Групповая
Лучший выбор3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
Центр города, Олимпийская деревня, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
50%
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
550 ₽
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 400 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 18 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи
Открыть для себя город-курорт за 6 часов
Начало: Морской порт, ж/д Сочи, ул. Виноградная, остановки...
Расписание: ежедневно в 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1350 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый год в Сочи
Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Начало: В центре Сочи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 750 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 июня 2025Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из СочиДата посещения: 21 июня 2025Все было прекрасно
- ЛЛилия8 декабря 2025Прекрасная, объемная экскурсия по Сочи! Посетили значимые локации, эмоций море, необычайная красота 😍🫶🏻🔥
- ВВалерия8 декабря 2025Ездила на экскурсию вместе с гидом Кристиной, очень интересно рассказывает обо всём, времени было достаточно для того, чтобы отдохнуть, погулять, насладиться красивыми видами!
- ЛЛариса6 декабря 2025Отличная поездка с Петросом в Абхазию!! Очень добрый и душевный человек)) Рекомендуем на все 100!! Спасибо большое👍
- ККнязькова6 декабря 2025Все понравилось за исключением поездки в парк альпак (трансфер уехал по заполнению народа а за другим народом только через час
- ТТатьяна4 декабря 2025Спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Нам всё очень понравилось, не пожалели, что выбрали индивидуальный формат. Автомобиль комфортабельный, хочется также отметить,
- ААлина3 декабря 2025Мы в восторге!!!
- ЕЕлена1 декабря 2025Светлана - замечательный экскурсовод! Рассказывала о истории и современной жизни Сочи и красной поляны интересно, с юмором, без скучных исторических лекций) Очень рекомендую. Маршрут легкий, не устали ни капли. Вернулись домой с массой впечатлений)
- ЕЕлизавета29 ноября 2025Спасибо огромное Светлане за замечательную поездку! Очень комфортное вождение, поток интересной информации, в котором тонешь и не перестаёшь удивляться! Светлана
- ННаталья29 ноября 2025Сегодня были на экскурсии, все было супер, наполненная, продуманная до мелочей программа, входит много мест для посещения. Очень здорово, что
- ВВячеслав23 ноября 2025Прошло хорошо
- sskdron1981@gmail.com22 ноября 2025Экскурсия понравилась, всё как в описании. Особенно понравилось прогулка до водопада, катание на фуникулёрах и, как фееричное завершение программы, шоу
- ТТатьяна22 ноября 2025Интересная, увлекательная экскурсия. Из недостатков, все сжато по времени. Поднялись на вершину. Там буквально полчаса - это, конечно, слишком мало, чтоб насладиться такими прекрасными видами.
- ГГуля20 ноября 2025Светлана, Вам большой привет из Питера и благодарность за прекрасно проведенный день.
Наша экскурсия удалась на славу. Все было как планировали.
- ЗЗюганова17 ноября 2025Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно, понравилось всем и взрослыми детям, что немало важно!
- ББезуглый16 ноября 2025Замечательная экскурсия, советую.
- ЕЕлена15 ноября 2025Все отлично, Сюзанна встретила нас как родственников очень тепло и провела с нами не забываемое время в Сочи.
- ААлина15 ноября 2025Экскурсия очень понравилась! Спасибо Якову за хорошую организацию, интересную информацию, преподнесение её в позитивном ключе и с юмором! Спасибо Магомеду за комфортное вождение!
Ребятам желаем с подругой удачи в их деле и адекватных туристов!
- ООксана13 ноября 2025Были на экскурсии 13 ноября. Не смотря на дождь,который был весь день все было очень интересно. Гид Дарья очень интересно и познавательно все рассказала и показала.
- ММежевикина12 ноября 2025Просто прекрасная экскурсия, не смотря на дождик, все прошло отлично! и даже дождь не испортил настроение
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Резиденция Деда Мороза»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Резиденция Деда Мороза" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 550 до 18 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 708 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Сочи на 2025 год по теме «Резиденция Деда Мороза», 708 ⭐ отзывов, цены от 550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль