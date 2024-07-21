Солох-Аул — уголок нетронутой природы в окрестностях Сочи. Вы прокатитесь по нему на внедорожниках, в компании вежливых и внимательных водителей.
Впечатлитесь горной природой, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заедете в монастырь и на святой источник.
Впечатлитесь горной природой, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заедете в монастырь и на святой источник.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Чарующий Солох-Аул
Вы оцените водопад Девичья коса и таинственную Ведьмину гору. Посетите пасеку и продегустируете ароматный местный мед. Кроме того, в программе экскурсии:
- Смотровая площадка «На краю света» — вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающим видом на горы и реку Шахе.
- Источник Пантелеймона — святой источник с купелью, окруженный самшитовым лесом. По желанию вы сможете в него окунуться.
- Дагомысские корыта — вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви».
- Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана — вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера.
- Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери Троеручица.
Организационные детали
- Экосбор на «Озёрах любви» не включен в стоимость — 200 руб.
- Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Детям до 5 лет предоставляются кресла
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 704 туристов
Гиды с краеведческим образованием, мы покажем вам все интересные места в Сочи. На наших экскурсиях вы узнаете много интересного о городе и его истории, влюбитесь в это удивительное место! Рассказываем с чувством юмора и прислушиваемся к пожеланиям путешественников. Сделаем ваш день незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марина
21 июл 2024
Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
Д
Дмитрий
3 мая 2024
1. Виды, природа -5
2. организация и сборы - просто отвратительно. Группа 8 человек на одной машине, но машин таких- 6. И для чего непонятно, все машины организованной (а точнее не
2. организация и сборы - просто отвратительно. Группа 8 человек на одной машине, но машин таких- 6. И для чего непонятно, все машины организованной (а точнее не
Наталья
Ответ организатора:
Очень сожалеем, Дмитрий, что вам не все понравилось.
По поводу сборов. Мы забираем по всему Сочи. Вас забирали в Сириусе. Оттуда
По поводу сборов. Мы забираем по всему Сочи. Вас забирали в Сириусе. Оттуда
Ирина
12 сен 2023
Организация ужасная! Обещали забрать в 11.30 по факту забрали в 13.30, с учетом того что нам нужно было заезжать за остальными участниками, плюс долгая дорога и темнеет рано,понятно было что
Наталья
Ответ организатора:
Ирина, мы огорчены, что не смогли угодить вам во всех ваших ожиданиях. Обязательно учтем ваши замечания. Что касается времени,у нас
Мария
9 сен 2023
Для нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особо повезло с местами, сидели в самом конце боком на сидениях в виде табуреток.
Что понравилось:
-
Что понравилось:
-
М
Марина
12 июл 2023
Очень насыщенный маршрут, опытные водители. Нам все понравилось.
Ольга
25 мая 2023
Всем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первой минуты задор и настроение сделало наш день! Море смеха, позитива! Красивых мест, истории! Песен! Танцев! У нашего водителя Самвэла это была первая экскурсия! Я думаю нашу компанию он запомнит надолго, как и мы его!!! Очень позитивный! Внимательный! Аккуратный водитель! Огромное спасибо организаторам- обязательно вернемся!
С
Светлана
20 мая 2023
Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!
Екатерина
5 мая 2023
Веселая поездка по очень красивым местам. Рекомендую. На что стоит обратить внимание.
1) взять купальник и полотенце, чтобы окунуться в святой источник Пантелеймона.
2) обязательно собрать несколько листиков чая на чайной плантации.
1) взять купальник и полотенце, чтобы окунуться в святой источник Пантелеймона.
2) обязательно собрать несколько листиков чая на чайной плантации.
К
Кирилл
5 мар 2023
Отличная организация и насыщенность поездки положительными впечатлениями. Организатору и водителю чудесного джипа респект! Чай, горы, кристально чистая вода и воздух!
Сергей
8 янв 2023
Были семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тут достаточно много интересного. На удивление - все достаточно скученно, особенно удивило 40 минутное (а
Е
Елена
3 окт 2022
Ужасно организованная экскурсия! По факту экскурсией это назвать нельзя. Нас просто повозили на старенькой разваливающейся машине, которая совершенно на соответствовала тем, что показаны на фото в описании экскурсии, по основным
Наталья
Ответ организатора:
Елена, сожалеем, что вам не очень понравилось. Мы следим за нашими авто, они полностью соответствуют техники безопасности. Гиди во время
М
Марина
30 сен 2022
Огромное спасибо нашему гиду Айку - мини-путешествие прошло весело, добрались с ветерком и под отличное музыкальное сопровождение😂
Красивые локации, интересные рассказы и прекрасное настроение! Очень рекомендую!
Красивые локации, интересные рассказы и прекрасное настроение! Очень рекомендую!
А
Алексей
26 сен 2022
Все прошло отлично!
М
Марина
24 сен 2022
Экскурсия очень понравилось, потрясающие виды, действительно живописный уголок. Конечно все зависит от гида, поэтому отдельное спасибо гиду и водителю в одном лице Айку! Видно, что профессионал своего дела, знает всю
Е
Елена
14 июл 2022
Путешествие было приятным. Природа, виды вокруг замечательные.
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