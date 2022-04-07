Узнаем историю развития парка, увидим бюст его основателя, благодаря которому в наши дни мы можем созерцать всю эту красоту.
В тени огромных деревьев прогуляемся по парку с красивыми экзотическими растениями и аллеями. Ведь здесь их более 240 видов: юкка, кедры, сакура, туя, бамбук, магнолия, жасмин, пальмы и многие другие.
«Поляна дружбы» и Аллея Космонавтов
Посетим самое главное «зелёное» место Ривьеры — «Поляна дружбы». Здесь в советский период была заложена традиция: в знак дружбы мира между народами известные деятели культуры и политики сажали деревья.
Прогуляемся по Аллее Космонавтов, на которой посажены российскими и американскими покорителями космоса более 50 магнолий. Примечательно, что самую первую высадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года.
Ответы на вопросы
Что входит
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Егорова, д. 1
Завершение: ул. Егорова, д. 1 (Розарий в парке)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.