Резиденция Деда Мороза – экскурсии в Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «Резиденция Деда Мороза» в Сочи, цены от 550 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
На автобусе
10 часов
42 отзыва
Групповая
Лучший выбор
3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
Самый популярный формат однодневной поездки в "Красную Поляну", "Розу Хутор" и "Газпром Поляну"
Начало: На центральных улицах Мамайки, Сочи, Адлера, Сириу...
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
3500 ₽ за человека
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
На машине
6 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
На машине
На микроавтобусе
9 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Насыщенное обзорное путешествие по Большому Сочи
Центр города, Олимпийская деревня, "Красная Поляна" и "Роза Хутор" за один день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
На автобусе
9 часов
-
50%
307 отзывов
Групповая
Экскурсия на Красную поляну: наследие Олимпиады и красоты природы
Путешествие в горный кластер Сочи, где вы увидите олимпийские объекты, уникальные природные памятники и насладитесь головокружительными панорамами
Начало: Зависит от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
550 ₽1100 ₽ за человека
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
155 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы про...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 400 ₽ за всё до 6 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
На машине
6 часов
-
10%
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи
На автобусе
На микроавтобусе
6 часов
83 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Сочи
Открыть для себя город-курорт за 6 часов
Начало: Морской порт, ж/д Сочи, ул. Виноградная, остановки...
Расписание: ежедневно в 12:45
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
1350 ₽ за человека
Новый год в Сочи
На машине
4 часа
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый год в Сочи
Найти в бесснежном Сочи зимнюю сказку, пушистый снег и праздничное настроение
Начало: В центре Сочи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
12 750 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Дата посещения: 21 июня 2025
    Все было прекрасно
  • Л
    Лилия
    8 декабря 2025
    3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
    Прекрасная, объемная экскурсия по Сочи! Посетили значимые локации, эмоций море, необычайная красота 😍🫶🏻🔥
  • В
    Валерия
    8 декабря 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Ездила на экскурсию вместе с гидом Кристиной, очень интересно рассказывает обо всём, времени было достаточно для того, чтобы отдохнуть, погулять, насладиться красивыми видами!
  • Л
    Лариса
    6 декабря 2025
    Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
    Отличная поездка с Петросом в Абхазию!! Очень добрый и душевный человек)) Рекомендуем на все 100!! Спасибо большое👍
  • К
    Князькова
    6 декабря 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Все понравилось за исключением поездки в парк альпак (трансфер уехал по заполнению народа а за другим народом только через час
    читать дальше

    возвращается 🤷🏻‍♀️) но я думаю это именно организаторам парка нужно пересмотреть) но хорошо что успели вернутся к автобусу вовремя пришлось идти пешком а потом вызывать такси)

    Все понравилось за исключением поездки в парк альпак (трансфер уехал по заполнению народа а за другим народом только через час
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Нам всё очень понравилось, не пожалели, что выбрали индивидуальный формат. Автомобиль комфортабельный, хочется также отметить,
    читать дальше

    что Светлана отлично водит, чувствовали себя безопасно. В течение дороги Светлана рассказывала интересные факты и давала комментарии по поводу мест, которые мы проезжали. Также до красной поляны было несколько остановок в живописных местах. Рекомендую Светлану, она отличный специалист и приятный человек!)

    Спасибо Светлане за проведенную экскурсию! Нам всё очень понравилось, не пожалели, что выбрали индивидуальный формат. Автомобиль комфортабельный, хочется также отметить,
  • А
    Алина
    3 декабря 2025
    Большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии
    Мы в восторге!!!
  • Е
    Елена
    1 декабря 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Светлана - замечательный экскурсовод! Рассказывала о истории и современной жизни Сочи и красной поляны интересно, с юмором, без скучных исторических лекций) Очень рекомендую. Маршрут легкий, не устали ни капли. Вернулись домой с массой впечатлений)
    Светлана - замечательный экскурсовод! Рассказывала о истории и современной жизни Сочи и красной поляны интересно, с
  • Е
    Елизавета
    29 ноября 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Спасибо огромное Светлане за замечательную поездку! Очень комфортное вождение, поток интересной информации, в котором тонешь и не перестаёшь удивляться! Светлана
    читать дальше

    угостила нас вкуснейшими мандаринами, помогла с билетами, отвезла нас в горы к красоте) Эту поездку мы будем долго помнить и повторим всей семьёй, если вернемся в Сочи!

    Спасибо огромное Светлане за замечательную поездку! Очень комфортное вождение, поток интересной информации, в котором тонешь и не перестаёшь удивляться! Светлана
  • Н
    Наталья
    29 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Сегодня были на экскурсии, все было супер, наполненная, продуманная до мелочей программа, входит много мест для посещения. Очень здорово, что
    читать дальше

    забирают с удобной остановки, рядом с жильем.
    Кристина чудесный, внимательный, заботливый, улыбчивый и дружелюбный экскурсовод.
    Спасибо огромное за массу невероятных и позитивных впечатлений.

    Сегодня были на экскурсии, все было супер, наполненная, продуманная до мелочей программа, входит много мест для посещения. Очень здорово, что
  • В
    Вячеслав
    23 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Прошло хорошо
  • s
    skdron1981@gmail.com
    22 ноября 2025
    3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
    Экскурсия понравилась, всё как в описании. Особенно понравилось прогулка до водопада, катание на фуникулёрах и, как фееричное завершение программы, шоу
    читать дальше

    поющего фонтана в Олимпийском парке! Хочу поблагодарить организатора Марию за хорошее отношение, всё объяснила и рассказала, ответила даже на мои глупые вопросы)))

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Интересная, увлекательная экскурсия. Из недостатков, все сжато по времени. Поднялись на вершину. Там буквально полчаса - это, конечно, слишком мало, чтоб насладиться такими прекрасными видами.
  • Г
    Гуля
    20 ноября 2025
    Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Сочи
    Светлана, Вам большой привет из Питера и благодарность за прекрасно проведенный день.
    Наша экскурсия удалась на славу. Все было как планировали.
    читать дальше

    Комфортабельный автомобиль, прекрасный водитель и рассказчик. Было легко и все понятно. Светлана старалась выполнить все наши пожелания в поездке. Будем в Сочи, теперь знаем, к кому обращаться за экскурсией.)

    Светлана, Вам большой привет из Питера и благодарность за прекрасно проведенный день.
Наша экскурсия удалась на славу. Все было как планировали.
  • З
    Зюганова
    17 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень интересно, понравилось всем и взрослыми детям, что немало важно!
  • Б
    Безуглый
    16 ноября 2025
    3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
    Замечательная экскурсия, советую.
  • Е
    Елена
    15 ноября 2025
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Все отлично, Сюзанна встретила нас как родственников очень тепло и провела с нами не забываемое время в Сочи.
  • А
    Алина
    15 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо Якову за хорошую организацию, интересную информацию, преподнесение её в позитивном ключе и с юмором! Спасибо Магомеду за комфортное вождение!
    Ребятам желаем с подругой удачи в их деле и адекватных туристов!
  • О
    Оксана
    13 ноября 2025
    Экскурсия на Красную Поляну: наследие Олимпиады в Сочи
    Были на экскурсии 13 ноября. Не смотря на дождь,который был весь день все было очень интересно. Гид Дарья очень интересно и познавательно все рассказала и показала.
  • М
    Межевикина
    12 ноября 2025
    3 курорта за 1 день (включена канатная дорога и шоу фонтанов)
    Просто прекрасная экскурсия, не смотря на дождик, все прошло отлично! и даже дождь не испортил настроение

Сколько стоит экскурсия по Сочи в декабре 2025
Сейчас в Сочи в категории "Резиденция Деда Мороза" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 550 до 18 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 708 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
