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Если вы любите Сочи, как мы, вы точно успели исследовать его вдоль и поперёк.



Но спорим — остались места, куда вы не заглянули? Сделаем это вместе! Посетим древний храм, стоявший на Шёлковом пути. Будем ловить руками самолёты и представлять себя героями «Санта-Барбары».



Искупаемся в горном водопаде, выпьем самый северный чай в мире и сделаем миллион ярких фото на телефон.