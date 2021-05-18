Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Насыщенная поездка по сочинским субтропикам

Посетить край водопадов и источников, подняться на Орлиные скалы и побывать на экоферме и винодельне

4.7
3 отзыва
В этой экскурсии собраны одни из самых впечатляющих природных локаций.

Вместе мы отправимся на Мацесту и проверим силу лечебной воды, поднимемся к скалам, где был прикован Прометей.

Прогуляемся по чайным плантациям и древнему лесу и соберем целую коллекцию живописных водопадов.

А винодельня и уютная экоферма добавят гастрономических впечатлений!
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам

Что вас ожидает

Программа начинается с ландшафтного парка «Мацестинские источники»: здесь вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода и увидите пещеры, в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом.

Далее наш путь лежит к Орлиным скалам, где, по преданию, был прикован Прометей. Со смотровой площадки вам откроется захватывающий вид на зеленые горы — фотографии на этом фоне получаются отличные.

Заглянем на экоферму: тут вы покормите животных и узнаете, как растут фруктовые деревья — груша, мандарин, фейхоа и другие. В лавке и ресторане с панорамными окнами вам предложат блюда из фермерских продуктов. А желающие могут пройти на ипподром и покататься на лошадях.

На частной винодельне вам покажут, как делается домашнее вино, и устроят дегустацию местных сортов.

После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них. Весной они особенно полноводны, и нет нужды расписывать, какая это красота.

На чайных плантациях, куда мы также обязательно заедем, я расскажу о сочинских видах напитка и их истории — пока вы делаете атмосферные снимки.

А в этнографическом комплексе перед вами предстанут пасторальные пейзажи с горными озерами, пасекой и животными в свободном выгуле. По дикому колхидскому лесу мы дойдем до еще одного водопада — по пути вы услышите, чем примечательна здешняя флора, и проникнитесь красотой этого места.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут экскурсии не подойдет детям, пожилым людям и беременным женщинам
  • Программа гибкая и может меняться по вашему желанию
  • Для экскурсии выбирайте удобную одежду и спортивную обувь

Дополнительные расходы

  • Мацестинские источники — 100 руб.
  • Орлиные скалы — 250 руб.
  • Экоферма — 450 руб.
  • Комплекс водопадов — 250 руб.
  • Этнографический комплекс — 200 руб.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: из отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие гости Сочи! Меня зовут Василий, я организатор компании частных гидов, сам — профессиональный гид. Наши гиды проводят экскурсии позитивно и доброжелательно, хорошо знают историю города и с большим вниманием относятся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора гида и автомобиля. Надеемся на скорую встречу!
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3 настоящих отзыва от туристов

А
18 мая 2021
Всё очень понравилось. Прекрасный гид Василий, лучшие локации Сочи, шикарные фото!
Т
13 мая 2021
Очень классный экскурсовод
С
8 мая 2021
Отличный маршрут, индивидуальный подход, компетентный расказ👏🏻 спасибо Василию.

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