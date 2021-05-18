Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом.
Далее наш путь лежит к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей. Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы — фотографии на этом фоне получаются отличные.
Заглянем на экоферму: тут вы покормите животных и узнаете, как растут фруктовые деревья — груша, мандарин, фейхоа и другие. В лавке и ресторане с панорамными окнами вам предложат блюда из фермерских продуктов. А желающие могут пройти на ипподром и покататься на лошадях.
На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов.
После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них. Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота.
На чайных плантациях, куда мы также обязательно заедем, я расскажу о сочинских видах напитка и их истории — пока вы делаете атмосферные снимки.
А в этнографическом комплексе перед вами предстанут пасторальные пейзажи с горными озерами, пасекой и животными в свободном выгуле. По дикому колхидскому лесу мы дойдем до еще одного водопада — по пути вы услышите, чем примечательна здешняя флора, и проникнитесь красотой этого места.