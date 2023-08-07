Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии
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даты
Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут
- Вантовый мост
- Ахштырский каньон
- Смотровая на Skypark
- Ущелье Ахцу
- Минеральный источник «Чвижепсе»
- Посещение Греческого подворья, обед
- Дегустация краснополянского мёда и вина
- Курорт «Красная Поляна»
- Курорт «Роза Хутор»
- Курорт «Газпром»
- Общественно-культурный центр «Галактика»
- Канатная дорога «Хребет Псехако», 1600 м (в вечернее время, закат в горах)
- Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»
Детали маршрута
По пути на курорт мы остановимся на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон, а также заедем к минеральному источнику нарзана и посетим медовую пасеку с дегустацией.
На высоте 600 метров н. у. м. вы посетите ОКЦ «Галактика», стилизованный под космос.
Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием «Псехако», где расположена выставка горной техники. Здесь же есть фудкорт и панорамная канатная дорога открытого типа (тоже включена в стоимость), на которой можно будет прокатиться неограниченное количество раз.
Далее вы подниметесь на отметку в 1660 м к приюту «Пихтовый», где сможете прокатиться на ещё одной канатке открытого типа, которая ведёт к зонё отдыха под открытым небом с кинотеатром, бассейном и смотровой.
Организационные детали
- Мы заберём вас из Сочи или Адлера и по окончании отвезём обратно
- Трансфер, канатная дорога, дегустации и страховка входят в стоимость
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля продолжительность может увеличиться до 12 часов. Из них 2–2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.
- Подъём по канатной дороге происходит в вечернее время (17:30), при этом вы увидите потрясающий закат в горах
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение минерального источника — 100 руб.
- Обед — от 700 руб.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сочи или Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.