Я Вас встречаю и мы отправимся на треккинг- фотопрогулку 👣.

Ущелье Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья 🌳.

Маршрут начинается от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Обращает на себя внимание мутный, белесый цвет воды в реке и неприятный, тухлый запах. Это к пресной речной воде подмешиваются минеральные воды сульфидного мацестинского источника, который расположен выше, у выхода Агуры из ущелья. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.

Продолжив подъем по тропе, то через полчаса можно выйти на живописные обрывы Орлиных скал, расположенных вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья. Скалы представляют собой вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря 🌊.