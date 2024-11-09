Прогулка в стиле ретро с занимательными сюжетами из жизни отдыхающих
Истории из жизни ничуть не уступают лихо заверченным сюжетам из кино! В Сочи влюблялись, стреляли — и попадали в городские детективы или анекдоты.
Мы пройдём по историческому центру, где я не только освещу биографию курорта, но и расскажу, кто из отдыхающих впутывался здесь в криминальную историю, а кто — в романтическую.
5
7 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Наш маршрут:
Дом городского старосты Прилукова
Художественный музей (Дом Управляющего ЦИК по строительству курорта)
Дом врача Аркадия Гордона
Первая городская библиотека
Первая респектабельная гостиница «Гранд-отель»
Храм Архангела Михаила
Крепость «Александрия»
Морской вокзал
Начнём с детективов
На старейшей улице города вы узнаете, как жили сочинские дачники, какие нравы здесь царили и почему бас Шаляпин в Сочи достал пистолёт и совершил убийство.
У первого городского храма поймёте, как с ним связан Достоевский. А также попытаетесь разгадать тайну века: куда с сочинской дачи исчезли личные вещи писателя и почему их ищут уже 100 лет.
У дома городского старосты узнаете о коррупционных скандалах и казнокрадстве.
Рассмотрите дом уполномоченного ЦИК по строительству курорта и выясните, как создавался идеальный советский город для приморского отдыха. Здесь же я расскажу об «охоте на медведя» — то есть о том, как в советском Сочи предотвратили покушение века.
О современной краже века тоже расскажу: вы узнаете, как в Сочи в постсоветских 90-х ограбили музей и где потом нашлись картины Айвазовского.
Остросюжетную линию разбавим мелодрамой
Обсудим, из-за кого Маяковский поменял планы и примчался в Сочи, как угодил в гостиничный скандал и за что получил язвительную записку: «Голос ваш сочен, но противен на вкус. Поэтому в Сочи вами не увлекусь»
Посмотрим на сочинские снимки Владимира Высоцкого и Марины Влади
И о любви Светланы Сталиной в Сочи тоже поговорим
А ещё: почитаем старые газеты, оценим меню курортных рестораций, посмеёмся над городскими новостями, поохаем над нравами и рассмотрим ретрофотографии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сочи
Провела экскурсии для 2534 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Анна, я журналист и сертифицированный экскурсовод. Убеждена, что в каждой истории интересны подробности, детали, любопытные факты. Вы можете забыть дату постройки старинного особняка, но те читать дальше
мелодрамы и детективы, что там разворачивались, вы не забудете. Я покажу вам старый Сочи через истории самых знаменитых курортников: от Шаляпина до Сталина. Мы окунёмся в атмосферу всесоюзной здравницы и узнаем тайны первых особняков и их владельцев.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
9 ноя 2024
Интересная экскурсия, получила много новых знаний про город и его жителей и без сильных запоминаний дат. Но пришлось потом все же сделать отдельные заметки. Отдельное спасибо Анне за советы и доп. информацию.
О
Ольга
7 ноя 2024
Очень интересная экскурсия, отличный гид. Рекомендую!
Н
Надежда
7 ноя 2024
Анна-замечательный экскурсовод, профессионал своего дела, влюбленная в то, что она делает! 3.5 часа интереснейших историй от вдохновенной рассказчицы
А
Алексей
7 ноя 2024
Экскурсовод Анна основательно погрузила в историю города и современную жизнь сочинцев, но сделала это на удивление легко и изящно, вкрапляя в свой рассказ «аппетитные» подробности и детали. Осталось ощущение, что тебя накормили вкуснейшим рулетом с цукатами! Рекомендуем экскурсовода и его экскурсии!
Л
Лариса
31 окт 2024
Анна, замечательно провела экскурсию, очень приятно было слагать правильную речь, сопровождалась экскурсия приятными рассказами и фотографиями, а еще приятно оказаться в прошлом, как жили, радовались и проходили жизненные трудности люди той эпохи, исторически все подтверждено документами, если кратко очень вкусно было, интересно, современно и трогательно, Анне желаю побольше таких проектов
Е
Евгения
24 окт 2024
Анна, просто замечательнейший гид!! Истории о людях из ее рассказа были захватывающие, а порой и очень трогательные. Известные имена открылись для меня ещё и с других сторон. Обязательно рекомендую 👍
О
Ольга
17 окт 2024
Анна просто великолепна! Очень интересная экскурсия, супер эмоциональная отдача, как будто побывали в театре! Огромное спасибо и очень рекомендую, время летит незаметно)