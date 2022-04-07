Новый Афон

Карстовая полость

Новый Афон — замечательный климатический курорт. Он очень красив. Виноградники, оливковые и мандариновые рощи, кипарисовые аллеи придают ему неповторимый колорит и, конечно же, изумительная по красоте, карстовая полость. Многочисленные туристы спешат в Новый Афон, чтобы увидеть одну из крупнейших пещер Европы. По искусственно пробитому тоннелю длиной 1360м небольшой электропоезд доставит вас в потрясающий подземный мир сталактитов и сталагмитов.

Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь

Новый Афон — небольшой, но удивительно живописный город на побережье Черного моря. Древнейший христианский центр, место паломничества христиан. Здесь, по преданию, в течение почти 2 лет жил один из 12 апостолов Иисуса Христа — Симон Кананит. Грот, в котором он уединялся и молился, часто посещается туристами и паломниками. Недалеко от своей кельи С. Кананит был убит. На месте его погребения в IX-Хвв. был возведен храм. Этот храм, в недрах которого могила апостола, вы сможете увидеть.

Монахи Старого Афона выбрали это местечко, освященное проповедью С. Кананита, для строительства своей обители. Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь был построен в начале ХХв., став центром православия на Кавказе. Убедительная просьба ко всем желающим посетить обитель, одеваться соответственно требованиям Церкви.

Гагра

Древняя крепость «Абаата»

В ее седых камнях читается нелегкая судьба Гагры. Город помнит корабли греков и легионы римлян, полчища византийцев и топот злых коней турецкого войска.

Базилика первых христиан VIв.

Достопримечательностью Гагры является базилика первых христиан VIв. Сложенная из глыб известняка 15 веков назад, она сохранила свой облик древнегреческого храма.

Приморский парк

Приятно в жаркий день прогуляться по тенистым тропинкам Приморского парка. Он приютил около 400 видов растений — роскошные пальмы, удивительные агавы, пробковые дубы, величественные платаны.

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского

Ресторан «Гагрипш», Колоннада, дворец принца Ольденбургского — все заслуживает Вашего внимания. И самой незабываемой останется встреча с людьми. Гостеприимство, мудрость и доброта абхазского народа с древней самобытной культурой, любовь к своей земле, национальные обычаи, зажигательные песни и танцы — все это останется в ваших сердцах.

Водопады Абхазии «Девичьи слезы» и «Мужские слезы»

Уже на 2 км Рицинской трассы можно увидеть самый трогательный водопад Абхазии «Девичьи слезы». Этот водопад стекает по склону тонкими струйками, проходя сквозь толщу известковых скал. Далее на 31 км будут и «Мужские слезы». Экскурсоводы расскажут интересную легенду об образовании этих водопадов.

Голубое озеро

На высоте 100 м над у. м. Голубое озеро, которое потрясает своей яркой голубизной, абсолютной прозрачностью воды. Говорят, что если умыться водой этого озера, можно сбросить десятки лет.

Юпшарский каньон и Чабгарский карниз

Никого не оставят равнодушными и Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. Вот где замирает сердце! А вершины гор, как они красивы, особенно весной и в начале лета, снежные вершины и пышная растительность.

Озеро Рица

Но вот впереди зелено-голубое безмятежное сияние озера Рица, в котором отражаются заснеженные громады гор. Вы проведете 1,5 часа на берегу озера, можете в кафе отведать Рицинскую форель.

Рекомендуемая форма одежды:

Удобная обувь, головной уборы. При желании искупаться купальный костюм. Женщинам: платок и юбку (желательно).

На маршруте можно приобрести: