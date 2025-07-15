Мои заказы

Парк науки и искусства «Сириус» – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк науки и искусства «Сириус»» в Сочи, цены от 1350 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
На кабриолете по Олимпийскому парку
На машине
На мотоцикле
На кабриолете
1 час
-
10%
9 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
На кабриолете по Олимпийскому парку
Начало: Любая точка в Сириусе
Расписание: Круглосуточно, ежедневно.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5400 ₽6000 ₽ за всё до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 12:00 или по договоренности
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
На мотоцикле
30 минут
-
55%
6 отзывов
Круиз
Олимпийский парк на круизном мотоцикле
Начало: Любая точка Сириуса по желанию туриста
Расписание: Ежедневно, круглосуточно.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1350 ₽3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июля 2025
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    С ветерком прокатились на кабриолете по Олимпийскому парку. Впечатления самые лучшие. Алексей с кем мы ездили, просто лапочка, обоятельный мужчина с чувством юмора. Получились отличные фото и видео, которые будут согревать нас долгими зимними вечерами. Однозначно советую.
  • Е
    Екатерина
    9 июля 2025
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    Хоть раз в жизни стоит попробовать, эта смесь эмоций. Страх, который сменяется эйфорией. Адреналин. Скорость, весь мир мелькает:) А вечерний город, придает этому всему, еще больше красочных ощущений,которые хочется продлить:) И да, это незабываемо. Спасибо за эмоции:)
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2025
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Все подробно показали, экскурсию провели на ура. Кайф, кто будет брать не пожалеет. Экскурсоводу Алексею отдельное спасибо))))
  • С
    Светлана
    18 июня 2025
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Всё очень понравилось! Чистый автомобиль, веселый и приятный в общении водитель, рассказал обо всех достопримечательностях. Внимательный и к детским просьбам, просто молодец! Мы очень рады, что воспользовались именно этим предложением, обязательно покатаемся с Алексеем еще!
    Рекомендуем!!!
  • О
    Ольга
    27 ноября 2024
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    Заказала прогулку на мотоцикле по вечернему Сочи. Я просто в восторге от полученых эмоций и впечатлений! Даже дождь не помешал! Водитель вежливый и внимательный! Сделала фото и видео съёмку! Спасибо огромное за впечатления, которые подарили!
  • К
    Косилова
    29 сентября 2024
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Проехали по Олимпийскому парку, увидели всё местные достопримечательности, сделали шикарные фото, в конце поездки по совету нашего гида посмотрели шикарное шоу фонтанов!
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    На кабриолете по Олимпийскому парку
    Олимпийский парк прекрасен. На кабриолете лучше делать больше остановок чтобы фотографироваться.
  • Г
    Галина
    24 апреля 2023
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    Я в полном восторге!!! Спасибо огромное Захару за профессиональное вождение и за красивые места, которые мы посетили. Очень классный байк. Комфортно ехать и наблюдать красоты, с музыкой. Шлем защищает от парывов ветра. Я не забуду эту поездку никогда. Очень рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    22 ноября 2022
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
  • С
    Светлана
    22 ноября 2022
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
  • m
    motomama_maxa
    15 мая 2021
    Олимпийский парк на круизном мотоцикле
    Надышаться можно только ветром. Я до сих пор считаю и мое мнение с годами не меняется, что мотоцикл - лучшее, что придумал человек для души! Конечно, в отпуске не смогла отказать себе в удовольствии красиво прокатиться по городу!

