Фотопрогулка
до 3 чел.
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5400 ₽
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Круиз
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1350 ₽
3000 ₽ за человека
- ООльга15 июля 2025С ветерком прокатились на кабриолете по Олимпийскому парку. Впечатления самые лучшие. Алексей с кем мы ездили, просто лапочка, обоятельный мужчина с чувством юмора. Получились отличные фото и видео, которые будут согревать нас долгими зимними вечерами. Однозначно советую.
- ЕЕкатерина9 июля 2025Хоть раз в жизни стоит попробовать, эта смесь эмоций. Страх, который сменяется эйфорией. Адреналин. Скорость, весь мир мелькает:) А вечерний город, придает этому всему, еще больше красочных ощущений,которые хочется продлить:) И да, это незабываемо. Спасибо за эмоции:)
- ДДмитрий23 июня 2025Все подробно показали, экскурсию провели на ура. Кайф, кто будет брать не пожалеет. Экскурсоводу Алексею отдельное спасибо))))
- ССветлана18 июня 2025Всё очень понравилось! Чистый автомобиль, веселый и приятный в общении водитель, рассказал обо всех достопримечательностях. Внимательный и к детским просьбам, просто молодец! Мы очень рады, что воспользовались именно этим предложением, обязательно покатаемся с Алексеем еще!
Рекомендуем!!!
- ООльга27 ноября 2024Заказала прогулку на мотоцикле по вечернему Сочи. Я просто в восторге от полученых эмоций и впечатлений! Даже дождь не помешал! Водитель вежливый и внимательный! Сделала фото и видео съёмку! Спасибо огромное за впечатления, которые подарили!
- ККосилова29 сентября 2024Проехали по Олимпийскому парку, увидели всё местные достопримечательности, сделали шикарные фото, в конце поездки по совету нашего гида посмотрели шикарное шоу фонтанов!
- ЕЕлена29 апреля 2024Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
- ГГалина24 апреля 2023Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!
- ССветлана22 ноября 2022С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив
- mmotomama_maxa15 мая 2021Надышаться можно только ветром. Я до сих пор считаю и мое мнение с годами не меняется, что мотоцикл - лучшее, что придумал человек для души! Конечно, в отпуске не смогла отказать себе в удовольствии красиво прокатиться по городу!
