Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)

Добраться до горных вершин и насладиться видами на групповой экскурсии

4.5
4 отзыва
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Это путешествие позволит вам побывать высоко в горах и полюбоваться пейзажами. По пути к «Газпрому» мы сделаем несколько видовых остановок, а на самом курорте вас ждёт подъём на канатной дороге до уровня 1600 м. Также вы побываете в ОКЦ «Галактика», стилизованном под космос, и в Олимпийском парке.
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
Насыщенная поездка на курорт «Газпром» (канатная дорога входит в стоимость)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

  • Вантовый мост
  • Ахштырский каньон
  • Смотровая на Skypark
  • Ущелье Ахцу
  • Минеральный источник «Чвижепсе»
  • Посещение Греческого подворья, обед
  • Дегустация краснополянского мёда и вина
  • Курорт «Красная Поляна»
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Курорт «Газпром»
  • Общественно-культурный центр «Галактика»
  • Канатная дорога «Хребет Псехако», 1600 м (в вечернее время, закат в горах)
  • Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»

Детали маршрута

По пути на курорт мы остановимся на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон, а также заедем к минеральному источнику нарзана и посетим медовую пасеку с дегустацией.

На высоте 600 метров н. у. м. вы посетите ОКЦ «Галактика», стилизованный под космос.

Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием «Псехако», где расположена выставка горной техники. Здесь же есть фудкорт и панорамная канатная дорога открытого типа (тоже включена в стоимость), на которой можно будет прокатиться неограниченное количество раз.

Далее вы подниметесь на отметку в 1660 м к приюту «Пихтовый», где сможете прокатиться на ещё одной канатке открытого типа, которая ведёт к зонё отдыха под открытым небом с кинотеатром, бассейном и смотровой.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из Сочи или Адлера и по окончании отвезём обратно
  • Трансфер, канатная дорога, дегустации и страховка входят в стоимость
  • В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля продолжительность может увеличиться до 12 часов. Из них 2–2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.
  • Подъём по канатной дороге происходит в вечернее время (17:30), при этом вы увидите потрясающий закат в горах
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
  • Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение минерального источника — 100 руб.
  • Обед — от 700 руб.

ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи или Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
М
7 авг 2023
Не понравилось, что в туре очень много рекламы. Так же не понравилось, что завозили в ресторан, он в принципе там ни к чему, так как на роза хутор, можно поесть, там куча ресторанов и бургерных. Но повторюсь это больше реклама, чем тур.
Л
4 авг 2023
Спасибо большое за путешествие. Ирине отдельная благодарность - доброжелательная, чётко, интересно. Всё успели, масса впечатлений.
С
20 июля 2023
Спасибо большое организаторам! Очень насыщенная и познавательная программа. Посетили три курорта и на канатной дороге в горах закат встретили, а вечером поехали в Олимпийский парк на шоу Поющих Фонтанов👍
Спасибо большое организаторам! Очень насыщенная и познавательная программа. Посетили три курорта и на канатной дороге вСпасибо большое организаторам! Очень насыщенная и познавательная программа. Посетили три курорта и на канатной дороге в
О
19 июля 2023
Хорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, Розе Хутор, и посетили вершины Лаура и Псехако на канатной дороге. После чего отправились в Олимпийский парк на шоу поющих фонтанов. Рекомендую!
Хорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, РозеХорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, РозеХорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, РозеХорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, РозеХорошая и насыщенная программа, а главное грамотный экскурсовод. За один день побывала в Красной Поляне, Розе

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