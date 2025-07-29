Как сделать так, чтобы за 3-4 часа прогулки в лесу детям не было скучно, а телефон перестал быть единственным развлечением? Отправиться семьёй или компанией друзей на прогулку-квест по Агурскому ущелью. Вы увидите то, что природа создала миллионы лет назад. Найдёте следы доисторических животных и узнаете тайны обитателей колхидского леса.
Описание квеста
- Лесная эко-тропа, по которой вы попадёте в уникальный национальный парк
- Поляна Высоцкого и место отдыха первых космонавтов
- Мистическая купель с останками древних организмов
- Колхидский лес с эндемиками и реликтами
- Источники «живой и мёртвой воды» из сказок
- Агурский водопад и ущелье с небольшим горным озером
C вами будут гид-краевед и лисёнок-следопыт Кико. Загадаем загадки и расскажем легенды и уникальные факты, которые нельзя узнать из интернета.
Быстрее собирайте рюкзаки и в путь! Будет интересно даже взрослым!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в нацпарк — 250 ₽ за чел.
- Мини-поход будет интересен взрослым и детям от 6 лет
- Оптимальное время начала — летом до 9:30, в межсезонье до 11:00. Дневной вариант — в 15:30
- Этот маршрут несложный. Если у вас хорошая физическая подготовка, вы можете забронировать для прохождения более продолжительную экскурсию с подъёмом на Орлиные скалы (379 м). Детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Хостинском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 224 туристов
Вы замечали, какое умиротворение наступает, когда оказываешься на природе? Аромат лесных цветов, горные вершины и чувство свободы. Это удивительный мир Западного Кавказа, который хочется показать всем. Я профессиональный гид, член Сочинского
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
29 июл 2025
Сердечно благодарю нашего гида Елена за погружение в удивительный мир Сочинской природы, за проникновение, знания, акцент на бережное отношение к природе. Ко всему прочему, Елена отлично ладит с детьми, искусно снимает усталость, увлекает, заинтересовывает. Была с девочками 8 и 9 лет. Это было прекрасное путешествие!
Юлия
10 июл 2025
Мы ходили на эту экскурсию двумя семьями с детьми (7 лет). Нам очень понравилось. Елена столько всего знает, с такой любовью относится к природе и к своей профессии, что одной
