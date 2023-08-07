Это путешествие позволит вам побывать высоко в горах и полюбоваться пейзажами. По пути к «Газпрому» мы сделаем несколько видовых остановок, а на самом курорте вас ждёт подъём на канатной дороге до уровня 1600 м. Также вы побываете в ОКЦ «Галактика», стилизованном под космос, и в Олимпийском парке.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут

Вантовый мост

Ахштырский каньон

Смотровая на Skypark

Ущелье Ахцу

Минеральный источник «Чвижепсе»

Посещение Греческого подворья, обед

Дегустация краснополянского мёда и вина

Курорт «Красная Поляна»

Курорт «Роза Хутор»

Курорт «Газпром»

Общественно-культурный центр «Галактика»

Канатная дорога «Хребет Псехако», 1600 м (в вечернее время, закат в горах)

Олимпийский парк, олимпийские объекты, шоу «Поющие фонтаны»

Детали маршрута

По пути на курорт мы остановимся на смотровых площадках Ахцу и Ахштырский каньон, а также заедем к минеральному источнику нарзана и посетим медовую пасеку с дегустацией.

На высоте 600 метров н. у. м. вы посетите ОКЦ «Галактика», стилизованный под космос.

Поднявшись на канатной дороге к высоте 1440 метров, вы окажетесь на отметке под названием «Псехако», где расположена выставка горной техники. Здесь же есть фудкорт и панорамная канатная дорога открытого типа (тоже включена в стоимость), на которой можно будет прокатиться неограниченное количество раз.

Далее вы подниметесь на отметку в 1660 м к приюту «Пихтовый», где сможете прокатиться на ещё одной канатке открытого типа, которая ведёт к зонё отдыха под открытым небом с кинотеатром, бассейном и смотровой.

Организационные детали

Мы заберём вас из Сочи или Адлера и по окончании отвезём обратно

Трансфер, канатная дорога, дегустации и страховка входят в стоимость

В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля продолжительность может увеличиться до 12 часов. Из них 2–2,5 часа — ваше свободное время на канатную дорогу.

Подъём по канатной дороге происходит в вечернее время (17:30), при этом вы увидите потрясающий закат в горах

Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)