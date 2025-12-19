Если хочется почувствовать себя скалолазом и увидеть Сочи сверху — но без безумного экстрима, вам точно ко мне.
Мы пойдём по оборудованному скальному маршруту via ferrata: будем подниматься, проходить узкие полки, заглянем в небольшую пещеру и всё это — со страховкой. Безопасно, красиво и очень запоминается.
Описание экскурсии
Прогулка проходит по территории Сочинского национального парка. Мы сделаем круговой маршрут в районе Агурских водопадов: увидим их сверху и снизу, пройдём по скальному участку via ferrata, а в тёплое время года — при желании искупаемся.
Организационные детали
- Экскурсию проводит инструктор с альпинистским значком (я)
- Маршрут адаптируется под темп группы
- Небольшая группа и немноголюдные локации
- Дополнительно оплачивается вход в Сочинский национальный парк — 250 ₽ за чел.
В стоимость включено всё необходимое снаряжение
- Шлем
- Обвязка
- Усы с амортизатором рывка
С собой необходимо взять
- Перчатки
- Удобную обувь
- Воду и лёгкий перекус
- Солнцезащитный крем, очки (летом)
- Ветровку
- Рюкзак
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мацесте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 130 туристов
Меня зовут Сергей и я влюблён в горы! Зимой работаю инструктором по сноуборду, летом — downhill, каньонинг, походы, trailrunning… В 2023 году получил звание «Альпинист России» вместе с соответствующим значком! За 5 лет в Красной Поляне множество троп было исхожено и изъезжено, самыми любимыми я хочу поделиться!
