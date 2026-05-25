Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

В этой поездке собраны одни из самых впечатляющих природных локаций. Вместе мы отправимся на Мацесту и проверим силу лечебной воды, поднимемся к скалам, где был прикован Прометей. Прогуляемся по чайным плантациям и древнему лесу и соберём целую коллекцию живописных водопадов. А винодельня и уютная экоферма добавят гастрономических впечатлений!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых ещё с древних времен люди лечились сероводородом.

Далее наш путь лежит к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей. Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зелёные горы — фотографии на этом фоне получаются отличные.

Заглянем на экоферму: тут вы покормите животных и посмотрите, как растут фруктовые деревья — груша, мандарин, фейхоа и другие. В лавке и ресторане с панорамными окнами вам предложат блюда из фермерских продуктов. А желающие могут пройти на ипподром и покататься на лошадях.

На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов.

После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них. Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота.

На чайных плантациях вы сделаете атмосферные снимки.

А в этнографическом комплексе перед вами предстанут пасторальные пейзажи с горными озерами, пасекой и животными в свободном выгуле. По дикому колхидскому лесу мы дойдём до еще одного водопада.

Организационные детали

В стоимость входят услуги водителя-сопровождающего и трансфер

Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за отдельную плату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн

Водитель заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, мы забираем за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке

По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции

С вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы