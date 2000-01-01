Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Бунин И.
Бунин И. – Гид из Сочи
Вас ждет путешествие в мир природы! Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 💧Водопады
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Что вы увидите

  • Змейковские водопады
  • Мацестинская чайная плантация
Вас ждет путешествие в мир природы!
Вы посетите заповедный реликтовый лес 🌳, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор ⛰️ растет самый северный в мире чай.
Я не дам вам заскучать и расскажу, как складывалась история 📖 Сочи на протяжении веков, почему во времена Российской империи здесь было много греков и эстонцев, что такое Большой Сочи, и кто привез в наши края первый чай.
Маршрут несложный, проходит по оборудованным тропам и доступен путешественникам с базовой физической подготовкой.
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • 60 фотографий в обработке, которые вы получите в течение двух недель после фотопрогулки (будут размещены на Яндекс. диске)
Что не входит
  • Питание
  • Питание
  • Трансфер из Сочи на комфортабельном автомобиле входит в стоимость, при необходимости в машину можно поставить детское кресло.
  • Трансфер из других мест оплачивается дополнительно: из Адлера и Олимпийского парка — 2000 руб., но готовьтесь что пробки бывают по 3 часа)
  • Можно самостоятельно добраться на электричке до Сочи всего за 40 минут без пробок!
Начало
🚩 Заберу вас от отеля
Место завершения
🏁 Довезу обратно до отеля
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи
Фотопутешествие по волшебным окрестностям Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Бунин И.
Бунин И.
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