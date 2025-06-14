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Природа Сочи: тайны водопадов и чайных плантаций

Изучить окрестности города-курорта и устроить пикник среди сочинских джунглей
Я покажу вам уголки нетронутой природы и самые красивые локации для фото.

За один день вы увидите разнообразные места, где можно: покормить животных, прогуляться вдоль реки к водопадам, полюбоваться колхидским лесом, посмотреть, как растёт чай. И конечно, отдохнуть от городской суеты.
5
3 отзыва
Природа Сочи: тайны водопадов и чайных плантаций
Природа Сочи: тайны водопадов и чайных плантаций
Природа Сочи: тайны водопадов и чайных плантаций
Ближайшие даты:
22
июн28
июн13
июл19
июл20
июл27
июл2
авг
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

  • Агурские водопады. Вы прогуляетесь вдоль реки Агура по оборудованной тропе, насладитесь красивыми пейзажами и увидите несколько водопадов
  • Чайные плантации. Это место создано, чтобы созерцать красоту и делать классные фото!
  • Экоферма. Здесь вы сможете покормить водяных зубастиков, разных птиц, коз, кроликов и других животных
  • Семёновский водопад. Вы пройдёте вдоль Семёновской щели и посмотрите на несколько живописных водопадов

Во время нашего путешествия я угощу вас пирогом и ароматным чаем, расскажу о появлении чая в Сочи, его истории, выращивании и производстве. Вы узнаете о происхождении Агурских водопадов, природных особенностях растительного и животного мира.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле УАЗ Patriot
  • Я угощу вас домашним пирогом с чаем (входит в стоимость)

Дополнительные расходы

  • Чайные плантации — 300 ₽ с человека
  • Агурские водопады — 250 ₽ с человека
  • Сочинский национальный парк — 250 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
С
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия, именно то, что мы и хотели. Поход к водопадам был непростой, но мы одолели подъемы и спуски, внизу нас ждал домашний пирог с чаем. Брали с собой той-пуделя,
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ему было проще всего прыгать по камням и корешкам. Красиво очень. Сделали много фантастических фотографий. Маршрут скорректировали по нашей просьбе. Были на ферме, поили из бутылочки козлят молоком. На чайной плантации удивил хряк. И виды прекрасные. Купили в подарок красивые фирменные чаи в жестяных коробках. Машина комфортная, Андрей внимательный, аккуратный водитель и хороший экскурсовод. Нам есть с чем сравнить. Если еще поедем в горы, то только с Андреем. Рекомендуем!

В
15 мая 2025
Водопады- это моя любовь.
После экскурсии с Андреем я полюбила их ещё больше)
Подобраны идеальные места для любителей первозданной природы. Удобный и интересный маршрут, на котором можно посмотреть много красивых локаций, насладиться
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видами, что останутся на долгую память.
И конечно ещё одна особенность этого тура- это внимательность, забота и учтивость Андрея. Очень интересные рассказы о локациях, помощь в пути, вежливость и конечно домашний пирог)
Этот день не забудется! Благодарю

М
4 мая 2025
Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.
Места куда отвез нас Андрей прекрасны, своим ходом нам
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бы не хватило времени их всех посетить. Водопады очень разные, но все живописные. Андрей помогал нам по пути, рассказывал о местах посещения и фотографировал, также заранее купил угощения для животных, к которым мы ездили.
Все понравилось, с радостью съездил бы на другую экскурсию с данным гидом.

Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.

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