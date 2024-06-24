Поездка с открытым верхом перевернёт ваше представление о путешествии! Вас ждёт незабываемое приключение: вы насладитесь живописными видами из кабриолета, полюбуетесь водопадами и пляжами, увидите знаменитый Юпшарский каньон, ресторан Гагрипш и, конечно же, сделаете классные кадры! Ну а финальной точкой нашей программы станет горное озеро Рица.
Описание экскурсии
Озёра, мосты, пляжи
Я покажу вам самые красивые места в Абхазии. Около каждого мы сделаем остановку, и я расскажу интересные исторические факты и легенды, с ними связанные. Вы увидите живописные Белые скалы, легендарный ресторан Гагрипш (это одна из лучших фотолокаций!), парк принца Ольденбургского, гагрский пляж с качелями на берегу моря, знаменитую Колоннаду, старый немецкий мост через реку Бзыбь, живописный Юпшарский каньон, голубое озеро, Чабгарский карниз, водопады, самшитовые рощи и, конечно же, жемчужину страны — озеро Рица. По желанию можем заехать на водопад Молочный.
Вы узнаете:
- Как живут местные;
- Как здесь справляют свадьбы;
- Почему в Абхазии любят заниматься виноделием и выращивать фрукты;
- Почему коровы ходят по дорогам;
- И многое другое!
Организационные детали
- Я опытный, активный, молодой гид. Заряжаю отличным настроением и классно фотографирую!
- У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду
- Если вам приглянётся какое-то место на маршруте, можем сделать дополнительную остановку
- Можем начать путешествие из Красной Поляны (в одну сторону +1500 ₽ к цене за всех)
Дополнительные расходы
- Билет в национальный заповедник — 700 ₽ за чел.
- Обед (по желанию)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Максим, я ваш гид с большим опытом, фотограф и, самое главное, друг на всём протяжении маршрута, а зачастую и на долгие годы! В Сочи приехал после Олимпиады и сразу начал заниматься туризмом — сейчас это переросло в основную профессию. Знаю всю Абхазию и окрестности Сочи. Провожу экскурсии на личном кабриолете по разным направлениям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Ездили с Максимом в Абхазию на целый день. Максим посоветовал выехать в 6 утра, благодаря чему мы довольно быстро прошли границу и успевали посмотреть все достопримечательности до приезда большого количества
+1
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Н
Потрясающая экскурсия с гидом Максимом. Были с детьми - подростками 13,17 лет, все в восторге. Во-первых, путешествие именно на кабриолете было правильным решением, поскольку полный обзор красоты (в какие-то моменты,
+2
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М
Отличное путешествие и знакомство с Абхазией благодаря Максиму, который оказался не только прекрасным гидом, но и приятным собеседником, отличным водителем, потрясающим фотографом, благодаря которому у нас остались эксклюзивные фото и
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Спасибо Максиму за незабываемые впечатления.
Выехали в 06:00 из Сочи для избежания очереди на границе.
В Абхазии Максим разрешил сесть на дверцу автомобиля для адреналинчика))
Экскурсия вся как в описании.
Очень красиво фотографирует, классный
Выехали в 06:00 из Сочи для избежания очереди на границе.
В Абхазии Максим разрешил сесть на дверцу автомобиля для адреналинчика))
Экскурсия вся как в описании.
Очень красиво фотографирует, классный
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Для путешествия в Абхазию выбрали гида Максима и не ошиблись. Максим рассказывал много историй,легенд и отвечал на любые вопросы. Благодаря его совету мы прокатились на зип-лайне(который стоил всего 1000р с
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Р
Очень понравилось!
Макс не перегружал нас исторической информацией, только действительно что-то интересное и прикольное.
Останавливались в красивых местах, где нет толп туристов.
По Рицце катались на яхте, не побоюсь этого слова)) на большом
Макс не перегружал нас исторической информацией, только действительно что-то интересное и прикольное.
Останавливались в красивых местах, где нет толп туристов.
По Рицце катались на яхте, не побоюсь этого слова)) на большом
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