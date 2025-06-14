Я покажу вам уголки нетронутой природы и самые красивые локации для фото.
За один день вы увидите разнообразные места, где можно: покормить животных, прогуляться вдоль реки к водопадам, полюбоваться колхидским лесом, посмотреть, как растёт чай. И конечно, отдохнуть от городской суеты.
За один день вы увидите разнообразные места, где можно: покормить животных, прогуляться вдоль реки к водопадам, полюбоваться колхидским лесом, посмотреть, как растёт чай. И конечно, отдохнуть от городской суеты.
Описание экскурсии
- Агурские водопады. Вы прогуляетесь вдоль реки Агура по оборудованной тропе, насладитесь красивыми пейзажами и увидите несколько водопадов
- Чайные плантации. Это место создано, чтобы созерцать красоту и делать классные фото!
- Экоферма. Здесь вы сможете покормить водяных зубастиков, разных птиц, коз, кроликов и других животных
- Семёновский водопад. Вы пройдёте вдоль Семёновской щели и посмотрите на несколько живописных водопадов
Во время нашего путешествия я угощу вас пирогом и ароматным чаем, расскажу о появлении чая в Сочи, его истории, выращивании и производстве. Вы узнаете о происхождении Агурских водопадов, природных особенностях растительного и животного мира.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Поедем на комфортабельном автомобиле УАЗ Patriot
- Я угощу вас домашним пирогом с чаем (входит в стоимость)
Дополнительные расходы
- Чайные плантации — 300 ₽ с человека
- Агурские водопады — 250 ₽ с человека
- Сочинский национальный парк — 250 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 42 туристов
Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей, я гид в Сочи. Моя цель — сделать каждую экскурсию максимально комфортной, интересной и запоминающейся. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 июн 2025
Прекрасная экскурсия, именно то, что мы и хотели. Поход к водопадам был непростой, но мы одолели подъемы и спуски, внизу нас ждал домашний пирог с чаем. Брали с собой той-пуделя,
В
Вера
15 мая 2025
Водопады- это моя любовь.
После экскурсии с Андреем я полюбила их ещё больше)
Подобраны идеальные места для любителей первозданной природы. Удобный и интересный маршрут, на котором можно посмотреть много красивых локаций, насладиться
После экскурсии с Андреем я полюбила их ещё больше)
Подобраны идеальные места для любителей первозданной природы. Удобный и интересный маршрут, на котором можно посмотреть много красивых локаций, насладиться
М
Маргарита
4 мая 2025
Экскурсия понравилась, было очень интересно. Андрей встретил нас у отеля, согласовал маршрут и мы отправились в путь на чистой и удобной машине.
Места куда отвез нас Андрей прекрасны, своим ходом нам
Места куда отвез нас Андрей прекрасны, своим ходом нам
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии из Сочи
Мини-группа
до 4 чел.
Природные жемчужины Сочи
Откройте для себя природные чудеса Сочи: каньоны, водопады и чайные плантации. Незабываемые впечатления и яркие фотографии гарантированы
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
26 июн в 07:00
6600 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Живописные окрестности Сочи
Погрузитесь в мир Воронцовских пещер, где вас ждут причудливые сталактиты и сталагмиты. Ощутите магию природы и откройте для себя её тайны
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки
Завтра в 07:00
25 июн в 07:00
5333 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 6 чел.