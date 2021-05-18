Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом.

Далее наш путь лежит к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей. Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы — фотографии на этом фоне получаются отличные.

Заглянем на экоферму: тут вы покормите животных и узнаете, как растут фруктовые деревья — груша, мандарин, фейхоа и другие. В лавке и ресторане с панорамными окнами вам предложат блюда из фермерских продуктов. А желающие могут пройти на ипподром и покататься на лошадях.

На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов.

После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них. Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота.

На чайных плантациях, куда мы также обязательно заедем, я расскажу о сочинских видах напитка и их истории — пока вы делаете атмосферные снимки.

А в этнографическом комплексе перед вами предстанут пасторальные пейзажи с горными озерами, пасекой и животными в свободном выгуле. По дикому колхидскому лесу мы дойдем до еще одного водопада — по пути вы услышите, чем примечательна здешняя флора, и проникнитесь красотой этого места.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Маршрут экскурсии не подойдет детям, пожилым людям и беременным женщинам

Программа гибкая и может меняться по вашему желанию

Для экскурсии выбирайте удобную одежду и спортивную обувь

Дополнительные расходы