Сочи: катание на катере и гидроцикле

Соединить в одном путешествии отдых на комфортном катере и поездку на гидроцикле в открытом море

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Своей компанией вы отправитесь на прогулку на комфортабельном катере. Насладитесь прекрасными видами Сочи, подышите чистым солёным воздухом и окунётесь в лазурную воду.

Инструктор подгонит к катеру гидроцикл: вы пройдёте обучение и по очереди покатаетесь на нём в открытом море.
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Сочи: катание на катере и гидроцикле
Ближайшие даты:
31
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авг
2
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авг
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых на катере. Вы покатаетесь на современном белоснежном катере с удобными диванами, столиками, посудой и пледами. С собой можно взять еду и напитки — и насладиться ими на свежем воздухе с прекрасными видами.

Поездка на гидроцикле. Инструктор подгонит 1 гидроцикл к вашему катеру в открытом море и покажет, как им управлять. После этого вы сможете по очереди на нём покататься.

Организационные детали

  • Если вам нужны гидрокостюмы, пожалуйста, возьмите их напрокат на берегу. Я могу порекомендовать, где это лучше сделать.
  • С собой можно брать любые напики и еду кроме красного вина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для школьников
Летние
Активный отдых
Экстрим
На катере

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