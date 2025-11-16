Эта прогулка по Сочи — не просто обзор достопримечательностей, а честный рассказ местного жителя о городе с великим прошлым и противоречивым настоящим.
Вы увидите знаковые места, узнаете неожиданные истории и почувствуете живой ритм курортной столицы, где советское наследие, южный колорит и современность сплетаются в уникальный образ.
Описание экскурсии
- Железнодорожный вокзал Сочи — одно из самых красивых зданий города и хранитель загадки, которую не могут разгадать десятилетиями
- Советская архитектура — вы узнаете, какими идеями советских мастеров до сих пор вдохновляются американские урбанисты
- Главная улица Сочи — прогулка по знаменитому променаду, где за фасадами прячутся уютные дворики, скверы и следы ушедших эпох
- Советский торговый центр — я покажу, как воплощалась идея «нового советского комфорта» и что от неё осталось
- Морской вокзал и Приморская набережная — знаковые символы города и открыточные виды на море
- Площадь Искусств, Художественный музей, Зимний театр, первая церковь и нулевой километр Сочи — история города в архитектуре, от античных следов до советского ампира
Вы узнаете:
- действительно ли Сочи дорогой город
- что создала, а что разрушила Олимпиада
- кто из власть имущих создавал элитный Город Солнца, кто упорно его переделывал в массовый курорт, а кто изуродовал некоторые районы безжизненными высотками
- чем живут, где учатся и отдыхают современные сочинцы
- почему одни мечтают переехать в Сочи, а другие бегут из него
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|935 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 636 туристов
Давным-давно моего прапрадедушку направили работать бухгалтером в один сочинский санаторий. Неподалёку ему выделили землю, на которой он построил дом. В этом доме я и живу всю свою жизнь. Ещё будучи
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
16 ноя 2025
Владимир отличный рассказчик, на групповой экскурсии мы почувствовали индивидуальный сервис. Продуманный, нетривиальный маршрут с множеством приятных мелочей разнообразят прогулку. Три часа прошли незаметно и увлекательно. Владимиру успехов и развития, новых туров!
Т
Татьяна
16 ноя 2025
Прогулялись по Сочи с замечательным гидом Владимиром
Экскурсия очень понравилась! Владимир очень интересный рассказчик, внимательный и очень приятный молодой человек, влюбленный в свой город
Экскурсию и гида однозначно рекомендуем!
А
Анастасия
30 окт 2025
Экскурсия подарила замечательные эмоции! У Владимира замечательная энергетика! Ощущение после 3-х часовой прогулки как после общения с другом - настолько легко и уместно подавалась информация. При этом не страдало качество
Входит в следующие категории Сочи
