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водитель - умеет расположить к себе, профессионал своего дела;

- драйв от поездки по участку без дороги (даже несмотря на отбитую пятую точку);

- красивые виды, горы (за это спасибо природе).

Что не понравилось:

- организация - в описании начало в 10 утра, звонишь менеджеру - за вами заедут после 12, но точно вам скажет водитель в день поездки, водитель действительно позвонил, но по итогу выезд у нас был после 14 часов (нас забирали из Дагомыса) - получается, что невозможно заранее спланировать день;

- все локации в кучу, в описании - «вы узнаете это, вы узнаете то…», по факту - вы предоставлены сами себе и очень ограничены во времени, а главной является последняя локация - ферма, куда всех привозят тратить деньги.

На ферме шикарные виды, пасутся лошади, и кормят там вкусно, поэтому не скажу, что это плохо, что туда всех привозят, каждый делает бизнес, но можно тогда как-то по-другому построить маршрут и делать соответствующее описание к поездке.

Впечатление от поездки не однозначное.

Организаторам советую пересмотреть маршрут в соответствии с их приоритетами, возможно стоит заменить те локации, на которые привозят всех со всех экскурсий на какие-то менее людные и очевидные, но с не менее красивыми видами, благо природа Кавказа это позволяет.