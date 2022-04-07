История «в тени»

Узнаем историю развития парка, увидим бюст его основателя, благодаря которому в наши дни мы можем созерцать всю эту красоту.

В тени огромных деревьев прогуляемся по парку с красивыми экзотическими растениями и аллеями. Ведь здесь их более 240 видов: юкка, кедры, сакура, туя, бамбук, магнолия, жасмин, пальмы и многие другие.

«Поляна дружбы» и Аллея Космонавтов

Посетим самое главное «зелёное» место Ривьеры — «Поляна дружбы». Здесь в советский период была заложена традиция: в знак дружбы мира между народами известные деятели культуры и политики сажали деревья.

Прогуляемся по Аллее Космонавтов, на которой посажены российскими и американскими покорителями космоса более 50 магнолий. Примечательно, что самую первую высадил Юрий Гагарин 15 мая 1961 года.