Старый Сочи: детективы и мелодрамы

Прогулка в стиле ретро с занимательными сюжетами из жизни отдыхающих
Истории из жизни ничуть не уступают лихо заверченным сюжетам из кино! В Сочи влюблялись, стреляли — и попадали в городские детективы или анекдоты.

Мы пройдём по историческому центру, где я не только освещу биографию курорта, но и расскажу, кто из отдыхающих впутывался здесь в криминальную историю, а кто — в романтическую.
5
7 отзывов
Старый Сочи: детективы и мелодрамы
Старый Сочи: детективы и мелодрамы
Старый Сочи: детективы и мелодрамы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • Дом городского старосты Прилукова
  • Художественный музей (Дом Управляющего ЦИК по строительству курорта)
  • Дом врача Аркадия Гордона
  • Первая городская библиотека
  • Первая респектабельная гостиница «Гранд-отель»
  • Храм Архангела Михаила
  • Крепость «Александрия»
  • Морской вокзал

Начнём с детективов

На старейшей улице города вы узнаете, как жили сочинские дачники, какие нравы здесь царили и почему бас Шаляпин в Сочи достал пистолёт и совершил убийство.

У первого городского храма поймёте, как с ним связан Достоевский. А также попытаетесь разгадать тайну века: куда с сочинской дачи исчезли личные вещи писателя и почему их ищут уже 100 лет.

У дома городского старосты узнаете о коррупционных скандалах и казнокрадстве.

Рассмотрите дом уполномоченного ЦИК по строительству курорта и выясните, как создавался идеальный советский город для приморского отдыха. Здесь же я расскажу об «охоте на медведя» — то есть о том, как в советском Сочи предотвратили покушение века.

О современной краже века тоже расскажу: вы узнаете, как в Сочи в постсоветских 90-х ограбили музей и где потом нашлись картины Айвазовского.

Остросюжетную линию разбавим мелодрамой

  • Обсудим, из-за кого Маяковский поменял планы и примчался в Сочи, как угодил в гостиничный скандал и за что получил язвительную записку:
    «Голос ваш сочен, но противен на вкус. Поэтому в Сочи вами не увлекусь»
  • Посмотрим на сочинские снимки Владимира Высоцкого и Марины Влади
  • И о любви Светланы Сталиной в Сочи тоже поговорим
  • А ещё: почитаем старые газеты, оценим меню курортных рестораций, посмеёмся над городскими новостями, поохаем над нравами и рассмотрим ретрофотографии

в среду и четверг в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный750 ₽
Пенсионеры650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
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1
Ирина
9 ноя 2024
Интересная экскурсия, получила много новых знаний про город и его жителей и без сильных запоминаний дат. Но пришлось потом все же сделать отдельные заметки.
Отдельное спасибо Анне за советы и доп. информацию.
О
7 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
Н
7 ноя 2024
Анна-замечательный экскурсовод, профессионал своего дела, влюбленная в то, что она делает!
3.5 часа интереснейших историй от вдохновенной рассказчицы
А
7 ноя 2024
Экскурсовод Анна основательно погрузила в историю города и современную жизнь сочинцев, но сделала это на удивление легко и изящно, вкрапляя в свой рассказ «аппетитные» подробности и детали. Осталось ощущение, что тебя накормили вкуснейшим рулетом с цукатами! Рекомендуем экскурсовода и его экскурсии!
Л
31 окт 2024
Анна, замечательно провела экскурсию, очень приятно было слагать правильную речь, сопровождалась экскурсия приятными рассказами и фотографиями, а еще приятно оказаться в прошлом, как жили, радовались и проходили жизненные трудности люди той эпохи, исторически все подтверждено документами, если кратко очень вкусно было, интересно, современно и трогательно, Анне желаю побольше таких проектов
Е
24 окт 2024
Анна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и очень трогательные. Известные имена открылись для меня ещё и с других сторон. Обязательно рекомендую 👍
Анна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и оченьАнна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и оченьАнна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и оченьАнна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и оченьАнна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и оченьАнна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и очень
О
17 окт 2024
Анна просто великолепна! Очень интересная экскурсия, супер эмоциональная отдача, как будто побывали в театре! Огромное спасибо и очень рекомендую, время летит незаметно)

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