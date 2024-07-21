На внедорожнике в живописный Солох-Аул

«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Солох-Аул — уголок нетронутой природы в окрестностях Сочи. Вы прокатитесь по нему на внедорожниках, в компании вежливых и внимательных водителей.

Впечатлитесь горной природой, подниметесь на смотровые площадки с захватывающими дух видами, заедете в монастырь и на святой источник.
4.07
15 отзывов
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Чарующий Солох-Аул

Вы оцените водопад Девичья коса и таинственную Ведьмину гору. Посетите пасеку и продегустируете ароматный местный мед. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Смотровая площадка «На краю света» — вы насладитесь чистейшим воздухом и потрясающим видом на горы и реку Шахе.
  • Источник Пантелеймона — святой источник с купелью, окруженный самшитовым лесом. По желанию вы сможете в него окунуться.
  • Дагомысские корыта — вы окажетесь в сказочном уголке среди горных лесов и купелей с прозрачной водой. А мы раскроем, почему это место называют «Озерами любви».
  • Чайная плантация и музей-усадьба Кошмана — вы прикоснетесь к истории русского чаеводства, прогуляетесь по живописным плантациям и узнаете о жизни Иуды Кошмана, знаменитого русского агронома и селекционера.
  • Мужской монастырь Крестовая пустынь — вы услышите историю монастыря и насладитесь окружающими его идиллическим предгорьями. А также увидите расположенную неподалеку часовню иконы Божией матери Троеручица.

Организационные детали

  • Экосбор на «Озёрах любви» не включен в стоимость — 200 руб.
  • Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Детям до 5 лет предоставляются кресла

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Мария)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Мария)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Мария)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Мария)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Ольга)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Светлана)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Светлана)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Светлана)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Светлана)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Екатерина)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Екатерина)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Екатерина)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)На внедорожнике в живописный Солох-Аул (Сергей)
М
21 июл 2024
Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
Д
3 мая 2024
1. Виды, природа -5
2. организация и сборы - просто отвратительно. Группа 8 человек на одной машине, но машин таких- 6. И для чего непонятно, все машины организованной (а точнее не
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организованной группой)ездят по локациям и толпятся. С момента когда забрали первого человека в группе,до момента старта на локацию - полтора часа. Для чего устраивать тогда такой поздний старт экскурсии в 23 часов и ехать по плотному трафику собирать туристов два часа, не совсем понятно. 3. Безопасность на маршруте - отсутствует -если вы с детьми или чувствительными к дороге девушками-нет. Водители(экскурсоводы) едут как на свадьбу, тапку в пол и вперёд. Информационная составляющая -пости отсутствует, (вот водопад, это святое место и музыка на громкую)красота имейте ввиду,что забрав туриста в 12, ужин будет в 20 часов. за виды и красоту спасибо всем, остальное это конечно…..

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Очень сожалеем, Дмитрий, что вам не все понравилось.
По поводу сборов. Мы забираем по всему Сочи. Вас забирали в Сириусе. Оттуда
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ехать до Дагомыса часа два, полтора. И еще 10 км до Салохаула. Быстрее не получается, к сожалению. Мы забираем путешествинников, начиная с 12.00 из пгт. Сириус и дальше по остановкам в сторону Дагомыса. Это Джипинг, не экскурсия, поэтому в целях безопасности, водитель не может вызвать информацию, только на остановках. Что бы ехать не группой, необходимо оформлять индивидуальный тур. Мы не забираем в 23 часа, как вы написали. У нас водители, все профисионалы, для детей во всех машинах у нас есть бустеры по две, три штуки
С Уважением Наталья

Ирина
12 сен 2023
Организация ужасная! Обещали забрать в 11.30 по факту забрали в 13.30, с учетом того что нам нужно было заезжать за остальными участниками, плюс долгая дорога и темнеет рано,понятно было что
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мы посмотрим не все заявленные места в экскурсии, так и оказалось. К водителю притензии нет, приятный в общении и профессионал, но было заявлено что нам все расскажут и покажут и гид у нас будет с краеведческим образованием, в итоге были предоставленны сами себе! Таких денег эта экскурсия не стоит!
Места которые успели посетить красивые, природа прекрасна только это и немного сгладило впечатление!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Ирина, мы огорчены, что не смогли угодить вам во всех ваших ожиданиях. Обязательно учтем ваши замечания. Что касается времени,у нас
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к сожалению бывают пробки и время подбираем так, что бы удобно было для путешественников. По поводу гидов с краеведческим образованием, это действительно так, но это джиппинг и экскурсоводы не присутствуют, а только водители гиды. Они могут рассказывать во время остановок. Нам важны все отзывы, что бы стать лучше
С уважением Наталья

Мария
9 сен 2023
Для нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особо повезло с местами, сидели в самом конце боком на сидениях в виде табуреток.
Что понравилось:
-
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водитель - умеет расположить к себе, профессионал своего дела;
- драйв от поездки по участку без дороги (даже несмотря на отбитую пятую точку);
- красивые виды, горы (за это спасибо природе).
Что не понравилось:
- организация - в описании начало в 10 утра, звонишь менеджеру - за вами заедут после 12, но точно вам скажет водитель в день поездки, водитель действительно позвонил, но по итогу выезд у нас был после 14 часов (нас забирали из Дагомыса) - получается, что невозможно заранее спланировать день;
- все локации в кучу, в описании - «вы узнаете это, вы узнаете то…», по факту - вы предоставлены сами себе и очень ограничены во времени, а главной является последняя локация - ферма, куда всех привозят тратить деньги.
На ферме шикарные виды, пасутся лошади, и кормят там вкусно, поэтому не скажу, что это плохо, что туда всех привозят, каждый делает бизнес, но можно тогда как-то по-другому построить маршрут и делать соответствующее описание к поездке.
Впечатление от поездки не однозначное.
Организаторам советую пересмотреть маршрут в соответствии с их приоритетами, возможно стоит заменить те локации, на которые привозят всех со всех экскурсий на какие-то менее людные и очевидные, но с не менее красивыми видами, благо природа Кавказа это позволяет.

Для нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особоДля нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особоДля нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особоДля нас это была первая поездка по горам на внедорожнике, опыт интересный, но нам не особо
М
12 июл 2023
Очень насыщенный маршрут, опытные водители. Нам все понравилось.
Ольга
25 мая 2023
Всем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первой минуты задор и настроение сделало наш день! Море смеха, позитива! Красивых мест, истории! Песен! Танцев! У нашего водителя Самвэла это была первая экскурсия! Я думаю нашу компанию он запомнит надолго, как и мы его!!! Очень позитивный! Внимательный! Аккуратный водитель! Огромное спасибо организаторам- обязательно вернемся!
Всем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первойВсем привет! Это была супер экскурсия! Не первый раз путешествую- есть с чем сравнить! С первой
С
20 мая 2023
Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!
Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!Кайф, драйв, пушка! Всем рекомендую именно к Александру. Отдельные 5 звёзд за музыкальное сопровождение!
Екатерина
5 мая 2023
Веселая поездка по очень красивым местам. Рекомендую. На что стоит обратить внимание.
1) взять купальник и полотенце, чтобы окунуться в святой источник Пантелеймона.
2) обязательно собрать несколько листиков чая на чайной плантации.
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Подсушить дома, размять и заварить. Вкусно)
3) зайти в дом-музей Иуды Кошмана и выпить чаю, собранного с его самой первой плантации. Уникально вкусно. И главное, испытываешь уважение к человеку, который сумел вырастить чай в этих местах и положил начало культуре Краснодарского чая.
4) сделать много красивых фото у водопадов. Весело забираться на джип! Заряд отличного настроения и лайки в соцсетях обеспечены.
5) в ресторанчике около форелевого хозяйства заказывать, само собой, форель или уху.
Желаю всем отличных поездок и супер впечатлений

Веселая поездка по очень красивым местам. Рекомендую. На что стоит обратить внимание.Веселая поездка по очень красивым местам. Рекомендую. На что стоит обратить внимание.Веселая поездка по очень красивым местам. Рекомендую. На что стоит обратить внимание.
К
5 мар 2023
Отличная организация и насыщенность поездки положительными впечатлениями. Организатору и водителю чудесного джипа респект! Чай, горы, кристально чистая вода и воздух!
Сергей
8 янв 2023
Были семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тут достаточно много интересного. На удивление - все достаточно скученно, особенно удивило 40 минутное (а
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по сути -часовое) ожидание попить чай в чайной у дома Кошмана. Ну и с ужином (обедом?) конечно организация слабая. Несмотря на то, что заказали за час-полтора из небогатого выбора, готово было не все, да и по качеству можно похвалить только шашлык. Тем не менее, спасибо за новый опыт

Были семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тутБыли семьей, новый для нас опыт из Сочи - казалось, что уже многое посмотрели, а тут
Е
3 окт 2022
Ужасно организованная экскурсия! По факту экскурсией это назвать нельзя. Нас просто повозили на старенькой разваливающейся машине, которая совершенно на соответствовала тем, что показаны на фото в описании экскурсии, по основным
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точкам маршрута. Водитель на каждой точке в нескольких предложениях выдавал основную информацию и на этом всё. Единственное, за что спасибо водителю, это за то, что он пытался провезти нас без пробок и выбирал пути их объезда + прислушивался к нашим пожеланиям по поводу остановок.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Елена, сожалеем, что вам не очень понравилось. Мы следим за нашими авто, они полностью соответствуют техники безопасности. Гиди во время
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движения не могут рассказывать, тк следят за дорогой, это же джиппинг. Конечно же мы учтем все ваши пожелания и проведем беседу с гидами

М
30 сен 2022
Огромное спасибо нашему гиду Айку - мини-путешествие прошло весело, добрались с ветерком и под отличное музыкальное сопровождение😂
Красивые локации, интересные рассказы и прекрасное настроение! Очень рекомендую!
А
26 сен 2022
Все прошло отлично!
М
24 сен 2022
Экскурсия очень понравилось, потрясающие виды, действительно живописный уголок. Конечно все зависит от гида, поэтому отдельное спасибо гиду и водителю в одном лице Айку! Видно, что профессионал своего дела, знает всю
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историю, интересно небанально рассказывает. Выше всяких похвал мастерство вождения, в таких местах, где проедет только внедорожник и в любых погодных условиях (а ехали мы и в ливень, и обратно в туман по серпантину, когда уже стемнело) - это очень важно!

Экскурсия очень понравилось, потрясающие виды, действительно живописный уголок. Конечно все зависит от гида, поэтому отдельное спасибоЭкскурсия очень понравилось, потрясающие виды, действительно живописный уголок. Конечно все зависит от гида, поэтому отдельное спасибоЭкскурсия очень понравилось, потрясающие виды, действительно живописный уголок. Конечно все зависит от гида, поэтому отдельное спасибо
Е
14 июл 2022
Путешествие было приятным. Природа, виды вокруг замечательные.

Входит в следующие категории Сочи

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиЛетниеПрирода и пейзажиГорыСвятые местаВыездныеНа выходныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыЧайная плантацияПопулярные местаВодопадыСолох-АулОзеро ЛюбвиСмотровые площадкиДля студентовДжиппинг

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