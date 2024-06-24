читать дальше уменьшить

катере, если быть точным. И это единственное место, где можно его снять. О нем нам рассказал Макс.)

Макс привез нас на зиплайн - Покатались - кайф, понравилось.

Макса везде знают, и везде пропускают без очереди - это сэкономило нам немало времени.

Мы ездили по каким-то удивительным местам, где нет туристов и очень красиво.

Особое место - рыбное хозяйство. Виды где оно расположено - отдельная тема, очень красиво!

Сам Макс - супер легкий, с классным чувством юмора, очень тактичный и правда классно фоткает. Он снял нам много кайфовых видосов с супер ракурсов.



Нам так понравилась его компания, что мы попросили трансфер с ним в Сочи.

И тут он порекомендовал отличный пляж, рассказал как быстро добраться и снабдил важными лайфхаками.

И все это на кабрике))



Короче, золото, а не человек!

Однозначно рекомендую!