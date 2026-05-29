Солнце, море, песок, пляж… Это не про нас.
Комфортабельный мотоцикл, дорога, ощущение скорости — теперь по-нашему! Мы познакомим вас с Олимпийским парком, конгресс-центром «Сириус» и Имеретинским портом, где устроим фотосессию на фоне шхуны. По желанию, выедем на трассу.
Комфортабельный мотоцикл, дорога, ощущение скорости — теперь по-нашему! Мы познакомим вас с Олимпийским парком, конгресс-центром «Сириус» и Имеретинским портом, где устроим фотосессию на фоне шхуны. По желанию, выедем на трассу.
Описание экскурсииЧто вас ждет Предлагаем вам ознакомиться с Олимпийским парком, восседая на комфортабельном кресле самого лучшего туристического мотоцикла Honda Goldwing. Мы покажем Олимпийский Парк и олимпийские объекты: стадион Фишт, ледовую арену Шайба, кёрлинг-центр, дворец Айсберг. Заедем в Имеретинский морской порт и сделаем фотографии на фоне шхуны, на которой Фёдор Конюхов обогнул земной шар. Остановимся у конгресс-центра «Сириус», где находится второй космический корабль «Буран». Организационные детали• Километраж поездки — 20 км, длительность — 30-40 минут.
- Каждый путешественник — пассажир на мотоцикле. За рулём опытный водитель-гид.
- Вся необходимая экипировка выдается.
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет и весом не более 90 кг.
- Мы заберем вас из вашего отеля, если он находится в пределах ПГТ Сириус. Особое внимание - если экскурсия проводится по скидке более 30%, то единовременно может быть предоставлен только один байк.
Ежедневно, круглосуточно.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпийский парк
- Имеретинский морской порт
- Сириус
Что включено
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Любая точка Сириуса по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглосуточно.
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Прокатилась с «ветерком» по трассе вокруг Олимпийского парка, эмоции непередаваемые!!! Такой драйв, скорость, водитель Денис был отменно предупредителен, можно полностью довериться, сделал много отличных фото на байке. Кому хочется острых ощущений рекомендую испытать этот опыт
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Е
Супер поездка! Бабушка прокатилась,красивые виды,теплый ветер!
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С
С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив и галантен в течение всей поездки. Мы проехались по закрытой
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С
С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив и галантен в течение всей поездки. Мы проехались по закрытой
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Е
Хоть раз в жизни стоит попробовать, эта смесь эмоций. Страх, который сменяется эйфорией. Адреналин. Скорость, весь мир мелькает:) А вечерний город, придает этому всему, еще больше красочных ощущений,которые хочется продлить:) И да, это незабываемо. Спасибо за эмоции:)
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Г
Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!
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