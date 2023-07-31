Соединить в одном путешествии отдых на комфортном катере и поездку на гидроцикле в открытом море
Своей компанией вы отправитесь на прогулку на комфортабельном катере. Насладитесь прекрасными видами Сочи, подышите чистым солёным воздухом и окунётесь в лазурную воду.
Инструктор подгонит к катеру гидроцикл: вы пройдёте обучение и по очереди покатаетесь на нём в открытом море.
Инструктор подгонит к катеру гидроцикл: вы пройдёте обучение и по очереди покатаетесь на нём в открытом море.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Отдых на катере. Вы покатаетесь на современном белоснежном катере с удобными диванами, столиками, посудой и пледами. С собой можно взять еду и напитки — и насладиться ими на свежем воздухе с прекрасными видами.
Поездка на гидроцикле. Инструктор подгонит 1 гидроцикл к вашему катеру в открытом море и покажет, как им управлять. После этого вы сможете по очереди на нём покататься.
Организационные детали
- Если вам нужны гидрокостюмы, пожалуйста, возьмите их напрокат на берегу. Я могу порекомендовать, где это лучше сделать.
- С собой можно брать любые напики и еду кроме красного вина
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 194 туристов
Здравствуйте! Мы занимаемся прогулками по морю больше 8 лет: у нас самый большой выбор яхт на любой бюджет. А опытные капитаны гарантируют вам приятный и безопасный отдых.
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