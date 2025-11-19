Откройте для себя жемчужину Абхазии — Новый Афон, где памятники архитектуры соседствуют со святынями и шедеврами природы.
Вы посетите величественный Новоафонский монастырь, спуститесь в таинственную пещеру с подземными озерами и увидите мощный рукотворный водопад. Завершится путешествие дегустацией знаменитых абхазских вин. Этот маршрут подарит яркие и разнообразные впечатления.
Описание экскурсии
Новый Афон — курорт Абхазии, где бок о бок соседствуют памятники архитектуры, христианские святыни и шедевры природы.
Святыни, Рукотворный водопад и вино
Вы проедете по одному из самых насыщенных маршрутов Абхазии. Посетите Новоафонский монастырь, пройдете по залам пещеры к подземным озерам, увидите Рукотворный водопад и оцените абхазские вина. Новый Афон является одним из излюбленных мест гостей Абхазии. Несмотря на небольшие размеры город поражает огромным количеством природных и историко-культурных памятников. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь. Какие документы нужны для въезда в Абхазию• Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием. Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Гагрипш»
- Парк принца Ольденбургского
- Колоннада
- Бзыбское ущелье
- Пасека (дегустация мёда)
- Винный погреб (дегустация вина)
- Подвесной мост над рекой Бзыбь
- Ресторан «Абхазский дворик» (обед по желанию)
- Стеклянный мост через реку Бзыбь
- Ресторан «Апсар» (корабль на воде)
- Новоафонский действующий мужской монастырь
- Рукотворный водопад
- Железнодорожная станция Псырцха
- Новоафонская пещера (оплачивается отдельно)
- Парк с лебединым озером
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Транспортно-экскурсионные расходы
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер до российско-абхазской границы (в обе стороны)
- Новоафонская пещера - 700 рублей (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем по адресу из Вашего отеля
Завершение: Привезем по адресу в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны
Входит в следующие категории Сочи
