Никита Просто прогулка на 45 мин, ничего больше. Увидите центральный Сочи с яхты, если повезет, встретите дельфинов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет