Истории из жизни ничуть не уступают лихо заверченным сюжетам из кино! В Сочи влюблялись, стреляли — и попадали в городские детективы или анекдоты. Мы пройдём по историческому центру, где я не только освещу биографию курорта, но и расскажу, кто из отдыхающих впутывался здесь в криминальную историю, а кто — в романтическую.

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Описание экскурсии

Наш маршрут:

Дом городского старосты Прилукова

Художественный музей (Дом Управляющего ЦИК по строительству курорта)

Дом врача Аркадия Гордона

Первая городская библиотека

Первая респектабельная гостиница «Гранд-отель»

Храм Архангела Михаила

Крепость «Александрия»

Морской вокзал

Начнём с детективов

На старейшей улице города вы узнаете, как жили сочинские дачники, какие нравы здесь царили и почему бас Шаляпин в Сочи достал пистолёт и совершил убийство.

У первого городского храма поймёте, как с ним связан Достоевский. А также попытаетесь разгадать тайну века: куда с сочинской дачи исчезли личные вещи писателя и почему их ищут уже 100 лет.

У дома городского старосты узнаете о коррупционных скандалах и казнокрадстве.

Рассмотрите дом уполномоченного ЦИК по строительству курорта и выясните, как создавался идеальный советский город для приморского отдыха. Здесь же я расскажу об «охоте на медведя» — то есть о том, как в советском Сочи предотвратили покушение века.

О современной краже века тоже расскажу: вы узнаете, как в Сочи в постсоветских 90-х ограбили музей и где потом нашлись картины Айвазовского.

Остросюжетную линию разбавим мелодрамой