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Поход Орлиные скалы - Агурские водопады

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Поход Орлиные скалы - Агурские водопады
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады

Что вы увидите

  • Орлиные скалы
  • Агурский водопад
Я Вас встречаю и мы отправимся на треккинг- фотопрогулку 👣.
Ущелье Агуры в любое время года исключительно красиво: здесь произрастают смешанные леса колхидского типа, насыщенные реликтами третичного периода. Непролазные чащи создает многоярусная растительность с вечнозеленым подлеском и множеством лиан, обвивающих деревья 🌳.
Маршрут начинается от зоны кафе и ресторанов, расположенных на правом берегу Агуры. Обращает на себя внимание мутный, белесый цвет воды в реке и неприятный, тухлый запах. Это к пресной речной воде подмешиваются минеральные воды сульфидного мацестинского источника, который расположен выше, у выхода Агуры из ущелья. Путь от поляны с ресторанами пролегает по благоустроенной тропе, снабженной в необходимых местах перилами, лесенками и мостами.
Продолжив подъем по тропе, то через полчаса можно выйти на живописные обрывы Орлиных скал, расположенных вдоль правого берега реки Агура, в 2 километрах от её устья. Скалы представляют собой вертикальные обрывы высотой 125 метров над уровнем реки и 379 метров над уровнем моря 🌊.
Что входит
  • Трекинговые палки
  • трансфер к месту начала
  • фотографии
  • термос чая)
Что не входит
  • Входной билет 200 руб
  • с человека
  • обратная дорога на автобусе
Начало
🚩 Ж\Д Вокзал Сочи
Место завершения
🏁 Мацеста
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады
Поход Орлиные скалы - Агурские водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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