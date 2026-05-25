Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

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Насыщенная поездка по сочинским субтропикам - в индивидуальном формате

Посетить край водопадов и источников, подняться на Орлиные скалы и побывать на экоферме и винодельне
В этой поездке собраны одни из самых впечатляющих природных локаций.

Вместе мы отправимся на Мацесту и проверим силу лечебной воды, поднимемся к скалам, где был прикован Прометей. Прогуляемся по чайным плантациям и древнему лесу и соберём целую коллекцию живописных водопадов. А винодельня и уютная экоферма добавят гастрономических впечатлений!
5
67 отзывов
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам - в индивидуальном формате
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам - в индивидуальном формате
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам - в индивидуальном формате

Описание экскурсии

Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых ещё с древних времен люди лечились сероводородом.

Далее наш путь лежит к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей. Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зелёные горы — фотографии на этом фоне получаются отличные.

Заглянем на экоферму: тут вы покормите животных и посмотрите, как растут фруктовые деревья — груша, мандарин, фейхоа и другие. В лавке и ресторане с панорамными окнами вам предложат блюда из фермерских продуктов. А желающие могут пройти на ипподром и покататься на лошадях.

На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов.

После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них. Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота.

На чайных плантациях вы сделаете атмосферные снимки.

А в этнографическом комплексе перед вами предстанут пасторальные пейзажи с горными озерами, пасекой и животными в свободном выгуле. По дикому колхидскому лесу мы дойдём до еще одного водопада.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги водителя-сопровождающего и трансфер
  • Поездка проходит на легковом автомобиле (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris). По желанию, за отдельную плату, возможна замена на машину бизнес-класса. Для больших компаний есть минивэн
  • Водитель заберёт вас из отеля и привезёт обратно в любой район. Путешественников, проживающих в Лазаревском районе, мы забираем за дополнительную стоимость — подробности уточняйте в переписке
  • По желанию вы можете менять местами достопримечательности, осматривать их в своём темпе, заказывать дополнительные опции
  • С вами буду я или другой водитель-сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Мацестинские источники — 100 ₽
  • Орлиные скалы — 200 ₽
  • Комплекс водопадов — 200 ₽
  • Этнографический комплекс — 200 ₽
  • Чайные плантации — 300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1188 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
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1
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2
1
Юлия
Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность экскурсоводу Павлу за экскурсию по Сочи! Павел показал нам столько потаенных уголков, рассказал такие байки, что мы просто в восторге. Отдельный респект за организацию — всё вовремя, комфортно, без суеты. Павел, вы — профессионал своего дела!!! Всем, кто сомневается — берите, не пожалеете!»
Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность экскурсоводу Павлу за экскурсию по Сочи! Павел показал нам
Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность экскурсоводу Павлу за экскурсию по Сочи! Павел показал нам
Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность экскурсоводу Павлу за экскурсию по Сочи! Павел показал нам
Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность экскурсоводу Павлу за экскурсию по Сочи! Павел показал нам
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Е
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
С нами был гид Михаил. Путешествие получилось ярким, очень информативно и интересно, плюс повезло с погодой) отдельное спасибо за фото-видео съемку🔥
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Евгения
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный гид, но Михаил - человек, который знает о своем городе все и даже больше и самое главное любит то, чем занимается. Ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Очень интересная и вдохновляющая поездка!
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
Мы с мужем очень довольны! Я немного переживала, что с нами будет больше сопровождающий, чем полноценный
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Мария
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая)) Водопады и нутрии 🔥 Из-за дождя заменили посещение Орлиных скал на дачу Сталина, не жалеем, сами бы туда не собрались. Завершили все панорамным видом на Сочи.
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
Ездили с Василием 29 сентября. Все понравилось, было интересно, красиво и насыщенно. Дегустация на удивление щедрая))
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М
Мы с сыном изумительно провели время! Василий лучший гид! Приехал за нами на машине! Внимательный, харизматичный, эрудированный! Побывали в интересных местах, куда сами вряд ли бы добрались! И ещё наметили пару мест для следующей экскурсии! Не ожидала, что в окрестностях Сочи столько интересного!
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Е
Отличная экскурсия выдалась. не думала, что в зимний период можно посетить столько красивых мест. Гиду респект. однозначно рекомендую
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