Прокатиться по Абхазии с ветерком, погрузиться в местный колорит и посетить видовые локации
Поездка с открытым верхом перевернёт ваше представление о путешествии! Вас ждёт незабываемое приключение: вы насладитесь живописными видами из кабриолета, полюбуетесь водопадами и пляжами, увидите знаменитый Юпшарский каньон, ресторан Гагрипш и, конечно же, сделаете классные кадры! Ну а финальной точкой нашей программы станет горное озеро Рица.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Озёра, мосты, пляжи
Я покажу вам самые красивые места в Абхазии. Около каждого мы сделаем остановку, и я расскажу интересные исторические факты и легенды, с ними связанные. Вы увидите живописные Белые скалы, легендарный ресторан Гагрипш (это одна из лучших фотолокаций!), парк принца Ольденбургского, гагрский пляж с качелями на берегу моря, знаменитую Колоннаду, старый немецкий мост через реку Бзыбь, живописный Юпшарский каньон, голубое озеро, Чабгарский карниз, водопады, самшитовые рощи и, конечно же, жемчужину страны — озеро Рица. По желанию можем посетить дачу Сталина и заехать на водопад Молочный.
Вы узнаете:
- Как живут местные;
- Как здесь справляют свадьбы;
- Почему в Абхазии любят заниматься виноделием и выращивать фрукты;
- Почему коровы ходят по дорогам;
- И многое другое!
Организационные детали
- Я опытный, активный, молодой гид. Заряжаю отличным настроением и классно фотографирую!
- У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду
- Если вам приглянётся какое-то место на маршруте, можем сделать дополнительную остановку
- Можем начать путешествие из Красной Поляны (в одну сторону +1500 руб. к цене за всех) или из Адлера (дешевле на 2000 руб. за всех)
Дополнительные расходы
- Билет в национальный заповедник — 700 руб. /чел
- Дача Сталина 200 — руб. /чел (по желанию)
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Меня зовут Максим, я ваш гид с большим опытом, фотограф и, самое главное, друг на всём протяжении маршрута, а зачастую и на долгие годы! В Сочи приехал после Олимпиады и сразу начал заниматься туризмом — сейчас это переросло в основную профессию. Знаю всю Абхазию и окрестности Сочи. Провожу экскурсии на личном кабриолете по разным направлениям.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
24 авг 2023
Посмотрели красоты Абхазии с комфортом, вкусно поели на берегу Рицы, впечатления отличные.
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