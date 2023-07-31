Своей компанией вы отправитесь на прогулку на комфортабельном катере. Насладитесь прекрасными видами Сочи, подышите чистым солёным воздухом и окунётесь в лазурную воду. Инструктор подгонит к катеру гидроцикл: вы пройдёте обучение и по очереди покатаетесь на нём в открытом море.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Отдых на катере. Вы покатаетесь на современном белоснежном катере с удобными диванами, столиками, посудой и пледами. С собой можно взять еду и напитки — и насладиться ими на свежем воздухе с прекрасными видами.

Поездка на гидроцикле. Инструктор подгонит 1 гидроцикл к вашему катеру в открытом море и покажет, как им управлять. После этого вы сможете по очереди на нём покататься.

Организационные детали