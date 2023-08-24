Поездка с открытым верхом перевернёт ваше представление о путешествии! Вас ждёт незабываемое приключение: вы насладитесь живописными видами из кабриолета, полюбуетесь водопадами и пляжами, увидите знаменитый Юпшарский каньон, ресторан Гагрипш и, конечно же, сделаете классные кадры! Ну а финальной точкой нашей программы станет горное озеро Рица.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озёра, мосты, пляжи

Я покажу вам самые красивые места в Абхазии. Около каждого мы сделаем остановку, и я расскажу интересные исторические факты и легенды, с ними связанные. Вы увидите живописные Белые скалы, легендарный ресторан Гагрипш (это одна из лучших фотолокаций!), парк принца Ольденбургского, гагрский пляж с качелями на берегу моря, знаменитую Колоннаду, старый немецкий мост через реку Бзыбь, живописный Юпшарский каньон, голубое озеро, Чабгарский карниз, водопады, самшитовые рощи и, конечно же, жемчужину страны — озеро Рица. По желанию можем посетить дачу Сталина и заехать на водопад Молочный.

Вы узнаете:

Как живут местные;

Как здесь справляют свадьбы;

Почему в Абхазии любят заниматься виноделием и выращивать фрукты;

Почему коровы ходят по дорогам;

И многое другое!

Организационные детали

Я опытный, активный, молодой гид. Заряжаю отличным настроением и классно фотографирую!

У кабриолета есть крыша, поэтому экскурсия проводится круглый год и возможна в любую погоду

Если вам приглянётся какое-то место на маршруте, можем сделать дополнительную остановку

Можем начать путешествие из Красной Поляны (в одну сторону +1500 руб. к цене за всех) или из Адлера (дешевле на 2000 руб. за всех)

Дополнительные расходы