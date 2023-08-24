На Рицу - на кабриолете

Прокатиться по Абхазии с ветерком, погрузиться в местный колорит и посетить видовые локации

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Поездка с открытым верхом перевернёт ваше представление о путешествии! Вас ждёт незабываемое приключение: вы насладитесь живописными видами из кабриолета, полюбуетесь водопадами и пляжами, увидите знаменитый Юпшарский каньон, ресторан Гагрипш и, конечно же, сделаете классные кадры! Ну а финальной точкой нашей программы станет горное озеро Рица.
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озёра, мосты, пляжи

Я покажу вам самые красивые места в Абхазии. Около каждого мы сделаем остановку, и я расскажу интересные исторические факты и легенды, с ними связанные. Вы увидите живописные Белые скалы, легендарный ресторан Гагрипш (это одна из лучших фотолокаций!), парк принца Ольденбургского, гагрский пляж с качелями на берегу моря, знаменитую Колоннаду, старый немецкий мост через реку Бзыбь, живописный Юпшарский каньон, голубое озеро, Чабгарский карниз, водопады, самшитовые рощи и, конечно же, жемчужину страны — озеро Рица. По желанию можем посетить дачу Сталина и заехать на водопад Молочный.

Вы узнаете:

  • Как живут местные;
  • Как здесь справляют свадьбы;
  • Почему в Абхазии любят заниматься виноделием и выращивать фрукты;
  • Почему коровы ходят по дорогам;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Я опытный, активный, молодой гид. Заряжаю отличным настроением и классно фотографирую!
  • У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду
  • Если вам приглянётся какое-то место на маршруте, можем сделать дополнительную остановку
  • Можем начать путешествие из Красной Поляны (в одну сторону +1500 руб. к цене за всех) или из Адлера (дешевле на 2000 руб. за всех)

Дополнительные расходы

  • Билет в национальный заповедник — 700 руб. /чел
  • Дача Сталина 200 — руб. /чел (по желанию)
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Э
24 авг 2023
Посмотрели красоты Абхазии с комфортом, вкусно поели на берегу Рицы, впечатления отличные.
Посмотрели красоты Абхазии с комфортом, вкусно поели на берегу Рицы, впечатления отличные.Посмотрели красоты Абхазии с комфортом, вкусно поели на берегу Рицы, впечатления отличные.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Абхазия
Озеро Рица
Популярные места
Природа и пейзажи
Водопады
Дача Сталина
Музеи
Юпшарский каньон
На кабриолете

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