Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра

Узнаем историю развития парка

Индивидуальная
Узнаем историю развития парка.

В тени огромных деревьев прогуляемся по парку с красивыми экзотическими растениями и аллеями.

Ведь здесь их более 240 видов: юкка, кедры, сакура, туя, бамбук, магнолия, жасмин, пальмы и многие другие.

Посетим самое главное «зелёное» место Ривьеры — «Поляна дружбы».

Узнаем какая здесь в советский период была заложена традиция.

Прогуляемся по Аллее Космонавтов, на которой посажены российскими и американскими покорителями космоса более 50 магнолий.
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра
Парк «Ривьера» - вчера, сегодня, завтра

История «в тени»

Узнаем историю развития парка, увидим бюст его основателя, благодаря которому в наши дни мы можем созерцать всю эту красоту.
В тени огромных деревьев прогуляемся по парку с красивыми экзотическими растениями и аллеями. Ведь здесь их более 240 видов: юкка, кедры, сакура, туя, бамбук, магнолия, жасмин, пальмы и многие другие.

«Поляна дружбы» и Аллея Космонавтов

Посетим самое главное «зелёное» место Ривьеры — «Поляна дружбы». Здесь в советский период была заложена традиция: в знак дружбы мира между народами известные деятели культуры и политики сажали деревья.
Прогуляемся по Аллее Космонавтов, на которой посажены российскими и американскими покорителями космоса более 50 магнолий. Примечательно, что самую первую высадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года.

Ответы на вопросы

Что входит
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Егорова, д. 1
Завершение: ул. Егорова, д. 1 (Розарий в парке)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура☃️Зимние🗽Достопримечательности🔭Обзорные📜История и культураПарк Ривьера🏞Парки

Еще несколько похожих предложений в Сочи

Гагра и Новый Афон: погружение в историю
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Максим
5
9 отзывов
Гагра и Новый Афон: погружение в историю
Узнать, как жили и развивались два культовых города Абхазии, и оценить живописные пейзажи региона
от 9 900 за 1-3 чел.
Олимпийский парк Сочи
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Антон
4.8
12 отзывов
Олимпийский парк Сочи
Узнать историю Имеретинской низменности, увидеть ледовые дворцы и трассы и побывать на шоу фонтанов
6 000 за 1-4 чел.
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
Нет отзывов
Олимпийский парк с волонтёром Игр-2014
Перенестись в дни самого масштабного спортивного события России и узнать об объектах парка
от 3 000 за 1-4 чел.
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Полина
5
3 отзыва
Бердвотчинг в орнитологическом парке Сочи
Понаблюдать за дикими пернатыми, научиться отличать разные виды птиц и узнать об их повадках
от 1 500 за 1 человека
Парк водопадов Менделиха
10 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Яна
4.8
5 отзывов
Парк водопадов Менделиха
О курорте Роза Хутор слышал каждый, однако парк водопадов Менделиха известен пока далеко не всем
1 000 за 1 человека
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Настя
4.6
214 отзывов
Незабываемая природа и три курорта Красной поляны
Вдохновиться ландшафтами сочинской Швейцарии, узнать историю поселка и отведать гастро-символы края
1000350 за 1 человека
Вечерний Олимпийский парк
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Вечерний Олимпийский парк
Предлагаем вам провести вечер в бесподобном Олимпийском парке! С наступлением темноты он преображается
900 за 1 человека
Парк аттракционов SkyPark: природа Кавказа с высоты
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Яна
Нет отзывов
Парк аттракционов SkyPark: природа Кавказа с высоты
Отправляемся в парк аттракционов, расположенный на окраине Сочи, в поселке Казачий брод
800 за 1 человека
Сочи глазами местных
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Владимир
5
14 отзывов
Сочи глазами местных
Прогуляться по самым красивым паркам города и заглянуть в его тайные уголки, приоткрывая историю
от 4 000 за 1-5 чел.
Путь к вершинам - Скай парк и Роза Хутор
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Путь к вершинам - Скай парк и Роза Хутор
Вас ждет уникальная экскурсия по самым популярным локациям постолимпийского Сочи! Знакомство начнется с парком
9 500 за 1-8 чел.
Skypark - парк приключений на высоте
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Валентина
5
2 отзыва
Skypark - парк приключений на высоте
Пройти по подвесному мосту, насладиться панорамами сочинских гор и сделать потрясающие снимки
800 за 1 человека
Вечерний Олимпийский Парк
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Турфирма
4.6
27 отзывов
Вечерний Олимпийский Парк
Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво подсвечивается
800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сочи
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ