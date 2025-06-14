читать дальше ему было проще всего прыгать по камням и корешкам. Красиво очень. Сделали много фантастических фотографий. Маршрут скорректировали по нашей просьбе. Были на ферме, поили из бутылочки козлят молоком. На чайной плантации удивил хряк. И виды прекрасные. Купили в подарок красивые фирменные чаи в жестяных коробках. Машина комфортная, Андрей внимательный, аккуратный водитель и хороший экскурсовод. Нам есть с чем сравнить. Если еще поедем в горы, то только с Андреем. Рекомендуем!

Прекрасная экскурсия, именно то, что мы и хотели. Поход к водопадам был непростой, но мы одолели подъемы и спуски, внизу нас ждал домашний пирог с чаем. Брали с собой той-пуделя,