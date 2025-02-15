Если вы любите Сочи, как мы, вы точно успели исследовать его вдоль и поперёк.
Но спорим — остались места, куда вы не заглянули? Сделаем это вместе! Посетим древний храм, стоявший на Шёлковом пути. Будем ловить руками самолёты и представлять себя героями «Санта-Барбары».
Искупаемся в горном водопаде, выпьем самый северный чай в мире и сделаем миллион ярких фото на телефон.
Но спорим — остались места, куда вы не заглянули? Сделаем это вместе! Посетим древний храм, стоявший на Шёлковом пути. Будем ловить руками самолёты и представлять себя героями «Санта-Барбары».
Искупаемся в горном водопаде, выпьем самый северный чай в мире и сделаем миллион ярких фото на телефон.
Описание экскурсии
- Пляж «Сочифорния» — необычное место в Имеретинском порту. Огромные коричневые трубы, уходящие в море, создают красивый фон для оригинальных фотосессий. Для них мы предоставим эффектное красное платье и поможем сделать яркие фото на ваш телефон.
- Смотровая площадка, откуда полюбуемся на взлетающие самолёты.
- Ахштырский храм — руины древнего византийского святилища.
- Арки «Санта-Барбара», напоминающие заставку популярного в 90-х сериала.
- Экокомплекс «Вольница» — уголок живописной природы и семейных развлечений.
- Большой Семёновский водопад — полноводный каскад воды в извилистом геологическом разломе. Можем искупаться.
- Плантации самого северного чая в мире с чаепитием после прогулки.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Skoda Yeti или KIA Rio X-Line. Есть детское кресло и бустер.
- В стоимость входят: трансфер, услуги гида, вход на плантации + чаепитие и сладости, мобильная фотосессия и красное платье для неё.
- Дополнительно оплачивается билет в нацпарк: 200 ₽ за чел., детям до 18 вход бесплатный.
- На обед заедем в проверенное кафе по пути — питание вы оплачиваете самостоятельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТРЦ «Моремолл»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.Задать вопрос
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