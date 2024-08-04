Если захотелось сменить расслабленный пляжный отдых на что-то более динамичное, отправляйтесь на катание на гидроцикле в Сочи.
Инструктор покажет, как управлять водным мотоциклом, и вы сможете насладиться поездкой по лазурному морю.
Инструктор покажет, как управлять водным мотоциклом, и вы сможете насладиться поездкой по лазурному морю.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Захватывающее приключение
- 🏖 Отличная альтернатива пляжному отдыху
- 🚤 Возможность управлять гидроциклом самостоятельно
- 🕒 Гибкая продолжительность поездки
- 👥 Подходит для одиночек и компаний
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для катания на гидроцикле в Сочи - с июня по сентябрь, когда море теплое и погода солнечная. В эти месяцы условия идеальны для водных развлечений. В мае и октябре также можно насладиться катанием, но стоит учитывать возможные изменения погоды. В остальные месяцы катание возможно, но море может быть прохладным, и не всегда будет комфортно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лазурное море
Описание экскурсии
Инструктор встретит вас на берегу, покажет, как управлять водным мотоциклом. После этого вы сможете ехать без помощников. Кататься можно как в одиночку, так и поочередно с компанией.
Организационные детали
- Сама поездка на гидроцикле длится 10 минут
- Время поездки можно продлить до 30 или 60 минут. Стоимость уточняйте при бронировании.
- Если вам нужны гидрокостюмы, я могу порекомендовать, где их лучше арендовать
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В яхт клубе Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 901 туриста
Приветствую всех любителей моря! Наша компания специализируется на организации незабываемых морских прогулок с 2015 года. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой выбор лучших яхт и катеров, чтобы удовлетворить потребности
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Замечательный яхт клуб, все на высоте, но главный плюс - это наш инструктор, Каролина, великолепный профессионал, отзывчивая, лучше и не пожелаешь. Моя девушка в полном восторге от неё осталась, спасибо за фото ей. Вообщем однозначно рекомендую, не пожалеете, когда сами за рулём окажетесь
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