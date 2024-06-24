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На Рицу - на кабриолете

Прокатиться по Абхазии с ветерком, погрузиться в местный колорит и посетить видовые локации
Поездка с открытым верхом перевернёт ваше представление о путешествии! Вас ждёт незабываемое приключение: вы насладитесь живописными видами из кабриолета, полюбуетесь водопадами и пляжами, увидите знаменитый Юпшарский каньон, ресторан Гагрипш и, конечно же, сделаете классные кадры! Ну а финальной точкой нашей программы станет горное озеро Рица.
5
16 отзывов
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете
На Рицу - на кабриолете

Описание экскурсии

Озёра, мосты, пляжи

Я покажу вам самые красивые места в Абхазии. Около каждого мы сделаем остановку, и я расскажу интересные исторические факты и легенды, с ними связанные. Вы увидите живописные Белые скалы, легендарный ресторан Гагрипш (это одна из лучших фотолокаций!), парк принца Ольденбургского, гагрский пляж с качелями на берегу моря, знаменитую Колоннаду, старый немецкий мост через реку Бзыбь, живописный Юпшарский каньон, голубое озеро, Чабгарский карниз, водопады, самшитовые рощи и, конечно же, жемчужину страны — озеро Рица. По желанию можем заехать на водопад Молочный.

Вы узнаете:

  • Как живут местные;
  • Как здесь справляют свадьбы;
  • Почему в Абхазии любят заниматься виноделием и выращивать фрукты;
  • Почему коровы ходят по дорогам;
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Я опытный, активный, молодой гид. Заряжаю отличным настроением и классно фотографирую!
  • У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду
  • Если вам приглянётся какое-то место на маршруте, можем сделать дополнительную остановку
  • Можем начать путешествие из Красной Поляны (в одну сторону +1500 ₽ к цене за всех)

Дополнительные расходы

  • Билет в национальный заповедник — 700 ₽ за чел.
  • Обед (по желанию)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Максим, я ваш гид с большим опытом, фотограф и, самое главное, друг на всём протяжении маршрута, а зачастую и на долгие годы! В Сочи приехал после Олимпиады и сразу начал заниматься туризмом — сейчас это переросло в основную профессию. Знаю всю Абхазию и окрестности Сочи. Провожу экскурсии на личном кабриолете по разным направлениям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Г
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему мы довольно быстро прошли границу и успевали посмотреть все достопримечательности до приезда большого количества
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туристов. После посещения озера Риц успели еще съездить в Новый Афон. Это был очень насыщенный и красивый день благодаря Максиму. Максим много рассказал и о Сочи, и об Абхазии. Он очень интересный и разносторонний молодой человек. Максим не только прекрасный рассказчик, но и замечательный фотограф. Он знает, где лучше остановиться, чтобы сделать лучшие кадры и полюбоваться красивыми видами. А поездка на кабриолете по таким живописным дорогам - это отдельное удовольствие. Обзор открывается великолепный! Спасибо Максиму за прекрасные впечатления о прекрасной Абхазии!

Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему+1
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему
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Н
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых, путешествие именно на кабриолете было правильным решением, поскольку полный обзор красоты (в какие-то моменты,
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когда было прохладно- просто закрывали крышу); во-вторых, Максим молодой гид и он четко советовал где нужно остановить своё внимание (в путешествии с с подростками это важно) те же самые «инстаграмные» локации, как и где сделать красивый кадр, это тоже очень пригодилось, ну и замотивировал на тарзанку, о чем никто не пожалел! В-третьих, гид опытный, вождение комфортное, все знает, всех знает, подсказал где вкуснее пообедать, где купить самый вкусный кофе😄. Благодарим за экскурсию!!!!

Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,+2
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых,
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М
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и приятным собеседником, отличным водителем, потрясающим фотографом, благодаря которому у нас остались эксклюзивные фото и
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масса впечатлений. Идеально составленный маршрут, знание истории, местных традиций и внимательность к любым просьбам и пожеланиям на маршруте. Огромным плюсом стал автомобиль кабриолет, из которого можно по полной вкусить всю красоту природы Абхазии. Очень рекомендуем Максима для незабываемых путешествий и обязательно обратимся еще сами, спасибо👍

Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и
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Татевик
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Выехали в 06:00 из Сочи для избежания очереди на границе.
В Абхазии Максим разрешил сесть на дверцу автомобиля для адреналинчика))
Экскурсия вся как в описании.
Очень красиво фотографирует, классный
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тонкий юмор.
К сожалению поздно узнала что Максим проводит экскурсии и в Красную Поляну, и в другие направления по всей Абхазии.
Отдельная благодарность за божественное фото с самолетом, он терпеливо ждал когда же взлетит самолет!
Всем рекомендую!

Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
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Мария
Для путешествия в Абхазию выбрали гида Максима и не ошиблись. Максим рассказывал много историй,легенд и отвечал на любые вопросы. Благодаря его совету мы прокатились на зип-лайне(который стоил всего 1000р с
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человека за довольно долгий спуск).
Обедали на Рице также в рекомендованной кафешке(возьмите там шашлык-не пожалеете).
Делали много фото,Максим даже помогал позировать. Ещё очень приятно,что вас забирают от места проживания и отвозят назад туда же (если вы живете в Адлере).
За доп. плату гид может отвезти ещё в несколько мест,мы поехали в церковь 10 века,которая до сих пор работает. А, и ещё, Максим никуда никого не торопит,вы можете гулять и фоткаться столько, сколько хотите.
Смело выбирайте этого гида,вам понравится))

Для путешествия в Абхазию выбрали гида Максима и не ошиблись. Максим рассказывал много историй,легенд и отвечал
Для путешествия в Абхазию выбрали гида Максима и не ошиблись. Максим рассказывал много историй,легенд и отвечал
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Р
Очень понравилось!
Макс не перегружал нас исторической информацией, только действительно что-то интересное и прикольное.
Останавливались в красивых местах, где нет толп туристов.
По Рицце катались на яхте, не побоюсь этого слова)) на большом
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катере, если быть точным. И это единственное место, где можно его снять. О нем нам рассказал Макс.)
Макс привез нас на зиплайн - Покатались - кайф, понравилось.
Макса везде знают, и везде пропускают без очереди - это сэкономило нам немало времени.
Мы ездили по каким-то удивительным местам, где нет туристов и очень красиво.
Особое место - рыбное хозяйство. Виды где оно расположено - отдельная тема, очень красиво!
Сам Макс - супер легкий, с классным чувством юмора, очень тактичный и правда классно фоткает. Он снял нам много кайфовых видосов с супер ракурсов.

Нам так понравилась его компания, что мы попросили трансфер с ним в Сочи.
И тут он порекомендовал отличный пляж, рассказал как быстро добраться и снабдил важными лайфхаками.
И все это на кабрике))

Короче, золото, а не человек!
Однозначно рекомендую!

Очень понравилось!
Очень понравилось!
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