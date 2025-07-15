О Ольга На кабриолете по Олимпийскому парку С ветерком прокатились на кабриолете по Олимпийскому парку. Впечатления самые лучшие. Алексей с кем мы ездили, просто лапочка, обоятельный мужчина с чувством юмора. Получились отличные фото и видео, которые будут согревать нас долгими зимними вечерами. Однозначно советую.

Е Екатерина Олимпийский парк на круизном мотоцикле Хоть раз в жизни стоит попробовать, эта смесь эмоций. Страх, который сменяется эйфорией. Адреналин. Скорость, весь мир мелькает:) А вечерний город, придает этому всему, еще больше красочных ощущений,которые хочется продлить:) И да, это незабываемо. Спасибо за эмоции:)

Д Дмитрий На кабриолете по Олимпийскому парку Все подробно показали, экскурсию провели на ура. Кайф, кто будет брать не пожалеет. Экскурсоводу Алексею отдельное спасибо))))

С Светлана На кабриолете по Олимпийскому парку Всё очень понравилось! Чистый автомобиль, веселый и приятный в общении водитель, рассказал обо всех достопримечательностях. Внимательный и к детским просьбам, просто молодец! Мы очень рады, что воспользовались именно этим предложением, обязательно покатаемся с Алексеем еще!

Рекомендуем!!!

О Ольга Олимпийский парк на круизном мотоцикле Заказала прогулку на мотоцикле по вечернему Сочи. Я просто в восторге от полученых эмоций и впечатлений! Даже дождь не помешал! Водитель вежливый и внимательный! Сделала фото и видео съёмку! Спасибо огромное за впечатления, которые подарили!

К Косилова На кабриолете по Олимпийскому парку Проехали по Олимпийскому парку, увидели всё местные достопримечательности, сделали шикарные фото, в конце поездки по совету нашего гида посмотрели шикарное шоу фонтанов!

Е Елена На кабриолете по Олимпийскому парку Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.

Г Галина Олимпийский парк на круизном мотоцикле Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!

С Светлана Олимпийский парк на круизном мотоцикле читать дальше и галантен в течение всей поездки. Мы проехались по закрытой Краснополянской дороге, трассе, Олимпийскому парку и Имеретинскому порту. Три часа пролетели на одном дыхании, подарив мне море драйва, ярких впечатлений и новых ощущений. Расставаться совершенно не хотелось. Но тут главное вовремя вспомнить, что это не твой парень, а гид и ты на платной экскурсии:)) С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив

С Светлана Олимпийский парк на круизном мотоцикле читать дальше и галантен в течение всей поездки. Мы проехались по закрытой Краснополянской дороге, трассе, Олимпийскому парку и Имеретинскому порту. Три часа пролетели на одном дыхании, подарив мне море драйва, ярких впечатлений и новых ощущений. Расставаться совершенно не хотелось. Но тут главное вовремя вспомнить, что это не твой парень, а гид и ты на платной экскурсии:)) С первой секунды нашей встречи с Захаром я почувствовала, что нахожусь в надежных руках настоящего Профи, он был чрезвычайно заботлив